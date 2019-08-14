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Расстрел в упор, жестокое избиение: Соловьев показал, как в США и ЕС полиция расправляется с женщинами
14 августа 2019, 10:39 • 94 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в соцсети опубликовал видео того, как в США и странах ЕС полицейские ведут себя при задержании с женщинами. В США стражи порядка могут позволить себе в упор расстрелять человека, жестоко избить, в Германии с женщинами расправляются ударами кулака в голову и лицо.
После того как Рунет разделился на два лагеря из-за инцидента при задержании женщины, участвующей в незаконном протестном шествии в Москве, телеведущий Владимир Соловьев напомнил у себя на странице в соцсети Instagram, как полицейские США и стран Евросоюза расправляются со слабым полом.
В опубликованном видео телеведущий показал, что в той же Америке стражи порядка спокойно могут позволить себе расстрелять беззащитную женщину в упор только за то, что она не захотела выходить из машины. Из автомобиля ее грубо выталкивают, заламывают до боли руки, а потом просто расстреливают.
И это не единичный случай проявления жестокости американских полицейских по отношению к слабому полу. На записи есть и кадры с других задержаний, во время которых стражи порядка на глазах у других людей грубо избивают женщин, наносят безжалостные удары в голову и лицо.
Так же ведут себя и полицейские в Германии и Франции. Ажан, например, позволил себе сильнейший удар по женщине так, что она рухнула на землю, только за ее возмущенные слова.
В Шанхае же стражей порядка от расправы над женщиной не остановило даже то, что в тот момент у нее на руках был маленький ребенок. От удара полицейского женщина упала на асфальт, уронив малыша.
Цитируя telegram-канал "Майор и Генерал", телеведущий отмечает: "Вы же требуете гендерного равенства, как в европах/америках? Получите, распишитесь".
Публиковать само видео мы не будем по этическим причинам.
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