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Растление

14 декабря 2019, 03:54  •  53 • Война
Пентагон и журналисты – приметы времени
Разлагать общественную атмосферу в стране можно не только посредством денежных махинаций, остающихся безнаказанными.
Хотя под коррупцией подразумевают обычно взятки и злоупотребление служебным положением, значение этого термина шире. В точном переводе с латыни это растление.
9 декабря американские СМИ со ссылкой на Министерство юстиции США сообщили о задержании офицера Киберкомандования США по обвинению в распространении детской порнографии. Военнослужащий не был зелёным новобранцем, это майор, проходивший службу в форте Гордон, штат Джорджия. 39-летний Джейсон Майкл Масгрув занимал должность офицера интегрированных операций по обнаружению угроз и имел доступ к информации с грифом «совершенно секретно». На этой базе располагается кибершкола армии США, которая считается одним из элитных центров американской военной инфраструктуры. В форте Гордон находится также Криптологический центр АНБ США.
Одновременно появилось сообщение об аресте 37-летнего сержанта Патрика Эдвина Горичка из Военной академии США по тем же обвинениям. Он, действуя под прикрытием, переслал файлы агенту ФБР, что дало основание обвинить его в преступлении, за которое в США полагается до 20 лет тюрьмы.
Эти два случая не первые. В 2015 году на базе форта Гордон начала работу Цифровая служба обороны, выделенная из Цифровой службы США. Её директором был назначен Крис Линч, считавшийся цифровым гуру Пентагона и игравший когда-то важную роль в интеграции Силиконовой долины в структуры министерства обороны и в разработке облачной программы JEDI. В апреле 2019 года Линчу пришлось покинуть свой пост из-за финансовых проблем. Бюджет программы JEDI составлял 10 млрд. долларов, и вокруг него началась нездоровая возня. За год до вынужденной отставки Линча частная детективная компания RossettiStar провела расследование и передала его результаты журналистам. В досье содержался прямой намёк на то, что главный помощник министра обороны Джима Мэттиса работал над заключением контрактов в пользу компании Amazon Web Services (AWS) с определённой выгодой для себя. Amazon Web Services являлась фаворитом на выигрыш отчасти и потому, что уже управляла коммерческим облаком ЦРУ. Заказчик расследования так и не был определён, а представители детективной компании отказались назвать источники своего финансирования. Конкурс в итоге выиграла компания Microsoft и, как показали дальнейшие разбирательства, без политического вмешательства на высоком уровне здесь не обошлось.
Юристы Amazon Web Services считают, что решение Пентагона заключить спорный корпоративный контракт с Microsoft по созданию облачных систем в конце октября 2019 г. было сделано под давлением со стороны президента Трампа. В жалобе AWS говорится, что команда по отбору источников в Пентагоне приняла несколько «вопиющих» и «необоснованных» решений в ходе конкурса. Юристы полагают, что изменения, вносившиеся в технические требования в течение всего процесса, благоприятствовали Microsoft, «игнорируя многочисленные технические преимущества AWS».
Всем известно, что основатель Amazon Джеф Безос является владельцем Washington Post, и то, как эта газета освещает деятельность Дональда Трампа, не нравится президенту США, о чём он неоднократно заявлял. Жалоба юристов AWS ушла в Федеральный суд, и пока неизвестно, чем закончится дело. Однако Пентагон и Microsoft ждать не собираются и уже приступили к реализации облачного проекта.
Кроме того, за миллиард военного контракта сражаются Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, ManTech и General Dynamics. Две последние компании заявили, что объединят усилия. Эти средства Пентагон выделяет на проект «Кибер-обучение, Готовность, Интеграция, Доставка и Корпоративные Технологии» (TRIDENT).
Бум освоения средств, выделяемых на военные нужды, плавно перешёл в «золотую лихорадку», где участники не гнушаются фальсификациями. Так, университет Феникс, который принадлежит Apollo Education Group, сейчас должен выплатить 191 млн. долларов штрафа за то, что университетское руководство давало ложную рекламу о связях с крупными компаниями, представители которых приглашались преподавать с тем, чтобы студенты могли потом в этих компаниях трудоустроиться. Плакаты университета Феникс, рекламирующие коммерческий колледж, были установлены на одной из крупнейших военных баз Америки – в форте Кэмпбелл. Вербовщикам из колледжа было разрешено дарить подарки военнослужащим и вставлять маркетинговые материалы в официальные приветственные пакеты для новобранцев. Четверть миллиона долларов было потрачено на 89 мероприятий университета на этой военной базе за три года. И всё это в обход распоряжения президента о прекращении подобной практики найма.
Наконец, недавний отчёт о ситуации в Афганистане показал, что Пентагон намеренно утаивал количество убитых и раненых, занижая цифры. Оказалось, что за 18 лет американской оккупации в Афганистане были убиты 2300 и ранено 20589 военнослужащих США. Однако в официальные отчёты умышленно не вносили погибших из числа гражданских лиц, которые работали в армии по контракту. А их погибло 3814 человек. Остаётся под вопросом и эффективность средств, потраченных на Афганистан. Более 8 миллиардов долларов несколько американских администраций зарыли в этой стране в песок.
В общую картину вписывается и недавний случай со стрельбой на базе в Пенсаколе. Студент из Саудовской Аравии убил троих курсантов и ранил семерых. Расстрел бы связан с банальной дедовщиной, что тоже говорит о разложении американской военной системы. Как стало известно, студента-араба неоднократно оскорблял инструктор. Хотя студент подал жалобу в вышестоящую инстанцию, ей хода не дали, и дело было закрыто. Результат – трое убитых и несколько раненых
Примеров растления общества в американских СМИ много. Ссылаясь на Закон о доступе к информации, журналисты выявляют грязные схемы и не стесняются задавать вопрос, куда уходят деньги налогоплательщиков.
Фото: thesiliconreview.com
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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