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Расторжение Договора по Азовскому морю приведет к новым провокациям — депутат

22 февраля 2019, 14:39  •  38 • Политика
Депутат Госдумы Александр Шерин уверен, что после расторжения Украиной Договора с Россией по Азовскому морю обязательно последуют новые провокации, в которых Киев будет настаивать на своей правоте.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что Киев планирует расторгнуть соглашение с Россией по Азовскому морю, и отметил, что после того, как украинцы расторгли Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, они планомерно будут отказываться и от всех остальных соглашений, заключенных с нашей страной.
"С Азовским морем больше формальная история", - подчеркнул депутат в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что Украине, скорее всего, была поставлена американским руководством задача нагнетать обстановку, для того, чтобы все привыкли к конфронтации между Киевом и Москвой.
Отмена Договора по Азовскому морю, по мнению Шерина, приведет к новым провокациям со стороны Украины, в которых она обязательно будет настаивать на своей правоте. "Украинская сторона будет переходить на действия связанные с вооруженным противостоянием", - предположил собеседник издания.
Все происходящее в настоящее врем на Украине, по словам депутата, является "провокацией и пиар-компанией по дискредитации России".

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