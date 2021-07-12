Расставание со Средней Азией может дорого обойтись Москве

В июле 1990 года вышла нашумевшая программа Солженицына «Как нам обустроить Россию?», в которой он очень своеобразно высказался о ценности республик Центральной Азии: «Неужели Россия обеднела от отделения Польши и Финляндии? Да только распрямилась. Ещё больше распрямимся от давящего груза «среднеазиатского подбрюшья». Так, может, и правда нам не нужна Средняя Азия?

Сюжет: Терроризм, Войны XXI века

«Наша Версия» публикует и альтернативную точку зрения по данному вопросу.

Ввод советских войск в Афганистан был большой ошибкой. Впадающее в старческий маразм политбюро приняло это роковое решение, купившись на достаточно бесхитростную ловушку, подстроенную американскими политиками типа Бжезинского, который не раз хвастливо приводил в интервью и мемуарах слова из своего отчёта президенту Картеру: «Теперь у нас появилась возможность обеспечить СССР его собственной Вьетнамской вой­ной».

И тем не менее контингент советских войск, который пробыл в Афганистане около 10 лет, гораздо более выигрышно провёл свою кампанию, в отличие от 20-летнего пребывания коалиции НАТО во главе с Соединёнными Штатами. Во-первых, у войск НАТО в течение всего времени оккупации не было никакого давления извне. Во время же афганской войны американцы усиленно снабжали моджахедов новейшим вооружением. Кроме того, они выстроили антисоветский мусульманский фронт во главе с Саудовской Аравией и т.п. Но даже в этих неблагоприятных условиях Советский Союз смог достойно вывести свои войска, оставив относительно устойчивую власть во главе с диктатором Наджибуллой. Надо отдать должное и ярким личностям – дипломату Юлию Воронцову и генералу Махмуту Гарееву, которые были интеллектуальной опорой режима Наджибуллы и координационным каналом между Советским Союзом и тогдашним правительством Афганистана. Однако Ельцин в очередной раз совершил предательство, намеренно прервав ту минимальную поддержку, которую оказывало афганской стороне горбачёвское руководство, и тем самым поспособствовал падению режима Наджибуллы, что, в свою очередь, породило гигантскую волну терроризма под исламскими лозунгами.

США выстрелили себе в ногу

Таким образом в Афганистане победил «Талибан»* (экстремистское движение, запрещено в РФ). Здесь уместно опять вспомнить слова всё того же Бжезинского, который однажды откровенно заявил в интервью: «Что более важно для мировой истории – талибы или падение Советской империи?» В своё время такую же близорукость проявил Киссинджер, который позволил вырасти Китаю, ошибочно включив его в антисоветскую игру, после чего падение Советского Союза позволило Китаю стать стратегически более опасным противником для США. Плюс к этому активизировался экстремистский «Талибан», который дал по зубам западной коалиции. Цепь этих событий показывает, какие горе-стратеги выстраивали американскую политику. И вот возникает вопрос: если СССР оказался в Афганистане, поддавшись на ловушку, то зачем туда вошли американцы? На мой взгляд, причины здесь две: контролировать Иран с двух сторон, зажав его в клещи (к тому времени американские войска уже стояли в Ираке), а также вести контроль китайской границы с западной стороны.

Правда, в целом ничего у них с Афганистаном не вышло, но это тема отдельной статьи. Главная же причина резкого вывода американского натовского контингента из Афганистана – не в военных неудачах. Американцы – нация прагматичная, и они поняли: обеспечивая покой Центральной Азии, которая смогла в той или иной мере «притушить» своих радикалов, они превращают Китай в бенефициара этой стабильности.

Китай своими кредитными метастазами покрыл практически всю Центральную Азию, «попутно» оторвав у Таджикистана и Киргизии солидные куски территории, что, кстати, невозможно было бы при Советском Союзе (это замечание тем, кто говорит, что Советский Союз их угнетал). Китайские нити тянутся даже к относительно осторожно ведущим себя Узбекистану и Казахстану. Мощь Китая насколько велика и настолько изощрённа его политика, что и эти две республики могут подпасть под китайский контроль. Что касается Туркменистана – китайцы сумели скупить его на корню вместе с его газом.

Потому американцы решили открыть шлюзы и сыграть с помощью вооружённых клерикалов против китайской экспансии, посеяв хаос в Центральной Азии. Надо сказать, что это непростая комбинация. Американцы поспешно уходят, но оставляют в Афганистане своего младшего брата по НАТО, Турцию, у которой есть свои далеко идущие геополитические интересы. Имея в отличие от западной коалиции конфессиональное родство с народами Афганистана, она надеется дипломатично разруливать ситуацию. Турция – авторитетная страна среди стран суннитского ислама и вполне реалистично рассчитывает на то, что и в военном отношении она сможет противостоять в Афганистане своим оппонентам. Хотя бы исходя из успехов своей современной беспилотной авиации и большого опыта ведения боевых действий в горных условиях.

Главная стратегическая цель Анкары – вплотную подобраться с южной стороны к Центральной Азии, которая для Турции всегда была регионом высочайшей ценности (так называемый проект Великого Турана). Турция, обеспечивая стабильность южных границ региона, планирует оказывать дополнительное стратегическое влияние на государства Центральной Азии. А ещё есть и тюркоязычная солидарность (кроме Таджикистана), и неплохие экономические возможности. Но, ввязавшись в эту игру, Турции, конечно же, придётся посоперничать с Китаем.

Что же будет делать Китай?

Не думаю, что КНР слепо кинется обеспечивать военную защиту границ среднеазиатских республик. Он ведёт всегда более тонкую и более глубокую игру. Скорее всего Китай сейчас поведёт в Афганистане большую игру, имея колоссальное влияние на Пакистан (практически сателлит Китая), а Пакистан влияет, в свою очередь, на талибов – проект пакистанской разведки. В итоге Китай будет двигать фигуры на центральноазиатской шахматной доске сразу несколькими руками. Получается, что для России пространство для манёвров в этой игре сужается до наноразмеров, потому как её военный потенциал здесь практически не может быть проявлен. Да и вообще – не военным путём будут решаться эти проблемы.

В таком случае, учитывая хилую российскую экономику и стремительно снижающийся авторитет России в республиках Центральной Азии, в условиях игры столь мощных тяжеловесов, как Китай и США, расставание со среднеазиатским «подбрюшьем» будет реализовано в худшем варианте – в виде тяжёлого перитонита. Впрочем, в этой ситуации России всё же доступен один очень узкий манёвр. Напомню, что в Россию входят огромные тюркоязычные регионы (даже Якутия и Чувашия к ним относятся, не говоря уже про Татарстан и Башкирию). Следовательно, надо на опережение формировать конфедерацию с Турцией в той или иной форме. Если кто-то считает этот план утопическим, то вспомним эпизоды нашей недавней истории – скажем, большевистский манёвр с Дальневосточной Республикой (ДВР), который позволил сохранить контроль центральной власти над Сибирью и Дальним Востоком. Тем более что этнической основой СССР на самом деле был тюрко-славянский союз, но это уже тема другого разговора.