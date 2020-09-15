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«Рассматриваем Беларусь как ближайшего союзника»: как прошли переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
15 сентября 2020, 02:10 • 52 • В мире
В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы России и Белоруссии беседовали более четырёх часов. Как рассказали в Кремле, предметом их беседы стали двусторонние связи и коммерческая кооперация. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Лукашенко — легитимный глава Белоруссии. В ходе беседы лидеры подтвердили договорённости о предоставлении Минску кредита в размере $1,5 млрд, а также о том, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Говоря о текущей ситуации в соседней республике, Путин указал, что белорусы должны сами, без давления извне, разобраться в этом. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что последние события в республике указали на необходимость держаться ближе к России.
kremlin.ru
В Сочи завершились переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры общались с глазу на глаз. Предметом их беседы стали двусторонние связи и коммерческая кооперация.
Он также подчеркнул, что Лукашенко — легитимный глава белорусского государства.
«Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле, что на фоне протестов Лукашенко не хватает легитимности.
Наряду с этим Песков рассказал, что лидеры договорились о снятии резерва силовиков, сформированного российской стороной для возможной помощи Минску.
«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Песков.
Вакцина от COVID-19 и кредит
В ходе сегодняшней встречи Путин рассказал, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19 и уже начала участвовать в последней стадии её испытания», — заявил Путин.
Кроме того, Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд в соответствии с достигнутыми прежде договорённостями, сказал российский лидер.
По его словам, министры финансов двух государств «ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне».
Напомним, что ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российская сторона совместно с белорусскими коллегами начинает техническую проработку условий рефинансирования задолженности Белоруссии перед Россией. Сам Лукашенко в конце августа сообщил, что речь идёт о рефинансировании долга в размере $1 млрд.
По словам белорусского президента, после того как Минск оставит эти средства у себя, это «будет хорошим подкреплением» национальной валюты республики.
Говоря о сложившейся в Белоруссии ситуации, российский президент сказал, что жители республики должны сами, «без всяких подсказок» и давления извне, разобраться в этих событиях.
Переговоры Путина и Лукашенко проходят на фоне протестов в Белоруссии. По итогам состоявшихся в августе выборов главы республики победу одержал возглавляющий страну с 1994 года Александр Лукашенко. Несогласные с этими цифрами граждане начали выходить на улицы с требованием провести повторные выборы.
«Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», — сказал Путин.
Путин также отметил, что российская сторона знает о предложении Лукашенко начать работу по Конституции. «Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», — добавил он.
Ранее Лукашенко сообщил, что сейчас разрабатывается проект новой Конституции, который в будущем предполагается вынести на референдум. Он также указал, что в случае принятия документа в республике могут пройти и новые выборы президента и парламента.
В ходе беседы российский лидер также подчеркнул, что Москва остаётся приверженной всем договорённостям с Минском, в том числе в части Договора о Союзном государстве и ОДКБ.
«Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я уже Вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства», — отметил Путин.
Он также сказал, что обязательства следует выполнять вне зависимости от того, кто находится у власти в государстве.
Наряду с этим глава российского государства отметил, что двум странам следует продолжить взаимодействие в оборонной сфере. Путин обратил внимание, что в день встречи двух лидеров стартовали российско-белорусские военные учения «Славянское братство — 2020».
Путин также напомнил, что Россия остаётся самым крупным инвестором в белорусскую экономику.
«В целом свыше 50% внешнеторгового оборота Белоруссии приходятся именно на Российскую Федерацию. В Белоруссии работает почти 2,5 тысячи предприятий с российским капиталом. У нас очень устойчивая и глубокая кооперация по целому ряду направлений и в целом ряде отраслей», — сказал российский президент.
Лукашенко в ответ заявил, что последние события в Белоруссии указали на необходимость держаться ближе к России, особенно в экономике. Как отметил глава государства, экономика «лежит в основе всего».
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