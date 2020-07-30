Расстроил собаководов: В Швеции требуют отставки короля

Несколько месяцев назад в семье шведского короля Карла XVI Густава появился питомец: наследная принцесса купила милого щенка кавапу - это помесь спаниеля и пуделя. Кавапу считаются идеальными комнатными собачками, к тому же, по слухам, их шерсть не вызывает аллергии.

Однако в Шведском клубе собаководства возмутились этим поступком: там посчитали, что после такого "вероломства" королю лучше уйти с поста Главного покровителя клуба. Активисты даже опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали выбор принцессы. По словам членов организации, они предлагали Виктории породистую собаку, но та отказалась.

Наиболее радикально настроенные любители собак восприняли это как "издевательство". "Нам очень грустно, что кронпринцесса поддерживает смешанное разведение", - заявили они.

Однако выбор королевской особы поддержала ветеринар с 30-летним стажем Андреа Бевилаква. Она заявила, что именно чистопородные собаки наиболее подвержены заболеваниям, а потомство от двух разных пород более генетически здорово.

А владельцы дворняжек и вовсе возмутились требованиями членов клуба, назвав их "собачьим расизмом".