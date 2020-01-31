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Растлил 15 детей и вышел на свободу: Педофила в США выпустили из-за "гормонального фона"
31 января 2020, 18:54 • 56 • В мире
Бывший американский студент Джозеф Метью Смит был приговорён судом к длительному тюремному заключению за сексуальные преступления в отношении детей. Однако в январе текущего года представители прокуратуры штата Айовы сообщили о том, что принято решение освободить его от отбытия наказания: после того как растлитель "превратился в женщину", никакой угрозы он больше не представляет из-за "изменившегося гормонального фона".
В общей сложности педофил совершил более 15 преступлений в отношении детей, возраст которых колеблется от 1 до 13 лет. Уже находясь в заключении, Смит заявил о своём желании сменить пол и последние два года проходил соответствующую терапию в исправительном учреждении, где он и находился.
С 2017 года Смит признал себя трансгендером и стал употреблять в отношении себя женские местоимения. Теперь согласно судебным документам педофила зовут милым именем Джози, сообщает издание Des Moines Register. С ноября 2019 года Смита готовят к операции по смене пола.
Скриншот: @MattWalshBlog
Когда именно бывший Джозеф Метью выйдет на свободу, в Департаменте исправительных учреждений штата Айова сказать не смогли, но уточнили, что Смит уже находится в лечебном учреждении, где проходит адаптацию "переходного периода".
"Любые опасения напрасны. Джози Смит будет и дальше находиться под строгим наблюдением, как и все преступники, совершившие преступления на сексуальной почве. Полиция будет следить за ней всю оставшуюся жизнь", – заявила журналистам пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений Линн Хикс, пытаясь успокоить возмущенную таким поворотом событий общественность.
В то же время, согласно предварительному заключению эксперта штата Доктора Джеффри Дэвисона, вероятность повторного совершения преступления после освобождения Смит превышает 20%, так как объектами домогательств педофила были дети обоих полов. По мнению эксперта, Смит должен быть на неопределенный срок отправлен в спецучреждение для сексуальных преступников.
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