«Рассматривается вопрос о проведении проверки»: что известно о ДТП с участием краснодарского судьи

В отношении судьи Краснодарского гарнизонного суда Арсена Крикорова, который стал участником ДТП накануне Нового года, может быть проведена ведомственная проверка. История получила широкую огласку уже после праздников, когда запись инцидента появилась в сети. По словам пострадавшей — 18-летней спортсменки, мужчина сбил её на пешеходном переходе, после чего покинул место происшествия. Тренер девушки рассказал RT, что из-за полученных травм её спортивная карьера теперь под угрозой.

Краснодарский гарнизонный военный суд может назначить служебную проверку в отношении судьи Арсена Крикорова, который стал участником ДТП в декабре 2018 года.

«В целях установления наличия в действиях судьи Крикорова дисциплинарного проступка компетентными должностными лицами рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении судьи», — сообщили RT в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл в Краснодаре ещё 21 декабря 2018 года, однако широкий резонанс получил только сейчас, когда один из очевидцев произошедшего опубликовал в соцсетях видеоролик с места событий.

Как рассказала RT сама пострадавшая — 18-летняя Виктория Зверева, член краевой сборной по тхэквондо, в двенадцатом часу ночи она возвращалась домой и на пешеходном переходе начала переходить дорогу после того, как ей «моргнул» фарами водитель Kia. Завершить переход она не успела, так как иномарка, не сбрасывая скорости, её сбила.

После удара водитель вышел из машины, начал поднимать девушку. Он заявил: «Не устраивай цирк, давай я дам деньги и разъедемся».

«Начали останавливаться машины, парни начали вызывать полицию, потом он уехал, и на четырёх машинах его догоняли, — вспоминает Виктория. — Он три недели не выходил на связь, только когда в соцсетях вся информация о ДТП распространилась, позвонил вчера и попросил маму встретиться в четверг».

Когда машину участника происшествия остановили и заблокировали очевидцы, водитель вышел и якобы стал предъявлять всем удостоверение, сопровождая это угрозами, что «он судья и всех посадит».

В результате выяснилось, что нарушителем являлся судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров. В ответ на его поведение очевидцы событий стали снимать происходящее на телефоны, а позже запись появилась в соцсетях.

На кадрах видео видно, что у Kia Optima стоит мужчина в деловом костюме с телефоном в руках и говорит стоявшему рядом человеку: «Фамилию давай быстро! Боишься? Я тебя сейчас арестую!» После этого мужчина, возмущённый тем, что его снимают, отходит к своему автомобилю, и на этом видеозапись заканчивается. По мнению очевидцев происходившего, он был нетрезв.

Как рассказал RT тренер Зверевой Олег Алиев, также приехавший на место происшествия, прибывшие сотрудники полиции сказали, что ничего предпринять против судьи не могут, так как он наделён служебной неприкосновенностью. По этой же причине судью не проверили на наличие алкоголя в крови.

В результате Крикоров сел за руль, растолкал блокировавшие его машины и уехал — остановить его никто не мог. «Не стрелять же, в конце концов», — резюмировал Алиев в разговоре с RT.

По словам тренера, у его подопечной, по всей видимости, разрыв связок на ноге. Точно определить повреждения было невозможно: мешала сильная гематома, а потом — наложенный гипс. В среду Зверевы поедут в Ростов, где профильные специалисты смогут поставить точный диагноз и назначить лечение. Вероятнее всего, не обойдётся без операционного вмешательства.

Алиев также подчеркнул, что Виктория была одной из самых сильных его учениц и имела все шансы из краевой сборной отобраться в национальную. Теперь же само продолжение её спортивной карьеры под вопросом.

Президент Сербии Вучич: Я подарил Путину икону, он сразу поцеловал ее и перекрестился «Он вёл себя отвратительно, смотрел на меня, как грязь под ногами, — рассказала RT мама Виктории Марина, прибежавшая на место происшествия после звонка дочери. — Он мне сказал: «Это ты мать, что ли?»

По словам женщины, на следующий день виновник происшествия позвонил ей, они встретились, и она написала ему на листке бумаги расчёт суммы, в которую, по её оценкам (она сама фельдшер и консультировалась с коллегами), обойдётся лечение.

«Больше он со мной не виделся и не слышался, — сказала RT Марина Зверева. — Я сама не звонила, надеялась на человеческую совесть. И сейчас вот только второй раз вышел на связь. Сегодня раз десять уже звонил. Говорит, что я должна была ему позвонить».

После того как ситуация приобрела широкий резонанс в СМИ, произошедшее решил прокомментировать и сам Крикоров.

«Есть объективное расследование, которое во всем разберётся. Я не отрицаю, что был там, и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чём сказал сразу. Непонятно, почему об этом стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день», — рассказал судья «Комсомольской правде».

Кроме того, он пояснил, что в момент ДТП не был пьян, а своё поведение объяснил шоковым состоянием.

Марина Зверева возмущена такими словами — ни о каком вымогательстве речи не было. Речь шла о той сумме компенсации за лечение, которую на следующий день после инцидента судья просил её указать.

«Получилось что-то около 2 220 000 рублей. С моральным ущербом получалось три, — пояснила Зверева RT. — Если бы я вымогала, я бы не оставляла у него этот листочек. Я уже назанимала денег, около 400 000 заняла: ортопедические принадлежности, сиделка, разъезды, таблетки, уколы. А что там завтра в больнице скажут — так примерно столько и получится».