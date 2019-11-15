Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину

Президент Бразилии Жаир Болсонару на рабочем завтраке для лидеров БРИКС не только уважил гостей, но и буквально показал приоритеты свой страны.

В частности, как рассказал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, после произнесения тоста Болсонару чокнулся первым делом бокалами с сидящим напротив президентом РФ Владимиром Путиным. После этого он также чокнулся с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидеры РФ и Китая как раз восседали напротив бразильского политика.

Как говорится в сообщении телеграм-канала "Вы слышали маяк", пересаживаться гостям, находящимся напротив лидера принимающей стороны, никто не предлагал.

Впрочем, как ранее отмечал сам Болсонару, проходящий в Бразилии саммит БРИКС больше напоминает встречу старых друзей. "Каждый знает потенциал друг друга", - подчёркивал он.

Политик лично встречал коллег, прибывших во дворец Итамарати.

Перед началом встречи главы Бразилии, РФ, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики - Болсонару, Путин, Нарендра Моди, Си Цзиньпин и Сирил Рамафоса вместе сфотографировались.