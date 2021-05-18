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Расстрелять толпу: Американцы снова опозорились в Сирии - военный эксперт

18 мая 2021, 13:00  •  239 • Политика
Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, почему американцы снова опозорились, "защищая демократию". В Сирии местные жители забросали их камнями. Военные США уже привыкли к такому отношению, но... могут толпу и расстрелять.
Жители Сирии встретили американских "освободителей" градом камней, когда военная колонна США проезжала через город.
Инцидент произошёл в населённом пункте Аль-Джавадия (провинция Хасеке), который расположен в 50 км от Эль-Камышлы. На кадрах, которое распространило агентство "Русская весна", видно, как толпа начинает кричать и швыряться камнями в проезжающие по дороге американские броневики. Американская техника проследовала по своему маршруту, не сбавляя скорости.
Отметим, что военные США находятся в Сирии незаконно. У Вашингтона нет ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН, чтобы размещать военные силы на территории суверенного государства.
Поэтому американцы на сирийской земле совершенно нежеланные гости. "Собственно говоря, это абсолютно нормальное отношение к американцам в мире", - считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
В комментарии к этому случаю для Царьграда он заметил, что подобные стычки военных США с местным населением происходит уже много лет: "Это было в Ираке, это было в других местах, соответственно. И теперь это происходит в Сирии". Причём в Сирии тоже не первый год, подчеркнул Шурыгин.
Однако американцам по большому счёту на это "плевать", добавил наш собеседник, реагировать они никак не будут. Но это в лучшем случае, однако "если им покажется что-то угрожающее, могут ещё толпу и расстрелять", заметил Шурыгин:
То есть можно кидаться и швыряться сколько хочешь. Для американцев безразлично.

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