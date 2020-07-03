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Расстреляли вслепую: Пожилая жительница Горловки стала жертвой ВСУ
03 июля 2020, 17:00 • 91 • Политика
Пожилая жительница Горловки стала жертвой украинских военных. ВСУ расстреляли вслепую посёлок, в котором жила 80-летняя женщина.
По данным пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики, после того как военнослужащие ДНР уничтожили корректировавший миномётный огонь ВСУ беспилотник, "потерявшие ориентацию боевики 35 обрМП ВСУ пытались продолжить вести обстрел вслепую".
В результате обстрела несколько мин упали на севере Зайцево (посёлок в Горловке, ДНР. – Ред.).
"Одна из мин, выпущенная с огневых позиций 137-го батальона 35 обрМП, попала в жилой двор, где в этот момент находилась мирная жительница 1940 г. р. В результате полученных ранений женщина погибла", - сообщили в командовании республики.
При этом в пресс-службе Народной милиции отметили, что ВСУ уже попытались переложить ответственность за обстрел на ополченцев и сами себя опровергли - в утреннем заявлении штаба ООС обстрелы со стороны подразделений ДНР в данном направлении отсутствуют.
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