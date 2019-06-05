«Рассветные облака» обнулят потенциал ракет Р-77. Аргумент в пользу инфракрасной версии «Гадюки» • 112 • Аналитика









Благодаря сохранению высоких энергетических и маневренных качеств на терминальном участке траектории данный перехватчик обеспечил бы лётному составу ВКС и морской авиации ВМФ РФ тотальное господство в противостоянии с истребителями-носителями УРВБ AIM-120D AMRAAM, а также устойчивый паритет в дальнем воздушном бою с истребителями JAS-39C модификации MS20, «Тайфун» версии P3E, «Rafale» и F-35B, оснащёнными ракетами класса «воздух-воздух» MBDA «Meteor».



Тем не менее, на фоне переводной информации о разработке перспективных средств РЭБ, регулярно поступающей в рунет от американских и западноевропейских военно-аналитических изданий, ссылающихся на компетентные источники в оборонных ведомствах стран НАТО и штаб-квартирах военно-промышленных корпораций, было бы крайне наивно рассматривать вышеописанную проблему в качестве единственной весомой бреши истребительных авиационных полков ВКС России при выполнении задачи по завоеванию господства в воздухе.



Отстреливаемые «умные» СВЧ-передатчики «BriteCloud» — проблема №1 для управляемых ракет воздушного боя, оснащённых АРГСН на базе щелевых антенных решёток

В частности, согласно данным, опубликованным в новостном разделе портала airrecognition.com 23 мая 2019 года, итальянский машиностроительный и оборонный холдинг «Leonardo» осуществляет весьма успешное продвижение на европейском рынке вооружения уникальных отстреливаемых радиоизлучающих приманок (помеховых СВЧ-передатчиков сантиметрового / миллиметрового диапазонов) семейства «BriteCloud» («Рассветное облако»). Одной из наиболее известных модификаций данных «радиолокационных ловушек» является изделие «BriteCloud 55», представляющее собой цилиндрический свободнопадающий модуль с тремя складными хвостовыми стабилизаторами, размещаемый в компактных 55-мм транспортно-пусковых ячейках, устанавливаемых на ударные тактические истребители «Tornado GR.4», а также на многофункциональные истребители переходного поколения «Тайфун» и «Грипен».



Второй вариант приманки получил индекс «BriteCloud mod. 218» и представляет собой свободнопадающий модуль прямоугольного сечения, размещаемый в соответствующих транспортно-пусковых контейнерах, адаптированных для интеграции в фюзеляжи многоцелевых истребителей семейств F-15C/E и F-16C. Третьей модификацией радиолокационной ловушки, предназначенной для оснащения бортовых комплексов обороны (БКО) как военно-транспортных самолётов, так и тактической авиации, является изделие «BriteCloud 55-T», геометрические параметры которого идентичны параметрам стандартной приманки «BriteCloud 55».





Демонстраторы радиолокационных приманок «BriteCloud mod.218» (слева) и «BriteCloud 55» (справа)



Радиоэлектронная «начинка» первых двух версий «BriteCloud» представлена:



— высокочувствительными приёмниками СВЧ-излучения X/J/Ka-диапазонов, генерируемого активными радиолокационными головками самонаведения ЗУР и управляемых ракет воздушного боя противника на терминальном участке траектории;



— высокопроизводительными БЦВМ, предназначенными для быстрого анализа частотных параметров излучения АРГСН вражеских зенитных ракет и ракет класса «возух-воздух» с последующим (мгновенным) подбором прицельной шумовой помехи, обладающей соответствующей частотой и спектральной плотностью;



— мощными излучателями помех, изготовленными на базе нитрид-галлиевых монолитных интегральных схем и синхронизированными с компактными радиочастотными перестраиваемыми фильтрами типа RFTF.



Последний же вариант радиолокационной приманки («BriteCloud 55-T») располагает ещё более продвинутой радиоэлектронной элементной базой, представленной не только вышеперечисленными узлами, но и модулем имитации эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), действующим по принципу линзы Люнеберга и способным копировать радиолокационную сигнатуру самолёта-носителя, либо имитировать сход с узлов подвески истребителя-носителя высокоточных УАБ, тем самым вводя в заблуждение лётный состав тактической авиации противника, а также операторов вражеских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных обнаружителей.



Принимая во внимание вышеуказанные принципы действия приманок семейства «BriteCloud», а также факт их совместного применения с новейшими бортовыми АФАР-радарами «Captor-E Mk2» истребителей «Тайфун», получившими возможность постановки прицельных помех высокой спектральной плотности (благодаря аппаратной адаптации отдельных групп ППМ к режиму ведения РЭБ), нетрудно прийти к выводу о том, что у отечественных ракет воздушного боя Р-77 (AA-12 «Adder», рус. «Гадюка») и РВВ-СД, оснащённых активными радиолокационными ГСН 9Б-1348Э и 9Б-1103М-200ПА/ПС с обычными щелевыми антенными решётками, будет крайне мало шансов на успешный перехват модернизированных EF-2000.





Ведь для эффективной и быстрой селекции истребителей противника на фоне множества «умных» радиолокационных приманок «BriteCloud» активная радиолокационная головка самонаведения ракеты «воздух-воздух» должна быть представлена активной ФАР высокого разрешения, позволяющей отличать истинную радиолокационную сигнатуру цели от имитационных помех, излучаемых ложными целями.



На сегодняшний день отработанной технологией изготовления подобного типа АРГСН обладает лишь японская корпорация «Mitsubishi Electric Corporation», освоившая крупносерийное производство управляемых ракет воздушного боя средней дальности AAM-4B, на регулярной основе поступающих в строевые части Воздушных сил самообороны Японии. Не исключено, что уже в обозримом будущем данная технология окажется в распоряжении специалистов оборонной компании «BAE Systems», а также британского подразделения MBDA, принимающих участие в амбициозном японско-британском проекте JNAAM, предусматривающем разработку перспективной «воздушно-реактивной» УРВВ на базе AAM-4B и «Meteor» для последующего оснащения истребителей F-35A и F-35B, состоящих на вооружении ВВС обоих государств. Но если о потенциалах японской и европейской оборонок в области проектирования компактных АФАР на базе нитрид-галлиевых транзисторов мы осведомлены в полной мере, то в нашем оборонно-промышленном комплексе данный наукоёмкий и высокотехнологичный сектор находится лишь на промежуточном этапе становления.



И здесь ВКС России сталкиваются с ещё более существенной проблемой, заключающейся в отсутствии ракет воздушного боя средней и большой дальности, способных эффективно парировать помеховое воздействие со стороны радиолокационных приманок семейства «BriteCloud» во время дальнего воздушного боя. К огромному счастью, в арсенале «ГосМКБ «Вымпел», Московского научно-исследовательского института «Агат», а также НПО «Геофизика-НВ» имеются варианты решения данной проблемы.



Ключ к решению проблемы. Реализация программы разработки инфракрасной модификации Р-77/РВВ-СД, а также обновление УРВВ Р-27ЭТ

В первую очередь это модернизация всех «энергетических» ракет воздушного боя Р-27ЭТ, заключающаяся в замене устаревших инфракрасных головок самонаведения 36-Т на наиболее современные ИКГСН «Маяк»/МК-80 (установлены на УРВВ ближнего боя Р-73 РМД-2), а также интеграции в инерциально-навигационные системы аппаратных блоков радиокоррекции, которыми стандартные Р-27ЭТ не располагают. От зарплаты до зарплаты. До светлого будущего осталось пять лет?



Инфракрасные ГСН «Маяк»/МК-80, представленные современными матричными фотоприёмниками, работающими в средневолновом и длинноволновом ИК-диапазонах (3-5 мкм и 8-12 мкм соответственно), а также получившие блок импульсно-временной модуляции сигнала, будут весьма эффективно обнаруживать и «захватывать» инфракрасное излучение двигателей тактических истребителей противника даже на фоне активного применения инфракрасных ловушек и бортовых средства оптико-электронного противодействия, естественно, невзирая на задействование радиолокационных ловушек «BriteCloud».



Что же касается интеграции блока радиокоррекции, то данная опция даст возможность лётчикам уверенно применять Р-27ЭТ не только в «собачьей свалке» и бою на средних дистанциях, но и в дальнем бою (на дистанциях, превышающих дальность эффективного действия инфракрасной ГСН), что будет достигаться посредством передачи инерциально-навигационной системе Р-27ЭТ пакетов данных с регулярно обновляющимися координатами цели в тот момент, когда ракета находится на маршевом участке траектории и не может «захватить» цель с помощью собственной ГСН. В концептуальном плане данное обновление поставит Р-27ЭТ на один уровень с французской ракетой класса «воздух-воздух» MICA-IR.



Между тем радикальную модернизацию Р-27ЭТ нельзя рассматривать в качестве единственного рационального решения проблемы отсутствия в арсеналах Воздушно-космических сил России ракет воздушного боя, способных парировать использование противником приманок «BriteCloud». Ведь располагаемые перегрузки УРВВ семейства Р-27 достигают лишь 20 ед., что позволяет перехватывать воздушные объекты, маневрирующие с перегрузками не более 8 ед. (особенно на завершающем участке траектории, когда аэродинамическое торможение снижает скорость УРВВ до 1500—1200 км/ч), в то время как «Тайфуны», «Рафали» и F-16C способны совершать противозенитные манёвры с перегрузками 9—9,5 ед.



Куда более объективным и тактически обоснованным решением станет переоснащение части арсеналов ракет воздушного боя Р-77 и РВВ-СД на инфракрасные ГСН «Маяк» или более современные изделия. Высочайшие располагаемые перегрузки ракет данного семейства ракет (30—35 ед.), а также угловая скорость разворота в 150 град/с, достигнутые за счёт применения высокоэффективных решетчатых аэродинамических рулей, дадут возможность, во-первых, реализовать перехват целей, маневрирующих с перегрузкой 12—14 ед., во-вторых, раскрыть весь потенциал ГСН «Маяк» в плане углов прокачки координатора (75 градусов) и угловой скорости линии визирования цели (60 град/с).



Никаких технологических сложностей, а также экономически нецелесообразных «сюрпризов» данная модернизационная концепция в себе не несёт, тем более что план разработки «инфракрасной» модификации Р-77 был озвучен представителями «ГосМКБ «Вымпел» ещё в конце 90-х — начале 2000-х гг., что зафиксировано информационно-новостными и справочными порталами rbase.new-factoria и militaryrussia.ru. Именно «инфракрасная» версия всемирно известной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-АЕ способна поставить крест на тотальном воздушном доминировании истребителей, оснащённых радиолокационными ловушками «BriteCloud». В наших предыдущих обзорах мы неоднократно фокусировали внимание на животрепещущей для экспертных кругов проблеме недостаточного противовоздушного потенциала тактической авиации Воздушно-космических сил России, связанной с «замораживанием» программы разработки перспективной управляемой ракеты воздушного боя сверхбольшой дальности РВВ-АЕ-ПД («Изделие 180-ПД»), оснащённой интегральным ракетно-прямоточным двигателем с устройством регулирования расхода газогенератора.Благодаря сохранению высоких энергетических и маневренных качеств на терминальном участке траектории данный перехватчик обеспечил бы лётному составу ВКС и морской авиации ВМФ РФ тотальное господство в противостоянии с истребителями-носителями УРВБ AIM-120D AMRAAM, а также устойчивый паритет в дальнем воздушном бою с истребителями JAS-39C модификации MS20, «Тайфун» версии P3E, «Rafale» и F-35B, оснащёнными ракетами класса «воздух-воздух» MBDA «Meteor».Тем не менее, на фоне переводной информации о разработке перспективных средств РЭБ, регулярно поступающей в рунет от американских и западноевропейских военно-аналитических изданий, ссылающихся на компетентные источники в оборонных ведомствах стран НАТО и штаб-квартирах военно-промышленных корпораций, было бы крайне наивно рассматривать вышеописанную проблему в качестве единственной весомой бреши истребительных авиационных полков ВКС России при выполнении задачи по завоеванию господства в воздухе.В частности, согласно данным, опубликованным в новостном разделе портала airrecognition.com 23 мая 2019 года, итальянский машиностроительный и оборонный холдинг «Leonardo» осуществляет весьма успешное продвижение на европейском рынке вооружения уникальных отстреливаемых радиоизлучающих приманок (помеховых СВЧ-передатчиков сантиметрового / миллиметрового диапазонов) семейства «BriteCloud» («Рассветное облако»). Одной из наиболее известных модификаций данных «радиолокационных ловушек» является изделие «BriteCloud 55», представляющее собой цилиндрический свободнопадающий модуль с тремя складными хвостовыми стабилизаторами, размещаемый в компактных 55-мм транспортно-пусковых ячейках, устанавливаемых на ударные тактические истребители «Tornado GR.4», а также на многофункциональные истребители переходного поколения «Тайфун» и «Грипен».Второй вариант приманки получил индекс «BriteCloud mod. 218» и представляет собой свободнопадающий модуль прямоугольного сечения, размещаемый в соответствующих транспортно-пусковых контейнерах, адаптированных для интеграции в фюзеляжи многоцелевых истребителей семейств F-15C/E и F-16C. Третьей модификацией радиолокационной ловушки, предназначенной для оснащения бортовых комплексов обороны (БКО) как военно-транспортных самолётов, так и тактической авиации, является изделие «BriteCloud 55-T», геометрические параметры которого идентичны параметрам стандартной приманки «BriteCloud 55».Радиоэлектронная «начинка» первых двух версий «BriteCloud» представлена:— высокочувствительными приёмниками СВЧ-излучения X/J/Ka-диапазонов, генерируемого активными радиолокационными головками самонаведения ЗУР и управляемых ракет воздушного боя противника на терминальном участке траектории;— высокопроизводительными БЦВМ, предназначенными для быстрого анализа частотных параметров излучения АРГСН вражеских зенитных ракет и ракет класса «возух-воздух» с последующим (мгновенным) подбором прицельной шумовой помехи, обладающей соответствующей частотой и спектральной плотностью;— мощными излучателями помех, изготовленными на базе нитрид-галлиевых монолитных интегральных схем и синхронизированными с компактными радиочастотными перестраиваемыми фильтрами типа RFTF.Последний же вариант радиолокационной приманки («BriteCloud 55-T») располагает ещё более продвинутой радиоэлектронной элементной базой, представленной не только вышеперечисленными узлами, но и модулем имитации эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), действующим по принципу линзы Люнеберга и способным копировать радиолокационную сигнатуру самолёта-носителя, либо имитировать сход с узлов подвески истребителя-носителя высокоточных УАБ, тем самым вводя в заблуждение лётный состав тактической авиации противника, а также операторов вражеских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных обнаружителей.Принимая во внимание вышеуказанные принципы действия приманок семейства «BriteCloud», а также факт их совместного применения с новейшими бортовыми АФАР-радарами «Captor-E Mk2» истребителей «Тайфун», получившими возможность постановки прицельных помех высокой спектральной плотности (благодаря аппаратной адаптации отдельных групп ППМ к режиму ведения РЭБ), нетрудно прийти к выводу о том, что у отечественных ракет воздушного боя Р-77 (AA-12 «Adder», рус. «Гадюка») и РВВ-СД, оснащённых активными радиолокационными ГСН 9Б-1348Э и 9Б-1103М-200ПА/ПС с обычными щелевыми антенными решётками, будет крайне мало шансов на успешный перехват модернизированных EF-2000.Ведь для эффективной и быстрой селекции истребителей противника на фоне множества «умных» радиолокационных приманок «BriteCloud» активная радиолокационная головка самонаведения ракеты «воздух-воздух» должна быть представлена активной ФАР высокого разрешения, позволяющей отличать истинную радиолокационную сигнатуру цели от имитационных помех, излучаемых ложными целями.На сегодняшний день отработанной технологией изготовления подобного типа АРГСН обладает лишь японская корпорация «Mitsubishi Electric Corporation», освоившая крупносерийное производство управляемых ракет воздушного боя средней дальности AAM-4B, на регулярной основе поступающих в строевые части Воздушных сил самообороны Японии. Не исключено, что уже в обозримом будущем данная технология окажется в распоряжении специалистов оборонной компании «BAE Systems», а также британского подразделения MBDA, принимающих участие в амбициозном японско-британском проекте JNAAM, предусматривающем разработку перспективной «воздушно-реактивной» УРВВ на базе AAM-4B и «Meteor» для последующего оснащения истребителей F-35A и F-35B, состоящих на вооружении ВВС обоих государств. Но если о потенциалах японской и европейской оборонок в области проектирования компактных АФАР на базе нитрид-галлиевых транзисторов мы осведомлены в полной мере, то в нашем оборонно-промышленном комплексе данный наукоёмкий и высокотехнологичный сектор находится лишь на промежуточном этапе становления.И здесь ВКС России сталкиваются с ещё более существенной проблемой, заключающейся в отсутствии ракет воздушного боя средней и большой дальности, способных эффективно парировать помеховое воздействие со стороны радиолокационных приманок семейства «BriteCloud» во время дальнего воздушного боя. К огромному счастью, в арсенале «ГосМКБ «Вымпел», Московского научно-исследовательского института «Агат», а также НПО «Геофизика-НВ» имеются варианты решения данной проблемы.В первую очередь это модернизация всех «энергетических» ракет воздушного боя Р-27ЭТ, заключающаяся в замене устаревших инфракрасных головок самонаведения 36-Т на наиболее современные ИКГСН «Маяк»/МК-80 (установлены на УРВВ ближнего боя Р-73 РМД-2), а также интеграции в инерциально-навигационные системы аппаратных блоков радиокоррекции, которыми стандартные Р-27ЭТ не располагают.Инфракрасные ГСН «Маяк»/МК-80, представленные современными матричными фотоприёмниками, работающими в средневолновом и длинноволновом ИК-диапазонах (3-5 мкм и 8-12 мкм соответственно), а также получившие блок импульсно-временной модуляции сигнала, будут весьма эффективно обнаруживать и «захватывать» инфракрасное излучение двигателей тактических истребителей противника даже на фоне активного применения инфракрасных ловушек и бортовых средства оптико-электронного противодействия, естественно, невзирая на задействование радиолокационных ловушек «BriteCloud».Что же касается интеграции блока радиокоррекции, то данная опция даст возможность лётчикам уверенно применять Р-27ЭТ не только в «собачьей свалке» и бою на средних дистанциях, но и в дальнем бою (на дистанциях, превышающих дальность эффективного действия инфракрасной ГСН), что будет достигаться посредством передачи инерциально-навигационной системе Р-27ЭТ пакетов данных с регулярно обновляющимися координатами цели в тот момент, когда ракета находится на маршевом участке траектории и не может «захватить» цель с помощью собственной ГСН. В концептуальном плане данное обновление поставит Р-27ЭТ на один уровень с французской ракетой класса «воздух-воздух» MICA-IR.Между тем радикальную модернизацию Р-27ЭТ нельзя рассматривать в качестве единственного рационального решения проблемы отсутствия в арсеналах Воздушно-космических сил России ракет воздушного боя, способных парировать использование противником приманок «BriteCloud». Ведь располагаемые перегрузки УРВВ семейства Р-27 достигают лишь 20 ед., что позволяет перехватывать воздушные объекты, маневрирующие с перегрузками не более 8 ед. (особенно на завершающем участке траектории, когда аэродинамическое торможение снижает скорость УРВВ до 1500—1200 км/ч), в то время как «Тайфуны», «Рафали» и F-16C способны совершать противозенитные манёвры с перегрузками 9—9,5 ед.Куда более объективным и тактически обоснованным решением станет переоснащение части арсеналов ракет воздушного боя Р-77 и РВВ-СД на инфракрасные ГСН «Маяк» или более современные изделия. Высочайшие располагаемые перегрузки ракет данного семейства ракет (30—35 ед.), а также угловая скорость разворота в 150 град/с, достигнутые за счёт применения высокоэффективных решетчатых аэродинамических рулей, дадут возможность, во-первых, реализовать перехват целей, маневрирующих с перегрузкой 12—14 ед., во-вторых, раскрыть весь потенциал ГСН «Маяк» в плане углов прокачки координатора (75 градусов) и угловой скорости линии визирования цели (60 град/с).Никаких технологических сложностей, а также экономически нецелесообразных «сюрпризов» данная модернизационная концепция в себе не несёт, тем более что план разработки «инфракрасной» модификации Р-77 был озвучен представителями «ГосМКБ «Вымпел» ещё в конце 90-х — начале 2000-х гг., что зафиксировано информационно-новостными и справочными порталами rbase.new-factoria и militaryrussia.ru. Именно «инфракрасная» версия всемирно известной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-АЕ способна поставить крест на тотальном воздушном доминировании истребителей, оснащённых радиолокационными ловушками «BriteCloud». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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