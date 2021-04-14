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Расследователи обнаружили новые факты вины Украины в катастрофе MH17

14 апреля 2021, 22:10  •  209 • Политика
Журналисты-расследователи привели новые доказательства причастности Украины к катастрофе пассажирского Боинга MH17 в небе над Донбассом.
Журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS), которые представили часть разговоров предполагаемого виновника катастрофы рейса MH17 на востоке Украины Сергея Дубинского, старательно не замечают те факты, которые не укладываются в их версию.
Совместная следственная группа Joint Investigation Team (JIT) в Нидерландах продолжает утверждать, что "в момент крушения вблизи рейса MH17 не было никаких других самолётов".
Однако журналисты Сергей Соколов и Алексей Челноков из Агентства федеральных расследований FLB.ru еще в 2017 году отправили Международной следственной группе в Нидерландах (JIT) аудиозаписи с рассказами трех свидетелей - военнослужащих в/ч А4104, которые показали, что с чугуевского аэродрома в трагический день 17 июля 2014 года в район Торез-Снежное вылетели 3 боевых самолета. Об этом сообщает портал ZBR24.ru
В частности, начальник штаба в/ч № А4104 подполковник Батурин В.С. сообщил, что на аэродром 15 июля 2014 года пригнали "сушку" из Кировограда.
Вот, должны были 17-го числа, 17 июля 2014 года, согласно графика должны вылетать борты № 63 и № 64... Но вместо № 63 борта, вылетел вот этот № 52,который прибыл из Кировограда. Тоже странно как-то, вот, который не записан, ни по журналам не проходит, нигде не проходит
- рассказал свидетель.
В тот же день "что странно, подчёркиваю, что странно, сразу лётчиков с бортов № 64, № 63, № 52 сразу расформировали, где-то перевели, непонятно где, как".
Также следователи из Нидерландов проигнорировали аудиозапись беседы с капитаном Дмитрием Самофаловым из в/ч № А4104. По его словам, "у нас на работе все знают, кто это, чей это поступок по поводу "Боинга".
Также в распоряжении журналистов-расследователей оказхался документ, подписанный начальником Главной инспекции СБУ Анатолием Калюжняком, в котором говорилось абсолютно определённо:
В рамках проведения специальной операции уничтожить любые материалы, которые указывают на присутствие боевых самолётов и выполнение боевых задач в указанном районе 17.07.2014 года; провести профилактические мероприятия и ротацию военнослужащих авиационной эскадрильи, которые совершали полёты в указанном районе. В частности, военнослужащих авиационной бригады № А4104, г. Чугуев, Харьковской области.
Авторы материала обращают внимание, что СБУ в 2017 году запретила журналистам въезд на Украину.
Однако все эти факты не интересуют нидерландскую следственную группу, согласно их версии пассажирский самолёт "был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска".

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