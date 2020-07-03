Расстреляли вслепую: Пожилая жительница Горловки стала жертвой ВСУ

По данным пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики, после того как военнослужащие ДНР уничтожили корректировавший миномётный огонь ВСУ беспилотник, "потерявшие ориентацию боевики 35 обрМП ВСУ пытались продолжить вести обстрел вслепую".

В результате обстрела несколько мин упали на севере Зайцево (посёлок в Горловке, ДНР. – Ред.).

"Одна из мин, выпущенная с огневых позиций 137-го батальона 35 обрМП, попала в жилой двор, где в этот момент находилась мирная жительница 1940 г. р. В результате полученных ранений женщина погибла", - сообщили в командовании республики.

При этом в пресс-службе Народной милиции отметили, что ВСУ уже попытались переложить ответственность за обстрел на ополченцев и сами себя опровергли - в утреннем заявлении штаба ООС обстрелы со стороны подразделений ДНР в данном направлении отсутствуют.