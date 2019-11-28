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Расследование Царьграда: Как мы «покупали» годовалую Анечку за 27 500 евро
28 ноября 2019, 23:54 • 102 • В мире
На Украине действует масштабный канал по продаже детей за границу
Автор:
Степанов Александр
Объявление в интернете:
Жуткое объявление, правда? Но это ещё малая часть цинизма: когда с его авторами связались под видом желающих взять ребёнка, выяснилось, во-первых, что не «отдать», а «продать», а во-вторых — на самом деле от лица родителей выступал некий посредник.
Торговлей несовершеннолетними на Украине рулят из Европы
Вообще, то, что на Украине процветает торговля людьми, официально признают и в Киеве: по информации Нацполиции, только за первую половину 2019 года выявлено свыше двухсот таких фактов. И это грязное дело поставлено на поток: накрыли четыре ОПГ, которые занимались торговлей людьми. В основном жертвами становились женщины: их отдавали в сексуальное рабство — как за рубеж, так и богатеям в самой Незалежной. Но в числе живого товара были и дети.
Однако украинские власти официально раскрыли только то, что называется «вершиной айсберга», малую часть. В реальности ситуация намного хуже и страшнее.
Как рассказали Царьграду сразу несколько источников в «стране Зе», на Украине существуют целые каналы торговли именно детьми: они маскируются под волонтёрские центры, чтобы формально легализовать свою деятельность, и активно составляют так называемые «предложения». Ориентир, как правило, на зарубежных «покупателей», то есть на семьи в Европе, которые по физиологическим причинам не способны иметь собственных детей.
Один из таких каналов раскрыл журналист из Донецка Александр Гриценко.
Как раз через один из волонтёрских чатов на его коллегу и вышел некий «доброволец» страны Евросоюза: скинул то самое объявление, размещённое на английском языке, и настоятельно просил помочь. Только он не знал, что в конечном итоге имеет дело с журналистом, а полагал, будто общается с волонтёром.
«Этой семье нужна только материальная помощь, они выедут сюда, в Бельгию. Но важен тот момент, что у них есть (банковский) счёт, и на нём есть деньги, но правительство (Украины) заблокировало им средства на уровне банка, не давая возможности полноценно жить».
Иными словами, эдак ненавязчиво включился этот популярный, всё объясняющий фактор:
После чего «доброволец» скинул контакт непосредственно на эту семью.
«Никаких судов и криминала. Нам нужны только деньги»
Фото переписки журналиста с предполагаемыми продавцами
Мужчина представился «профессионалом в IP-телефонии» (работа заключается в том, чтобы «посмотреть-послушать», уточнил он) и сообщил, что работает на правительство Украины. В семье трое детей: шести и четырёх лет, а младшей Анечке — той самой, которую решили продать, — 1 год и 8 месяцев.
Фото переписки журналиста с предполагаемыми продавцами
Ему предложили вариант, при котором поступаться ребёнком не придётся: переезд в Россию — бесплатно, с оказанием последующей помощи и, главное, без продажи дочери. Но такую альтернативу «семья из Винницкой области» отвергла сразу: мол, там абсолютно нет перспектив для развития детей.
В качестве компромисса они сами предложили Молдову, мол, там можно будет спокойно провернуть эту «операцию»: вся «процедура», как выразился «специалист по IP-телефонии», займёт всего лишь час.
— утверждал мужчина.
Когда же возник, разумеется, вопрос о том, что всё это, вообще-то, незаконно, и оставление малышки неизвестно кому — явный криминал, он заверил, словно со знанием дела:
Фото переписки журналиста с предполагаемыми продавцами
А дальше переговоры как-то обыденно перешли в настоящую фазу торговли:
Между тем в процессе переговоров, рассказывает Александр Гриценко, проскочила очень примечательная деталь: его собеседник, кажется, перепутал, в каком чате общается, и выдал сообщение о каком-то человеке, который вывез ребёнка с Украины в Германию.
Фото переписки журналиста с предполагаемыми продавцами
Более того, когда он опубликовал первый пост на эту тему, его предупредили: парень, ты слишком далеко полез, этот рынок вырос за последние пять лет до невыносимых размеров.
— сказал Александр.
Причины: бедность, за чертой которой живёт четверть населения Украины, и масштабная коррупция
Источники Царьграда подтверждают: спрос на украинских малышей есть. И от иностранцев, поскольку за рубежом практически нет детдомов, откуда можно было бы взять ребёнка на воспитание в семью, и от нечисти в самой стране, поражённой произволом.
— объяснил один из наших источников.
Оттого и процветает эта беда: за взятки ребятишек пытаются вывезти с Украины нелегально, оформляя поддельные документы и раздавая через незаконные каналы взятки на границе. Периодически, впрочем, негодяев ловят, но проблема остаётся.
И ещё хуже, если ребёнок нужен «покупателям» для других целей, а не для усыновления (удочерения): для рабства и домогательств или «на органы».
Причину такого разгула беспринципности и цинизма эксперты видят в общей социально-экономической ситуации на Украине и, как следствие, в масштабной коррупции, поразившей там буквально все сферы жизни, что открыто признают даже сами кураторы Киева из Соединённых Штатов.
Согласно данным последних исследований, средний доход в Незалежной составляет около 10,5 тысяч рублей в переводе на российскую валюту.
Так что 27,5 тысяч евро за ребёнка — это очень приличные деньги. Сколько из этой суммы получит сама семья, которая выставляет на продажу сына или дочь, — вопрос, что называется, третий. Другое дело, что это происходит. И это беда.
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