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Расстреливавший в Ираке мирных жителей Принс отравит воду на Донбассе - "Киберберкут"
26 декабря 2018, 14:54 • 297 • Политика
На Украине 26 декабря истекает срок военного положения - решение о продлении или непродлении примут в 14:00. Тем временем, хакеры "Киберберкута" узнали, что расстреливавший в Ираке мирных жителей Принс отравит воду на Донбассе.
Власти Украины готовят провокацию с применением радиоактивных веществ в Донбассе, уверены хакеры "Киберберкута". А в подготовке принимает участие группа сил специальных операций ВСУ, которую обучают 14 американских инструкторов.
Куратором операции является Эрик Принс, "бывший основатель и владелец частной военной компании Blackwater, печально известной своими тайными операциями под "чужим флагом" и расстрелом мирных жителей в Ираке", говорится в заявлении. В апреле он посещал центр обучения в Бердичеве. Теперь информация о провокации тиражируется с новой силой.
Накануне представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что разведке удалось засечь разгрузку бочек с ядовитым веществом, которое должны использовать для провокации. Более того, в разгрузке принимали участие военные ВСУ.
Отметим, срок военного положения на Украине истекает в 14:00. Есть мнение, что продлено военное положение может быть только через провокацию Киева. И такой провокацией может стать химическая атака.
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