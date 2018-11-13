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«Растерялась и замешкалась»: Казус с президентом Сингапура на встрече с Путиным попал на видео
13 ноября 2018, 19:39 • 194 • Политика
На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус. Глава города-государства растерялась и замешкалась во время церемонии старта строительства российского культурного центра в Сингапуре.
Во время встречи главы России Владимира Путина с президентом Сингапура Халимой Якоб произошел небольшой забавный казус. Руководительница города-государства слегка растерялась во время церемонии старта строительства российского культурного центра в Сингапуре.
По сценарию Владимир Путин и Халима Якоб должны были вместе снять покрывало с камня в основании будущего центра. Однако президент Сингапура не сразу поняла, что нужный момент настал, и замешкалась. В итоге президент России первым приподнял покрывало с камня, а глава Сингапура сделала то же с некоторым отставанием.
Тем не менее старт строительству был успешно дан, и Путин выразил уверенность, что возведение центра послужит хорошей основой для развития двусторонних отношений. В свою очередь Халима Якоб на торжественном приеме подняла тост за здоровье и успехи президента России, сообщает Дни.ру.
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