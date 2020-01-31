Растлил 15 детей и вышел на свободу: Педофила в США выпустили из-за "гормонального фона"

В общей сложности педофил совершил более 15 преступлений в отношении детей, возраст которых колеблется от 1 до 13 лет. Уже находясь в заключении, Смит заявил о своём желании сменить пол и последние два года проходил соответствующую терапию в исправительном учреждении, где он и находился.

С 2017 года Смит признал себя трансгендером и стал употреблять в отношении себя женские местоимения. Теперь согласно судебным документам педофила зовут милым именем Джози, сообщает издание Des Moines Register. С ноября 2019 года Смита готовят к операции по смене пола.

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Когда именно бывший Джозеф Метью выйдет на свободу, в Департаменте исправительных учреждений штата Айова сказать не смогли, но уточнили, что Смит уже находится в лечебном учреждении, где проходит адаптацию "переходного периода".

"Любые опасения напрасны. Джози Смит будет и дальше находиться под строгим наблюдением, как и все преступники, совершившие преступления на сексуальной почве. Полиция будет следить за ней всю оставшуюся жизнь", – заявила журналистам пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений Линн Хикс, пытаясь успокоить возмущенную таким поворотом событий общественность.

В то же время, согласно предварительному заключению эксперта штата Доктора Джеффри Дэвисона, вероятность повторного совершения преступления после освобождения Смит превышает 20%, так как объектами домогательств педофила были дети обоих полов. По мнению эксперта, Смит должен быть на неопределенный срок отправлен в спецучреждение для сексуальных преступников.