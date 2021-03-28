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«Рассуждает о чужой территории»: в РФ ответили на угрозу вице-премьера Украины из-за Крыма
28 марта 2021, 01:05 • 88 • В России
Вице-премьер Украины Алексей Резников пригрозил в будущем выдворить из Крыма россиян, перебравшихся на полуостров за последние годы. В России призвали киевских политиков оставить крымский вопрос в покое и заниматься проблемами своей страны. Кроме того, эксперты напомнили, что за последние семь лет в Крым вернулись или переехали около 100 тыс. граждан Украины, которые затем по упрощённой процедуре получили российское гражданство, о чём в Киеве предпочитают умалчивать.
Севастополь globallookpress.com © Aleksey Ivanov / TV Zvezda
В России резко отреагировали на заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, который пригрозил после «возвращения» Крыма выдворить оттуда граждан РФ, перебравшихся на полуостров за последние годы. В интервью телеканалу «ДОМ» политик выступил с утверждением, что с материковой части РФ в Крым «завезли» 500 тыс. россиян в рамках «попытки ассимиляции» и размывания этнического населения региона.
«Что касается судьбы этих людей... Они не граждане Украины — они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления... Поэтому их судьба... Я не люблю слово «депортация», оно несёт дух сталинского режима, но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны», — сказал Резников.
Он пояснил, что считает происходящие процессы «военным преступлением», за которое Москва «будет нести ответственность в международном правовом плане». Политик добавил, что выдворению подлежат все россияне, попавшие в Крым не через официальные КПП на границе с Украиной.
Комментируя это заявление, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал киевского политика вернуться к реальной повестке дня и заниматься украинскими проблемами, оставив крымский вопрос в покое.
«Он либо любит писать фантастические рассказы, либо ему это приснилось. Потому что он рассуждает о чужой территории, о субъекте Российской Федерации. Никто оттуда не выйдет, никогда в жизни киевские власти там править ничем не будут. Поэтому пусть успокоится и занимается проблемами Украины, а не России», — заявил собеседник RT.
Его коллега, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, назвал подобные выпады «несуразицей», которая сочиняется «для успокоения местных националистов». В беседе с РИА Новости сенатор напомнил, что за последние семь лет в Крым вернулись или переехали порядка 100 тыс. граждан Украины, которые затем по упрощённой процедуре получили российское гражданство.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников призвал украинских политиков не переживать за судьбу Крыма, подчеркнув, что этот регион — неотъемлемая часть России.
Стоит отдельно обратить внимание на фразу Резникова о том, что приток на полуостров россиян якобы «размывает этническое население Крыма». Согласно переписи населения 1989 года, в Крымской области проживало 2,43 млн человек, из них 1,63 млн — русских (67%), 626 тыс. — украинцев (25,8%), 50 тыс. — белорусов (2,1%), 38,5 тыс. — крымских татар (1,58%).
По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, в Крыму жили чуть больше 2 млн человек, а в Севастополе — 377 тыс. Национальный состав в Крыму за эти 12 лет несколько изменился: 58,5% — русских, 24,4% — украинцев, 12,1% — крымских татар, 1,5% — белорусов. Для Севастополя эти цифры были следующими: 71,6% — русских, 22,4% — украинцев, 0,5% — крымских татар и 1,6% — белорусов.
Согласно итогам переписи населения 2014 года, в Крымском федеральном округе проживало 2,285 млн человек (1,891 млн — в Республике Крым и 393 тыс. — в Севастополе). Национальный состав распределился следующим образом: русские — 68,3%, украинцы — 15,8%, крымские татары — 10,6% (суммарно по КФО).
Также выяснилось, что русским языком владеют 99,8% респондентов, а украинским — лишь 22%. Причём родным русский язык назвали 84,1% жителей КФО (в 2001-м — 78,8%), крымско-татарский — 7,8% (9,5%), а украинский — 3,3% (9,5%).
По данным Росстата, на 1 января 2021 года в Республике Крым проживало 1,9 млн человек, а в Севастополе — 510 тыс. Подробный национальный состав региона можно будет узнать по итогам переписи населения, намеченной на сентябрь 2021 года, однако очевидно, что отличительной особенностью Крыма, как и России в целом, всегда была многонациональность, а русские на полуострове, даже во время его административного нахождения в составе УССР, а затем — Украины, составляли большую часть населения.
«Поэтому всё, что они говорят, имеет характер сочинения на заданную тему. Им нужно вызвать некую лавинообразную реакцию со стороны России, вызвать вал недовольства, внимания к своей персоне. Им нужно, чтобы в России начали это обсуждать. По сути, они хотят стать участниками некоего пусть и виртуального, но диалога, который как бы покажет, что у России есть интерес обсуждать с ними эти вопросы. Поэтому они делают заявления, даже не то что в которые сами не верят, а которые однозначно призваны спровоцировать, обидеть, в чём-то даже унизить», — пояснил собеседник RT.
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