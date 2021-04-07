«Расследование завершено»: россиянина, задержанного в связи с непристойной фотосессией в Дубае, депортируют из ОАЭ

Российского бизнесмена Алексея Концова депортируют из ОАЭ, где он был задержан за публикацию видео с группой обнажённых девушек на балконе одного из небоскрёбов в центре Дубая. Прокуратура завершила расследование в отношении Концова и гражданок Украины, заключённых под стражу за нарушение общественной морали. По этой статье бизнесмену и участницам скандальной фотосессии грозил серьёзный штраф и тюремный срок. Коллеги Алексея считают, что он был задержан незаконно.

Правительство Дубая сообщило, что россиянин Алексей Концов, арестованный в ОАЭ за публикацию фотосессии с обнажёнными девушками, будет депортирован из страны. По данным местных властей, прокуратура завершила расследование в отношении гражданина РФ и 12 участниц скандальной съёмки на балконе отеля Dubai Marina в центре Дубая.

«Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование недавно опубликованной фотосессии, нарушающей закон ОАЭ. Все фигуранты дела будут депортированы из Объединённых Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении медиаофиса правительства эмирата Дубай, опубликованном в Twitter.

В то же время в генеральном консульстве РФ в Дубае RT рассказали, что пока не получали от местных властей никаких уведомлений о завершении расследования либо о дальнейшей судьбе задержанного за непристойную съёмку россиянина. Напомним, изначально полиция ОАЭ подозревала 33-летнего Алексея Концова в организации фотосессии.

Напомним, Алексея Концова арестовали после того, как мужчина опубликовал видеоролик, на котором группа полностью обнажённых девушек позировала на балконе небоскрёба в Дубае. Публикация быстро разошлась по соцсетям, после чего на ситуацию обратили внимание местные правоохранительные органы. 5 апреля к Концову и 12 девушкам, принимавшим участие в съёмке, пришла дубайская полиция, их задержали за нарушение общественной морали и заключили под стражу.

Подозрения в распространении порнографии

Ранее дипломаты опасались, что расследование в отношении Концова может затянуться — как правило, нарушения по статье, которая вменяется Концову и задержанным моделям, расследуются более длительно и тщательно, сообщали RT в генеральном консульстве РФ в Дубае. Процесс также мог осложниться приближением священного для мусульман месяца Рамадан, когда многие государственные органы переходят на сокращённый график работы.

Статья о нарушении общественной морали, вменяемая Алексею Концову и арестованным девушкам, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев и штраф в размере 5 тыс. дирхамов (около 100 тыс. рублей). Российские дипломаты также опасались, что гражданина РФ привлекут по более тяжкой статье — как распространителя непристойных материалов.

Так, в соответствии со ст. 17 закона о киберпреступлениях ОАЭ, производство и распространение материалов порнографического и непристойного характера предполагает тюремное заключение сроком до полутора лет, а также штраф в размере от 250 до 500 тыс. дирхамов (около 5—10 млн рублей).

«Его задержали незаконно»

Вскоре после появления новостей о скандальной съёмке в Дубае и возможной причастности к ней гражданина РФ стала известна личность задержанного россиянина. Алексей Концов является основателем крупной IT-компании Involta, базирующейся в Иванове. Помимо услуг в сфере информационных технологий, фирма также проводит обучение для школьников и сотрудничает с Ивановским государственным университетом. Кстати, судя по публикациям Концова в соцсетях, в России его ждёт не только успешный бизнес, но и маленький сын — сейчас мальчик живёт с мамой.

В пресс-службе Involta RT подтвердили, что в Дубае был задержан именно основатель компании.

«Он действительно был задержан. Задержан он незаконно, то есть он к этому непричастен, непричастен к организации подобного мероприятия, о котором сейчас пишут все СМИ. Мы сейчас этим вопросом занимаемся, выясняем причины, почему его задержали и при каких обстоятельствах», — пояснял представитель компании.

По данным коллег Алексея, в ОАЭ мужчина находился на отдыхе. Судя по информации, распространяемой в СМИ, Концов, как и его коллеги, настаивал на своей невиновности. По версии бизнесмена, никаких фотосессий или непристойных вечеринок он не устраивал, а лишь находился в соседнем отеле и записал видео со своего балкона.

На ролике, который выложил Концов, заметно, что балкон с позирующими девушками находится в здании напротив, на несколько этажей ниже.

6 апреля губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил в своём Instagram-аккаунте, что попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ помочь бизнесмену из Иванова.

Задержанные модели

Пользователям соцсетей также удалось установить личности некоторых из задержанных в Дубае девушек-моделей с Украины и найти их аккаунты в социальных сетях. Так, одну из девушек, Яну, вычислили по татуировке на ноге. В своём Instagram-аккаунте она публиковала видео и снимки из поездки в Эмираты, закончившейся задержанием: пляжи, дорогие отели, машины и рестораны. Судя по другим публикациям в аккаунте Яны, она вместе с другими девушками часто путешествует по экзотическим странам и участвует в откровенных съёмках.

Консульство Украины подтвердило задержание своих гражданок в Дубае и подчеркнуло, что сотрудничает с местной полицией. При этом украинские СМИ со ссылкой на консульство писали, что в связи с приближением Рамадана девушек могут помиловать и освободить от наказания.

Когда стало известно, что фигурантов дела о непристойном поведении депортируют из ОАЭ, украинские СМИ также сообщали, что вычислили реального организатора непристойной вечеринки и фотосессии в дубайском отеле — съёмку якобы проводил выходец с Украины Виталий Гречин, который, судя по публикациям в соцсетях, часто ездит по миру в компании девушек-моделей.