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Рассорились со всеми соседями: Янукович подвел итоги "Революции достоинства" на Украине
22 ноября 2021, 13:45 • 210 • Политика
Бывший гарант заявил, что теперь стране не к кому обратиться за помощью
Бывший президент Украины Виктор Янукович опубликовал статью к восьмилетию со времен "Революции достоинства", начавшейся на Майдане осенью 2013 года.
Экс-глава государства обратился к соотечественникам, заявив, что Украине грозит полномасштабный конфликт из-за возможной эскалации в Донбассе. По мнению Януковича, государству необходимо отказаться от выбранного курса.
В обращении бывшего президента, опубликованном в "Фейсбук", говорится о том, что спустя восемь лет Украина превратилась в главный источник нестабильности на территории Европы. Экс-лидер назвал Украину страной, из которой бегут миллионы людей в надежде спастись от беззакония, нищеты, государственного преследования и войны.
Янукович заявил, сравнивая текущую обстановку в Донбассе с прошлогодней, что ситуация в регионе заметно ухудшилась – речь теперь идет не просто о прекращении огня, а способах избежать полномасштабных боевых действий.
Постмайданная администрация, указал Янукович, многократно обещала населению добиться мира в регионе. Офис президента Зеленского тоже некогда говорил об этом, заявляя о скором уничтожении коррупции и социальной пропасти. В действительности же, пишет он, ситуация складывается совершенно иным образом.
Так, действующий глава Минобороны заявляет, что Минские соглашения не стоит возводить в идеал – они перешли в наследство от команды Порошенко. А теперь Штаты якобы посылают сигнал, что готовы принять участие в поиске нового формата вместе с ФРГ и Францией.
У политического руководства страны отсутствует государственная стратегия. И, если положение ухудшится, Украине будет не у кого искать поддержки – страна испортила отношения практически со всеми соседями.
"Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем", – констатировал бывший президент.
Сам Зеленский заявил, что страна заплатила высокую цену за свою независимость.
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