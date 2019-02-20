Расстрел «небесной сотни»: Как это было и кто виноват

Автор:

Павленко Дмитрий

Расстрел на киевском Майдане 20 февраля 2014 года стал удобным пропагандистским жупелом в руках тех, кто захватил власть на Украине в те дни. Не случайно погибших от снайперских пуль участников Майдана пафосно нарекли «небесной сотней», превратив их имена в способ приобретения политического капитала, их смерть – в очередной русофобский миф, а почитание – в языческий культ.

Спустя пять лет точка в расследовании тех событий так и не поставлена. Выдвинутая по горячим следам новыми украинскими властями версия о том, что расстрел был устроен снайперскими группами российских спецслужб по приказу свергнутого президента Виктора Януковича, а руководил им лично помощник президента России Владислав Сурков, не выдерживает никакой критики. Даже некоторые прозападные украинские политики признают, что гибель «небесной сотни» оказалась на руку их коллегам, сумевшим по ещё не остывшим трупам вскарабкаться на самую вершину власти.

Так, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что действующей киевской власти должно быть стыдно за то, что спустя пять лет виновные в расстреле так и не найдены. Он выдвинул свою версию, почему расследование так и не было завершено.

Полагаю, одна из причин, почему расследование не доведено до конца, в том, что у кого-то рыло в пуху из тех, кто сейчас при власти,

– сказал Гриценко.

Фото: home for heroes / Shutterstock.com

Фото: home for heroes / Shutterstock.com

Упущенный шанс Януковича

К середине февраля 2014 года в центре украинской столицы сохранялась стабильно напряжённая обстановка. На тот момент о вожделенной евроинтеграции, ставшей поводом для начала Майдана, напоминала лишь символика Евросоюза, соседствовавшая с украинскими жёлто-голубыми и бандеровскими красно-чёрными флагами.

Состоявшаяся в конце января 2014 года «генеральная репетиция» государственного переворота, первые жертвы и отправка Януковичем в отставку (читай – сдача) правительства Николая Азарова не могли не воодушевить кукловодов Майдана. Теперь им нужно было лишь выбрать удобный момент, чтобы дожать уже дрогнувшего и выпустившего управление из своих рук законно избранного президента.

Кульминация наступила 18 февраля 2014 года. В этот день боевики «Правого сектора» (запрещённая в России террористическая организация. – Прим. Царьграда), «Свободы», «Самообороны Майдана» и других радикальных экстремистских группировок захватили и подожгли офис Партии регионов на Липской, зверски убив пытавшегося их остановить пожилого инженера Владимира Захарова (некоторое время спустя новая украинская власть цинично включит его в состав «небесной сотни», правда, без присвоения звания Героя Украины). Далее радикалы предприняли штурм здания Верховной рады и напали на палаточный лагерь противников Майдана в Мариинском парке. Бойцам «Беркута» и внутренних войск удалось сдержать натиск боевиков. Однако на улицах украинской столицы появились десятки убитых и раненых.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем на западе Украины майдановцы приступили к штурму административных зданий, воинских частей, отделов милиции и военных складов. В результате у них на руках оказались тысячи единиц боевого оружия, которое уже утром следующего дня было в Киеве.

По воспоминаниям экс-депутата Верховной рады Олега Царёва, день 18 февраля стал решающим. Именно тогда была упущена последняя возможность изменить ситуацию и дать команду «Беркуту» на силовое подавление терроризировавших город национал-радикалов.

Я в тот день был у руководителя администрации президента Андрея Клюева и говорил ему, что необходим немедленный приказ на силовое подавление Майдана, иначе завтра уже будет поздно, – рассказал в интервью Царьграду Олег Царёв. – Он пояснил, что такая команда уже поступила, и попросил меня съездить к главе МВД Виталию Захарченко, чтобы проконтролировать её исполнение. При этом Клюев заверил меня, что приказ на силовое прекращение беспорядков не отменят, несмотря на то что все телефоны в приёмной руководителя президентской администрации разрывались от звонков. Звонили представители стран Евросоюза и США, которые уже знали о предстоящем разгоне Майдана. Захарченко дал команду силовикам начинать штурм во что бы то ни стало, а меня попросил выступить в телеэфире и обратиться к находящимся на Майдане людям с призывом расходиться, чтобы свести к минимуму жертвы.

О. Царёв. Фото: www.globallookpress.com

После этого выступления народного депутата у так называемых лидеров Майдана Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока началась паника. Они даже были готовы выдвигаться в Борисполь, где их уже ждали чартерные самолёты. Всё изменил один звонок из администрации Януковича. Команда на зачистку Майдана не последовала, а его главарей пригласили на переговоры.

По мнению Царёва, до Януковича мог дозвониться кто-либо из представителей стран Запада и дать определённые личные гарантии в обмен на отказ от силового решения.

Сакральные жертвы «революции гидности»

Так или иначе, в очередном раунде противостояния организаторы госпереворота одержали безоговорочную победу. Настало время для проведения спецоперации по окончательному устранению агонизирующего режима. И для этого были необходимы «сакральные жертвы», которые самим фактом своего наличия лишали «кровавый режим» остатков легитимности и проводили моральную грань, расчеловечивая не только представителей власти, в вину которой они ставились, но и всех противников так называемого народного восстания.

В насчитывающей по меньшей мере несколько десятилетий истории «цветных» переворотов часть сценария – с гибелью некоторого количества «мирных протестующих» – является едва ли не ключевой составляющей. И эта технология доказала свою эффективность как при крушении социалистического лагеря (события в Румынии в декабре 1989 года, в Литве в январе 1991 года, в Москве в августе 1991 года), так и в менее отстоящих по времени событиях той же «арабской весны». Поэтому предугадать, что никаких новых методичек для Украины не предусмотрено, было несложно. Вопрос, почему Янукович, его окружение и подконтрольные им украинские спецслужбы бездействовали, также пока не имеет однозначного ответа.

Итак, что же нам достоверно известно о той бойне, которая произошла 20 февраля в центре Киева на улице Институтской и её жертвах?

Фото: www.globallookpress.com

Во-первых, в состав так называемой небесной сотни включены 108 человек. Большинство из них – молодые мужчины от 18 до 40 лет, как правило, выходцы из регионов Западной Украины. Большинство из них (47 человек) погибли 20 февраля 2014 года – в тот день, когда из окон гостиницы «Украина» и консерватории вели одновременно огонь по протестующим и силам правопорядка «неизвестные снайперы». Ещё 31 человек – это погибшие в ходе столкновений 18-19 февраля.

Интересно, что в этом пантеоне присутствуют люди, смерть которых имеет весьма опосредованное отношение к политическому противостоянию. В их числе – 55-летний активист из Волынской области Виктор Хомяк, труп которого нашли ещё в конце января 2014 года повешенным на новогодней ёлке с признаками самоубийства. Там же и 53-летний Богдан Калиняк, скончавшийся 28 января в медучреждении родной Коломыи от пневмонии. Впоследствии, правда, объявят, что пневмонию он будто бы подхватил во время «героического» стояния на Майдане, где его якобы облили ледяной водой. Также некоторое количество лиц из списка «небесной сотни» либо скончались через некоторое время после событий (вплоть до 2017 года), либо погибли при других обстоятельствах, но не в результате столкновений в центре Киева. В их числе, например, 22-летний Дмитрий Чернявский – активист ультранационалистической партии «Свобода» из Донецкой области, погибший 13 марта 2014 года во время столкновений с активистами Русской весны в Донецке, или журналист киевской газеты «Вести« Вячеслав Веремий, критиковавший в своих публикациях Евромайдан и убитый неизвестными лицами в результате нападения.

Во-вторых, если погибших майдановцев посмертно удостоили высшей государственной награды – звания Героя Украины и превратили их бесславную и печальную гибель в сугубо политический пропагандистский миф, то семьям 23 погибших во время противостояния в центре Киева сотрудникам «Беркута» и внутренних войск никто из официальных лиц даже не выразил соболезнования. Многие из получивших ранения милиционеров и спецназовцев после бегства Януковича вынуждены были скрываться, опасаясь появляться в больницах, где за ними устроили настоящую охоту опьянённые своей победой боевики Майдана.

Фото: www.globallookpress.com

В-третьих, ещё в начале марта 2014 года в Сети была опубликована аудиозапись разговора между верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и безопасности Кэтрин Эштон и министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом. В ходе беседы эстонский дипломат однозначно заявил, что имеет понимание того, что за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из тогдашней оппозиции. Однако затем об этом разговоре постарались забыть. Не стали давать ход расследованию вызвавших широкий резонанс признаний бывшего боевика Майдана Ивана Бубенчика, который в феврале 2016 года заявил, что лично расстрелял из автомата двух командиров «Беркута».

В-четвёртых, сфабрикованное новым украинским режимом дело «Беркута», имевшее целью выставить виновными в гибели десятков людей пятерых бойцов расформированного спецподразделения, фактически развалилось в суде. Несмотря на это, их продолжают удерживать под стражей.

Так кто же устроил бойню?

В декабре 2017 года Святошинский районный суд Киева удовлетворил требования адвокатов подсудимых о допросе в режиме видеоконференции граждан Грузии Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили, которые ранее поведали итальянским журналистам сенсационные подробности о расстрелах на Майдане. Однако этот допрос так и не состоялся, несмотря на согласие Нергадзе и Ревазишвили дать правдивые показания в украинском суде. Не состоялся и допрос экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, имя которого также упоминалось в связи с делом о бойне на Майдане. 13 февраля 2018 года он должен был дать показания в Святошинском суде, а буквально за день до этого его в принудительном порядке выдворили с территории Украины.

Так что же сенсационного могли рассказать Нергадзе и Ревазишвили?

По их словам, они входили в состав тайной службы безопасности Михаила Саакашвили. Согласно указанию своего шефа незадолго до кровавых событий на Майдане Нергадзе и Ревазишвили в составе группы из 50 человек были отправлены в Киев, где за вознаграждение в 5000 долларов им было поручено «помочь братскому украинскому народу».

Фото: www.globallookpress.com

19 февраля 2014 года им раздали оружие – в основном автоматы Калашникова 7,62 мм и самозарядные карабины Симонова (СКС), а также боеприпасы – с задачей «стрелять по живым целям в течение 15-20 минут». В числе своих непосредственных координаторов грузинские снайперы назвали ближайшего сподвижника Саакашвили – Мамуку Мамулашвили и американского военного инструктора Кристофера Бойенджера. Также среди координаторов расстрела протестующих Нергадзе и Ревазишвили называют главаря «Самообороны Майдана» Андрея Парубия (в настоящее время он спикер Верховной рады Украины).

Непосредственно стрельба по протестующим и правоохранителям велась из здания консерватории и гостиницы «Украина». В консерватории находилась состоящая из украинцев, поляков, грузинов и литовцев снайперская группа во главе с депутатом Верховной рады от оппозиционной партии «Батькивщина» Сергеем Пашинским. Именно Пашинский был ответственным за доставку оружия. Неслучайно ещё 18 февраля 2014 года МВД Украины распространило видео, на котором запечатлён Пашинский, вывозящий с Майдана в багажнике своего автомобиля китайский карабин Norinco CQ-A. Второй группой, которая вела огонь из окон гостиницы «Украина», руководил Мамулашвили.

По показаниям Ревазишвили, в состав снайперской группы Пашинского входили тогда ещё малоизвестный сотник Майдана Владимир Парасюк (ныне депутат Верховной рады) и его отец.

В. Парасюк. Фото: www.globallookpress.com

Огонь вели как по протестующим, так и по бойцам «Беркута» и внутренних войск.

Ночью 20 февраля примерно в 4 или 5 утра я услышал выстрелы со стороны, как мне показалось, Октябрьского дворца. Пашинский вскочил, схватил рацию и начал кричать, чтобы прекратили огонь, так как ещё рано. Утром, примерно в 7 часов 30 минут, может позже, Пашинский приказал всем приготовиться и через несколько минут дал команду открыть огонь, стрелять по 2-3 выстрела и сразу же менять позицию. Стрельбу вели непосредственно с парапета на втором этаже. Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой – из карабина «Сайга», его отец – из карабина СКС,

– сказал адвокатам обвиняемых «беркутовцев» Ревазишвили.

Согласно показаниям Нергадзе, стрельба не должна была продолжаться более 20 минут, так как организаторы бойни боялись, что верные Януковичу силовики пойдут на штурм и захватят стрелков в плен. Сам наёмник утверждает, что входил в состав группы, которая не вела огонь по протестующим, а охраняла вход в гостиницу «Украина».

Тот факт, что показания грузинских наёмников игнорируются украинскими следственными и судебными органами, есть красноречивое свидетельство того, что правда о трагических событиях пятилетней давности не только невыгодна, но и опасна для украинской правящей верхушки. Вместо того чтобы рассказать правду, её представители сейчас придумывают душещипательные истории о том, как они лично бегали под пулями, вытаскивая раненых и убитых.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, можно постоянно обманывать часть народа или даже некоторое время весь народ. Но бесконечно обманывать всех ещё не удавалось никому, даже из самых одиозных диктаторов. Об этом следовало бы задуматься Порошенко, Парубию, Яценюку и прочим марионеткам в руках беспринципных кукловодов, отправивших на бойню ради удовлетворения собственных властных амбиций и материальной наживы тысячи своих соотечественников.

Не стоит забывать, что расстрел протестующих на Майдане стал всего лишь прологом к нескончаемой череде кровавых актов украинской катастрофы. И финальная точка в ней будет поставлена ещё явно не скоро.