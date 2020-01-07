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Растаявшие льды Гренландии угрожают наводнениями шести миллионам человек

07 января 2020, 03:09  •  89 • В мире
Растаявшие льды Гренландии угрожают шести миллионам человек, которые оказались в зоне ежегодных наводнений. А к концу столетия ежегодно от разгула стихии будут страдать 400 миллионов жителей Земли.
За последние 28 лет Земля потеряла около четырёх триллионов тонн гренландского льда, что эквивалентно повышению уровня Мирового океана на один сантиметр. Об этом рассказал профессор Лидского университета Эндрю Шепард.
По словам эксперта, в результате шесть миллионов человек оказались в зоне ежегодных сезонных наводнений. Более того, если в 90-х годах прошлого века Гренландия теряла 33 миллиарда тонн льда ежегодно, то теперь цифры подскочили до 254 миллиардов в год.
"С текущими тенденциями таяние льдов Гренландии приведёт к тому, что к концу столетия ежегодно от затопления будут страдать 400 миллионов человек по всей планете", - цитирует слова профессора телеканал "360".
Ситуацию дополнительно усугубляет таяние ледников в Антарктиде, однако в данном случае речь идёт о долгосрочном прогнозе.

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