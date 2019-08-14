Расстрел в упор, жестокое избиение: Соловьев показал, как в США и ЕС полиция расправляется с женщинами

После того как Рунет разделился на два лагеря из-за инцидента при задержании женщины, участвующей в незаконном протестном шествии в Москве, телеведущий Владимир Соловьев напомнил у себя на странице в соцсети Instagram, как полицейские США и стран Евросоюза расправляются со слабым полом.

В опубликованном видео телеведущий показал, что в той же Америке стражи порядка спокойно могут позволить себе расстрелять беззащитную женщину в упор только за то, что она не захотела выходить из машины. Из автомобиля ее грубо выталкивают, заламывают до боли руки, а потом просто расстреливают.

И это не единичный случай проявления жестокости американских полицейских по отношению к слабому полу. На записи есть и кадры с других задержаний, во время которых стражи порядка на глазах у других людей грубо избивают женщин, наносят безжалостные удары в голову и лицо.

Так же ведут себя и полицейские в Германии и Франции. Ажан, например, позволил себе сильнейший удар по женщине так, что она рухнула на землю, только за ее возмущенные слова.

В Шанхае же стражей порядка от расправы над женщиной не остановило даже то, что в тот момент у нее на руках был маленький ребенок. От удара полицейского женщина упала на асфальт, уронив малыша.

"Требуете гендерного равенства? - поинтересовался Соловьев в подписи к видео. - Либеральным западникам хочется напомнить, что их кумиры в США и ЕС никак не разделяют людей по половому признаку во время неизменно жестоких разгонов протестов и в ходе пресечения иных противоправных действий".

Цитируя telegram-канал "Майор и Генерал", телеведущий отмечает: "Вы же требуете гендерного равенства, как в европах/америках? Получите, распишитесь".

Публиковать само видео мы не будем по этическим причинам.