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«Рассматриваем в качестве жеста отчаяния»: Захарова о санкциях Запада, зависимости от доллара и двусторонних отношениях
03 мая 2021, 14:25 • 105 • В мире
Санкции против России представляют собой «жест отчаяния» из-за неспособности Запада смириться с очевидными успехами российской экономики и повышением её международной конкурентоспособности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT. Она также отметила, что Москва готова со своей стороны принять меры для завершения этого бессмысленного противостояния, и рассказала, что российской экономике удалось адаптироваться к внешним вызовам и обратить ситуацию в свою пользу.
РИА Новости © Пресс-служба МИД РФ
— Какое влияние оказали санкции на состояние отношений между Россией и Западом?
— К сожалению, реальностью нашего времени стало расширенное применение политически мотивированных односторонних ограничительных мер со стороны целого ряда западных государств, прежде всего США. Санкции против России рассматриваем всё больше в качестве «жеста отчаяния» в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов «блокового мышления», признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнёрами. Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением её международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках.
Порочная практика политических и экономических односторонних ограничений, особенно их экстерриториальное использование, является ущемлением суверенитета государств и вмешательством в их внутренние дела. Цель — сохранить любой ценой постепенно утрачиваемое доминирующее положение в глобальной экономике и международной политике. Санкциями подменяется дипломатия, ими маскируется торговый протекционизм и попытки отвлечь внимание от внутренних проблем. Показательно, что Запад проигнорировал призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить на время пандемии односторонние нелегитимные санкции в части поставок медикаментов, продовольствия, оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.
Не фиксируем пока заинтересованности у партнёров в отношении инициативы президента России Владимира Путина в ходе саммита «группы двадцати» о создании в международной торговле «зелёных коридоров», свободных от санкций и других искусственных барьеров. Введённые против нашей страны меры, безусловно, негативно сказываются на наших отношениях с «коллективным Западом», подрывают взаимное доверие, омрачают перспективы их нормализации. Не являясь сторонниками раскручивания санкционной спирали, мы тем не менее принимаем вызов, отвечаем оперативно и адресно.
Не раз давали понять, что не мы начали эту «санкционную войну», но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет и не может быть победителей.
— Насколько сильно влияют действия Запада на российскую экономику?
— Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов. В этих условиях мы продолжаем реагировать на ограничения выверенно и адекватно, руководствуясь интересами развития национальной экономики и отечественных экономоператоров. В своих действиях исходим из принципа «не навредить себе».
В частности, сохраняются наши ответные специальные экономические меры в виде ограничений на ввоз отдельных видов продовольственной продукции из стран, применяющих антироссийские санкции. Осуществляется укрепление национальной финансовой системы.
Ведётся поиск новых международных партнёров, в том числе на региональных уровнях, принятие других мер, необходимых для диверсификации внешнеэкономических связей. Работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества. Подготовлена законодательная база, предусматривающая меры противодействия новым потенциальным односторонним шагам со стороны США и других государств. Во многом нам удалось адаптироваться к внешним вызовам, обратить ситуацию в свою пользу, запустить программы импортозамещения и развития перспективных и конкурентных отраслей отечественной экономики.
— Какие шаги предпринимает Россия для снижения зависимости от западных финансовых систем?
— Дискуссия о необходимости снижения зависимости от доллара как ведущей мировой валюты — вопрос уже как минимум последних десяти лет. Ещё потрясения на американском финансовом рынке и последовавший мировой финансово-экономический кризис обострили проблему уязвимости глобальной экономики от долларового господства и поставили под сомнение устойчивость мировой валютной системы, основанной на лидерстве одной национальной денежной единицы. Демонстрируемый сегодня Вашингтоном санкционный «волюнтаризм» ещё больше повышает сомнения в надежности долларовых транзакций. В этих условиях задача укрепления независимости и устойчивости финансовой системы любого государства к внешним угрозам становится всё более приоритетной.
— Всегда ли России суждено быть зависимой от доллара США?
— В целях снижения чрезмерной зависимости от иностранных платёжных средств государства и участники финансовых рынков вынуждены адаптироваться к новым реалиям, в том числе по линии поиска и разработки альтернативных механизмов расчётов. Таким образом, постепенный отход от американоцентричной конфигурации мировой валютной системы — объективная реакция на совокупность факторов. Скоординированные шаги в данном направлении с нашими торговыми партнёрами не только способствовали бы укреплению национальных валют, но и позволили бы минимизировать потенциальный экономический ущерб от возможного введения новых ограничительных мер странами Запада.
Данная работа, безусловно, потребует приложения существенных усилий по переформатированию устоявшихся моделей сотрудничества, созданию механизмов поддержки и функционирования новых систем взаиморасчётов и формирования цен на рынке. За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчётах с Китаем и Турцией. Аналогичные договорённости имеются в рамках БРИКС. Позитивная динамика по увеличению доли нацвалют наблюдается на пространстве ЕАЭС, а также в торгово-экономическом сотрудничестве России со странами АТР и Латинской Америки. Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведётся межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам.
В качестве примера альтернативных инструментов можно привести «Систему передачи финансовых сообщений» Банка России. В настоящее время обсуждаются варианты её сопряжения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS. Развивается сотрудничество между российской системой «МИР» и иностранными аналогами, в частности, китайской UnionPay, японской JCB, международной Maestro. Подобные «кобрендинговые» карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Турции. Вместе с тем это достаточно долгосрочный и трудоёмкий процесс. И о каких-либо конкретных сроках с точки зрения завершения создания всеобъемлющего национального инструментария в сфере осуществления платёжных операций и его продвижения на международные рынки говорить пока преждевременно. Параллельно в России активно изучаются возможности, предоставляемые современными цифровыми технологиями, потенциал их задействования для повышения устойчивости, стабильности и независимости национальной финансовой системы и средств платежа при чётком понимании, что цифровые денежные средства могут в перспективе стать фундаментом обновлённой международной финансовой системы и трансграничных расчётных операций.
— Может ли Россия когда-либо по-настоящему изолировать свою экономику от враждебной внешней политики?
— Враждебная политика в отношении России проводится лишь малочисленной группой отдельных стран. Им же в ущерб. В ответ Россия продолжит использовать внешние вызовы в качестве дополнительного стимула для повышения устойчивости своей экономики, мобилизации креативности национального бизнеса, модернизации производств, диверсификации экономических связей.
Только такими, на наш взгляд, могут быть устойчивые международные отношения. Со своей стороны, самым активным образом выступаем в поддержку широкого международного обсуждения мер противодействия нелегитимным односторонним мерам. Убеждены в необходимости системного диалога, который способствовал бы снижению озабоченностей деловых кругов в отношении неопределённости и нестабильности в мировых делах, которые провоцирует однобокая и непоследовательная политика Запада. Уже сегодня видим, что и к самим инициаторам санкций пусть медленно, но всё же приходит понимание того, что любые односторонние шаги наносят неприемлемый ущерб их «проводникам» и делают их бессмысленными и контрпродуктивными.
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