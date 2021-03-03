Расставить сеть: Путин поручил МВД усилить мониторинг интернет-пространства

Граждане ждут большей эффективности от правоохранительных органов, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. Подводя итоги работы ведомства за прошлый год и говоря о задачах на 2020-й, президент призвал сфокусироваться на преступлениях в сфере информационных технологий. Их количество за последние шесть лет выросло более чем в десять раз. В частности, глава государства потребовал вести мониторинг интернет-пространства и выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. В Общественной палате объясняют рост преступлений в виртуальном пространстве тем, что россиян не учат основам интернет-гигиены. На заседании коллегии президент обратил внимание и на другие проблемы, которые требуют оперативной реакции силовиков. Речь идет не только об экстремизме, незаконном обороте наркотиков или коррупции, но и о безопасности дорожного движения.

«Хорьковые» цели

После того как на прошлой неделе Владимир Путин принял участие в заседании коллегии ФСБ, 3 марта дошла очередь еще до одной силовой структуры — МВД. Во время встречи были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2020-й, а также определены основные направления работы на нынешний год.

Одной из наиболее острых проблем становится рост преступлений в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их количество увеличилось более чем в десять раз. Тенденция, безусловно, связана с массовым использованием киберпространства. Это влечет за собой в том числе новые угрозы для россиян со стороны различных аферистов и мошенников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Понятно, сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, — отметил президент. — За развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальной сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, — за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, но и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается. Ваша задача — эффективно ответить на этот криминальный вызов.

В связи с этим, по его словам, требуется не только информировать людей о способах защиты и совершенствовать подготовку сотрудников МВД, но также наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

Преступления с использованием IT-технологий составляют все большую долю в общей структуре правонарушений: сегодня она достигла 25%, констатировал глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, в прошлом году количество раскрытых IT-преступлений увеличилось в 1,5 раза. На этом фоне министерство внедрило специальную программу для дистанционного изобличения серийных кибермошенников, добавил он.

— Мы видим, что по всему миру активизировались различного рода злоумышленники, которые используют интернет для противоправных деяний. Это и мошенничество с личными данными, электронными кошельками и кредитными картами. Сейчас появилась новая тенденция через различные чат-боты собирать персональные данные и шантажировать людей. Количество преступлений в интернете, по сути, ежегодно удваивается, — заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ. Слева — министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев Фото: РИА Новости

Владимир Путин призвал вести мониторинг интернет-пространства, которое зачастую используется для продвижения совершенно неприемлемого контента: распространения детской порнографии, проституции и для доведения молодых людей до самоубийств. Главная проблема — отсутствие таких предметов, как медиаграмотность, информационная безопасность, интернет-гигиена как в школах, так и в вузах, уверен первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

— Получается, что несовершеннолетние сталкиваются с педофилами в социальных сетях, если говорить про совсем маленьких. Манипулирование в так называемых группах смерти, запуск различных опасных флешмобов. Это также большая беда для студентов. Никто их не учил, что можно писать, а что нельзя. Лайки, репосты, фотографии, выкладывание в облачные хранилища интимных снимков потом крайне вредят карьере, — рассказал он «Известиям».

Между тем взрослые и пожилые люди всё чаще сталкиваются с кибермошенниками: у граждан крадут пароли, персональные данные и деньги со счетов. Кроме того, сейчас появилась волна ботов, которые взламывают и воруют аккаунты, добавил эксперт.

По словам главы государства, сейчас важно выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. При этом Владимир Путин признал, что в России каждое четвертое преступление, совершенное подростками, попадает под категорию тяжких и особо тяжких. В целом, однако, количество тяжких преступлений, включая убийства, в стране сократилось с 2012 года в два раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья, — заявил Владимир Путин.

Также он потребовал в соответствии с законом реагировать на попытки вовлечь несовершеннолетних в незаконные уличные акции.

Хороший показатель

Серьезное внимание органы внутренних дел уделяют борьбе с экстремизмом. Глава РФ потребовал пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия. В прошлом году полиция выявила 500 преступлений экстремистской направленности. Кроме того, более 100 тыс. экстремистских интернет-ресурсов было заблокировано, а еще свыше 7,5 тыс. материалов — удалены.

Приоритетной задачей для силовиков остается дальнейшая декриминализация экономики и противодействие коррупции. По словам президента, надо активнее выявлять факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, а также жестко реагировать на попытки создания теневых схем и незаконного вывода капитала за рубеж.

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На новый уровень должна выйти и борьба с наркобизнесом, считает президент. Из незаконного оборота в прошлом году было изъято свыше 20 т запрещенных веществ, а также пресечена работа 256 лабораторий по изготовлению прежде всего синтетических наркотиков, отметил Владимир Колокольцев.

— За последние 10 лет количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков сократилось более чем на четверть — хороший показатель. А несовершеннолетних потребителей — почти на 45%, — сказал он.

Коллегия не обошлась без обсуждения безопасности дорожного движения. До сих пор порядка 86% ДТП происходит по вине водителей, сообщила «Известиям» заместитель председателя общественного совета Минтранса Наталья Агре.

Большая Перезагрузка и Великое Пробуждение Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает в присутствии президента РФ Владимира Путина на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ Фото: РИА Новости

— Это в какой-то мере говорит о самой культуре вождения, то есть люди «подрезают», играют «в шашки», значительно превышают скорость, но и еще о том, что принятие решения водителем в той или иной ситуации некорректно. На сегодняшний день система подготовки водителей значительно устарела: программам подготовки уже более шести лет, — заявила она «Известиям».

На заседании коллегии Владимир Колокольцев также заявил о том, что ведомство планирует внедрить электронные паспорта для россиян и удостоверения личности для иностранцев. Это будет документ «с электронным носителем и мобильным приложением», пояснил он. Глава МВД добавил, что переход будет проводиться в рамках ведомственной программы «Цифровая трансформация на 2021–2023 годы».