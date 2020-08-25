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Растолкуйте правильно! Кабмин "споткнулся" на ответственности за отчуждение территорий России

25 августа 2020, 15:50  •  32 • Политика
Кабмин отправил на доработку ко второму чтению проекты законов об ответственности за отчуждение территорий России, а также за подобные призывы. От депутатов потребовали более правильного и точного толкования, дабы исключить из документа слишком широкое применение наказаний.
Напомним, ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроекты, касающиеся ответственности за отчуждение территорий России, а также за подобные призывы. Наказание нарушителям предлагалось достаточно суровое: до 10 лет тюрьмы за попытку отчуждения, штраф до 300 тысяч - за призыв к отчуждению.
Однако, изучив документ, в правительстве посчитали его недостаточно доработанным и рекомендовали ко второму чтению внести уточнения, дабы исключить у предложенных законопроектов слишком широкое применение наказаний.
"Неопределённость указанного признака, что может привести к широкому усмотрению при квалификации преступления и произвольному правоприменению", - указывается в правительственном отзыве.
Там же отмечается, что в документе "не в полной мере учитывается редакция" нормы Конституции России. Депутатов просят правильно и более точно растолковать правоприменение законопроектов, отметив необходимость дополнительного обсуждения.

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