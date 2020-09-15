«Рассматриваем Беларусь как ближайшего союзника»: как прошли переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы России и Белоруссии беседовали более четырёх часов. Как рассказали в Кремле, предметом их беседы стали двусторонние связи и коммерческая кооперация. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Лукашенко — легитимный глава Белоруссии. В ходе беседы лидеры подтвердили договорённости о предоставлении Минску кредита в размере $1,5 млрд, а также о том, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Говоря о текущей ситуации в соседней республике, Путин указал, что белорусы должны сами, без давления извне, разобраться в этом. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что последние события в республике указали на необходимость держаться ближе к России.

В Сочи завершились переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры общались с глазу на глаз. Предметом их беседы стали двусторонние связи и коммерческая кооперация.

«В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоём и вели беседу на протяжении почти четырёх часов. Общение было с глазу на глаз», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он также подчеркнул, что Лукашенко — легитимный глава белорусского государства.

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле, что на фоне протестов Лукашенко не хватает легитимности.

Наряду с этим Песков рассказал, что лидеры договорились о снятии резерва силовиков, сформированного российской стороной для возможной помощи Минску.

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Песков.

Вакцина от COVID-19 и кредит

В ходе сегодняшней встречи Путин рассказал, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19 и уже начала участвовать в последней стадии её испытания», — заявил Путин.

Путин — Лукашенко: «Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19»

Кроме того, Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд в соответствии с достигнутыми прежде договорённостями, сказал российский лидер.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит — $1,5 млрд, и мы это исполним», — сказал Путин в начале встречи с Лукашенко.

По его словам, министры финансов двух государств «ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне».

Напомним, что ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российская сторона совместно с белорусскими коллегами начинает техническую проработку условий рефинансирования задолженности Белоруссии перед Россией. Сам Лукашенко в конце августа сообщил, что речь идёт о рефинансировании долга в размере $1 млрд.

По словам белорусского президента, после того как Минск оставит эти средства у себя, это «будет хорошим подкреплением» национальной валюты республики.

Говоря о сложившейся в Белоруссии ситуации, российский президент сказал, что жители республики должны сами, «без всяких подсказок» и давления извне, разобраться в этих событиях.

Переговоры Путина и Лукашенко проходят на фоне протестов в Белоруссии. По итогам состоявшихся в августе выборов главы республики победу одержал возглавляющий страну с 1994 года Александр Лукашенко. Несогласные с этими цифрами граждане начали выходить на улицы с требованием провести повторные выборы.

«Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», — сказал Путин.

Путин также отметил, что российская сторона знает о предложении Лукашенко начать работу по Конституции. «Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», — добавил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что сейчас разрабатывается проект новой Конституции, который в будущем предполагается вынести на референдум. Он также указал, что в случае принятия документа в республике могут пройти и новые выборы президента и парламента.

В ходе беседы российский лидер также подчеркнул, что Москва остаётся приверженной всем договорённостям с Минском, в том числе в части Договора о Союзном государстве и ОДКБ.

«Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я уже Вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства», — отметил Путин.

Он также сказал, что обязательства следует выполнять вне зависимости от того, кто находится у власти в государстве.

Наряду с этим глава российского государства отметил, что двум странам следует продолжить взаимодействие в оборонной сфере. Путин обратил внимание, что в день встречи двух лидеров стартовали российско-белорусские военные учения «Славянское братство — 2020».

Путин также напомнил, что Россия остаётся самым крупным инвестором в белорусскую экономику.

«В целом свыше 50% внешнеторгового оборота Белоруссии приходятся именно на Российскую Федерацию. В Белоруссии работает почти 2,5 тысячи предприятий с российским капиталом. У нас очень устойчивая и глубокая кооперация по целому ряду направлений и в целом ряде отраслей», — сказал российский президент.

Лукашенко в ответ заявил, что последние события в Белоруссии указали на необходимость держаться ближе к России, особенно в экономике. Как отметил глава государства, экономика «лежит в основе всего».