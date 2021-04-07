Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Главная / В мире

«Расследование завершено»: россиянина, задержанного в связи с непристойной фотосессией в Дубае, депортируют из ОАЭ

07 апреля 2021, 13:10  •  145 • В мире
Российского бизнесмена Алексея Концова депортируют из ОАЭ, где он был задержан за публикацию видео с группой обнажённых девушек на балконе одного из небоскрёбов в центре Дубая. Прокуратура завершила расследование в отношении Концова и гражданок Украины, заключённых под стражу за нарушение общественной морали. По этой статье бизнесмену и участницам скандальной фотосессии грозил серьёзный штраф и тюремный срок. Коллеги Алексея считают, что он был задержан незаконно.
 
Facebook © alex2takeoff
 

Правительство Дубая сообщило, что россиянин Алексей Концов, арестованный в ОАЭ за публикацию фотосессии с обнажёнными девушками, будет депортирован из страны. По данным местных властей, прокуратура завершила расследование в отношении гражданина РФ и 12 участниц скандальной съёмки на балконе отеля Dubai Marina в центре Дубая.

«Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование недавно опубликованной фотосессии, нарушающей закон ОАЭ. Все фигуранты дела будут депортированы из Объединённых Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении медиаофиса правительства эмирата Дубай, опубликованном в Twitter.

В то же время в генеральном консульстве РФ в Дубае RT рассказали, что пока не получали от местных властей никаких уведомлений о завершении расследования либо о дальнейшей судьбе задержанного за непристойную съёмку россиянина. Напомним, изначально полиция ОАЭ подозревала 33-летнего Алексея Концова в организации фотосессии.

Напомним, Алексея Концова арестовали после того, как мужчина опубликовал видеоролик, на котором группа полностью обнажённых девушек позировала на балконе небоскрёба в Дубае. Публикация быстро разошлась по соцсетям, после чего на ситуацию обратили внимание местные правоохранительные органы. 5 апреля к Концову и 12 девушкам, принимавшим участие в съёмке, пришла дубайская полиция, их задержали за нарушение общественной морали и заключили под стражу.

Подозрения в распространении порнографии

 

Ранее дипломаты опасались, что расследование в отношении Концова может затянуться — как правило, нарушения по статье, которая вменяется Концову и задержанным моделям, расследуются более длительно и тщательно, сообщали RT в генеральном консульстве РФ в Дубае. Процесс также мог осложниться приближением священного для мусульман месяца Рамадан, когда многие государственные органы переходят на сокращённый график работы.

Статья о нарушении общественной морали, вменяемая Алексею Концову и арестованным девушкам, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев и штраф в размере 5 тыс. дирхамов (около 100 тыс. рублей). Российские дипломаты также опасались, что гражданина РФ привлекут по более тяжкой статье — как распространителя непристойных материалов.

Так, в соответствии со ст. 17 закона о киберпреступлениях ОАЭ, производство и распространение материалов порнографического и непристойного характера предполагает тюремное заключение сроком до полутора лет, а также штраф в размере от 250 до 500 тыс. дирхамов (около 5—10 млн рублей).

«Его задержали незаконно»

 

Вскоре после появления новостей о скандальной съёмке в Дубае и возможной причастности к ней гражданина РФ стала известна личность задержанного россиянина. Алексей Концов является основателем крупной IT-компании Involta, базирующейся в Иванове. Помимо услуг в сфере информационных технологий, фирма также проводит обучение для школьников и сотрудничает с Ивановским государственным университетом. Кстати, судя по публикациям Концова в соцсетях, в России его ждёт не только успешный бизнес, но и маленький сын — сейчас мальчик живёт с мамой.

В пресс-службе Involta RT подтвердили, что в Дубае был задержан именно основатель компании.

«Он действительно был задержан. Задержан он незаконно, то есть он к этому непричастен, непричастен к организации подобного мероприятия, о котором сейчас пишут все СМИ. Мы сейчас этим вопросом занимаемся, выясняем причины, почему его задержали и при каких обстоятельствах», — пояснял представитель компании.

По данным коллег Алексея, в ОАЭ мужчина находился на отдыхе. Судя по информации, распространяемой в СМИ, Концов, как и его коллеги, настаивал на своей невиновности. По версии бизнесмена, никаких фотосессий или непристойных вечеринок он не устраивал, а лишь находился в соседнем отеле и записал видео со своего балкона.

На ролике, который выложил Концов, заметно, что балкон с позирующими девушками находится в здании напротив, на несколько этажей ниже.

6 апреля губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил в своём Instagram-аккаунте, что попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ помочь бизнесмену из Иванова.

Задержанные модели

 

Пользователям соцсетей также удалось установить личности некоторых из задержанных в Дубае девушек-моделей с Украины и найти их аккаунты в социальных сетях. Так, одну из девушек, Яну, вычислили по татуировке на ноге. В своём Instagram-аккаунте она публиковала видео и снимки из поездки в Эмираты, закончившейся задержанием: пляжи, дорогие отели, машины и рестораны. Судя по другим публикациям в аккаунте Яны, она вместе с другими девушками часто путешествует по экзотическим странам и участвует в откровенных съёмках.

Консульство Украины подтвердило задержание своих гражданок в Дубае и подчеркнуло, что сотрудничает с местной полицией. При этом украинские СМИ со ссылкой на консульство писали, что в связи с приближением Рамадана девушек могут помиловать и освободить от наказания.

Когда стало известно, что фигурантов дела о непристойном поведении депортируют из ОАЭ, украинские СМИ также сообщали, что вычислили реального организатора непристойной вечеринки и фотосессии в дубайском отеле — съёмку якобы проводил выходец с Украины Виталий Гречин, который, судя по публикациям в соцсетях, часто ездит по миру в компании девушек-моделей. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
06 апреля 2021, 23:30
США ответили на просьбу Украины принять страну в НАТО: "Это не к нам"
06 апреля 2021, 21:40
Киев не испугался эффекта "тифозной Мэри": Pfizer продаст Зеленскому 10 млн доз вакцины
07 апреля 2021, 02:15
Прибалтийский фашизм: наследники кочегаров Освенцима засучили рукава
06 апреля 2021, 21:40
Турецкие военные подверглись нападению в Сирии: Есть жертвы, но Анкара молчит
07 апреля 2021, 04:05
Байден сообщил хорошую и плохую новость о COVID в США: "Новые штаммы распространяются быстро"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назват...
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюб...
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем&...
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
04 апреля 2021, 21:05
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
03 апреля 2021, 17:35
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
31 марта 2021, 23:35
"Да мозги надо иметь": Капитан разрыдался перед камерой. В Минске разоблачили "предателей в погонах"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.