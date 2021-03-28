«Рассуждает о чужой территории»: в РФ ответили на угрозу вице-премьера Украины из-за Крыма

Вице-премьер Украины Алексей Резников пригрозил в будущем выдворить из Крыма россиян, перебравшихся на полуостров за последние годы. В России призвали киевских политиков оставить крымский вопрос в покое и заниматься проблемами своей страны. Кроме того, эксперты напомнили, что за последние семь лет в Крым вернулись или переехали около 100 тыс. граждан Украины, которые затем по упрощённой процедуре получили российское гражданство, о чём в Киеве предпочитают умалчивать.

В России резко отреагировали на заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, который пригрозил после «возвращения» Крыма выдворить оттуда граждан РФ, перебравшихся на полуостров за последние годы. В интервью телеканалу «ДОМ» политик выступил с утверждением, что с материковой части РФ в Крым «завезли» 500 тыс. россиян в рамках «попытки ассимиляции» и размывания этнического населения региона.

«Что касается судьбы этих людей... Они не граждане Украины — они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления... Поэтому их судьба... Я не люблю слово «депортация», оно несёт дух сталинского режима, но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны», — сказал Резников.

Он пояснил, что считает происходящие процессы «военным преступлением», за которое Москва «будет нести ответственность в международном правовом плане». Политик добавил, что выдворению подлежат все россияне, попавшие в Крым не через официальные КПП на границе с Украиной.

Комментируя это заявление, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал киевского политика вернуться к реальной повестке дня и заниматься украинскими проблемами, оставив крымский вопрос в покое.

«Он либо любит писать фантастические рассказы, либо ему это приснилось. Потому что он рассуждает о чужой территории, о субъекте Российской Федерации. Никто оттуда не выйдет, никогда в жизни киевские власти там править ничем не будут. Поэтому пусть успокоится и занимается проблемами Украины, а не России», — заявил собеседник RT.

Его коллега, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, назвал подобные выпады «несуразицей», которая сочиняется «для успокоения местных националистов». В беседе с РИА Новости сенатор напомнил, что за последние семь лет в Крым вернулись или переехали порядка 100 тыс. граждан Украины, которые затем по упрощённой процедуре получили российское гражданство.

«Удивительно, что Резников замолчал этот факт. Видимо, стыдно, что их граждане бегут за лучшей жизнью в соседнюю страну», — добавил Цеков.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников призвал украинских политиков не переживать за судьбу Крыма, подчеркнув, что этот регион — неотъемлемая часть России.

Стоит отдельно обратить внимание на фразу Резникова о том, что приток на полуостров россиян якобы «размывает этническое население Крыма». Согласно переписи населения 1989 года, в Крымской области проживало 2,43 млн человек, из них 1,63 млн — русских (67%), 626 тыс. — украинцев (25,8%), 50 тыс. — белорусов (2,1%), 38,5 тыс. — крымских татар (1,58%).

По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, в Крыму жили чуть больше 2 млн человек, а в Севастополе — 377 тыс. Национальный состав в Крыму за эти 12 лет несколько изменился: 58,5% — русских, 24,4% — украинцев, 12,1% — крымских татар, 1,5% — белорусов. Для Севастополя эти цифры были следующими: 71,6% — русских, 22,4% — украинцев, 0,5% — крымских татар и 1,6% — белорусов.

Согласно итогам переписи населения 2014 года, в Крымском федеральном округе проживало 2,285 млн человек (1,891 млн — в Республике Крым и 393 тыс. — в Севастополе). Национальный состав распределился следующим образом: русские — 68,3%, украинцы — 15,8%, крымские татары — 10,6% (суммарно по КФО).

Также выяснилось, что русским языком владеют 99,8% респондентов, а украинским — лишь 22%. Причём родным русский язык назвали 84,1% жителей КФО (в 2001-м — 78,8%), крымско-татарский — 7,8% (9,5%), а украинский — 3,3% (9,5%).

По данным Росстата, на 1 января 2021 года в Республике Крым проживало 1,9 млн человек, а в Севастополе — 510 тыс. Подробный национальный состав региона можно будет узнать по итогам переписи населения, намеченной на сентябрь 2021 года, однако очевидно, что отличительной особенностью Крыма, как и России в целом, всегда была многонациональность, а русские на полуострове, даже во время его административного нахождения в составе УССР, а затем — Украины, составляли большую часть населения.

По словам эксперта Международного института гуманитарных политических исследований Владимира Брутера, вице-премьер Резников, «как и все украинские руководители», находится в довольно странной ситуации: «Он не может ничего не говорить, а с другой стороны, не знает, что сказать».

«Поэтому всё, что они говорят, имеет характер сочинения на заданную тему. Им нужно вызвать некую лавинообразную реакцию со стороны России, вызвать вал недовольства, внимания к своей персоне. Им нужно, чтобы в России начали это обсуждать. По сути, они хотят стать участниками некоего пусть и виртуального, но диалога, который как бы покажет, что у России есть интерес обсуждать с ними эти вопросы. Поэтому они делают заявления, даже не то что в которые сами не верят, а которые однозначно призваны спровоцировать, обидеть, в чём-то даже унизить», — пояснил собеседник RT.