Расследование Царьграда: Как мы «покупали» годовалую Анечку за 27 500 евро

Автор:

Степанов Александр

Объявление в интернете:

Семье с Украины нужна материальная помощь. Они отдадут в хорошие руки здорового ребёнка. Простите, но НЕТ другого выхода...

Жуткое объявление, правда? Но это ещё малая часть цинизма: когда с его авторами связались под видом желающих взять ребёнка, выяснилось, во-первых, что не «отдать», а «продать», а во-вторых — на самом деле от лица родителей выступал некий посредник.

Торговлей несовершеннолетними на Украине рулят из Европы

Вообще, то, что на Украине процветает торговля людьми, официально признают и в Киеве: по информации Нацполиции, только за первую половину 2019 года выявлено свыше двухсот таких фактов. И это грязное дело поставлено на поток: накрыли четыре ОПГ, которые занимались торговлей людьми. В основном жертвами становились женщины: их отдавали в сексуальное рабство — как за рубеж, так и богатеям в самой Незалежной. Но в числе живого товара были и дети.

Однако украинские власти официально раскрыли только то, что называется «вершиной айсберга», малую часть. В реальности ситуация намного хуже и страшнее.

Как рассказали Царьграду сразу несколько источников в «стране Зе», на Украине существуют целые каналы торговли именно детьми: они маскируются под волонтёрские центры, чтобы формально легализовать свою деятельность, и активно составляют так называемые «предложения». Ориентир, как правило, на зарубежных «покупателей», то есть на семьи в Европе, которые по физиологическим причинам не способны иметь собственных детей.

Один из таких каналов раскрыл журналист из Донецка Александр Гриценко.

Я работаю военкором, поэтому часто бываю на "линии соприкосновения", где люди живут в постоянном страхе за свою жизнь, а ребятишки давно забыли про радости, игры и всё такое прочее, что сопутствует этому возрасту в нормальных, мирных условиях, — рассказал Царьграду Гриценко. – Сердце сжимается каждый раз, глядя на них. Поэтому я стараюсь по возможности заниматься ещё и гуманитарной помощью, общаюсь с волонтёрами.

Как раз через один из волонтёрских чатов на его коллегу и вышел некий «доброволец» страны Евросоюза: скинул то самое объявление, размещённое на английском языке, и настоятельно просил помочь. Только он не знал, что в конечном итоге имеет дело с журналистом, а полагал, будто общается с волонтёром.

«Этой семье нужна только материальная помощь, они выедут сюда, в Бельгию. Но важен тот момент, что у них есть (банковский) счёт, и на нём есть деньги, но правительство (Украины) заблокировало им средства на уровне банка, не давая возможности полноценно жить».

Иными словами, эдак ненавязчиво включился этот популярный, всё объясняющий фактор:

Политические гонения, — объяснил доброхот, — не дают родителям работать, в семье трое маленьких деток, кормить их нечем.

После чего «доброволец» скинул контакт непосредственно на эту семью.

«Никаких судов и криминала. Нам нужны только деньги»

Фото переписки журналиста с предполагаемыми продавцами

Фото переписки журналиста с предполагаемыми продавцами

Честно говоря, сразу закрались сомнения, что дело тут нечисто, — признаёт Александр. — Например, когда мы в переписке начали расспрашивать отца ребёнка, он буквально сразу объяснил, что речь идёт не о "передаче на воспитание", а конкретно назвал сумму, которая нужна взамен: 27,5 тысяч евро.

Мужчина представился «профессионалом в IP-телефонии» (работа заключается в том, чтобы «посмотреть-послушать», уточнил он) и сообщил, что работает на правительство Украины. В семье трое детей: шести и четырёх лет, а младшей Анечке — той самой, которую решили продать, — 1 год и 8 месяцев.

Фото переписки журналиста с предполагаемыми продавцами

Нам нужно выехать с Украины: мне, жене и детям. Всё очень плохо у нас, нам нужно как можно скорее выехать. Никто не узнает, где мы, нам нужны только деньги, — повторял "отец" (называть его без кавычек, честно говоря, не хочется). — Этой суммы хватит, чтобы дать взятки и уехать.

Ему предложили вариант, при котором поступаться ребёнком не придётся: переезд в Россию — бесплатно, с оказанием последующей помощи и, главное, без продажи дочери. Но такую альтернативу «семья из Винницкой области» отвергла сразу: мол, там абсолютно нет перспектив для развития детей.

В качестве компромисса они сами предложили Молдову, мол, там можно будет спокойно провернуть эту «операцию»: вся «процедура», как выразился «специалист по IP-телефонии», займёт всего лишь час.

Мы не хотим отдавать нашу бусинку маленькую, но если события будут таковы, что она есть для того, чтобы спасти всех нас, то тогда на всё Божья воля,

— утверждал мужчина.

Когда же возник, разумеется, вопрос о том, что всё это, вообще-то, незаконно, и оставление малышки неизвестно кому — явный криминал, он заверил, словно со знанием дела:

Никаких судов и криминала!

Фото переписки журналиста с предполагаемыми продавцами

А дальше переговоры как-то обыденно перешли в настоящую фазу торговли:

Нам нужно знать, что с нами работает человек не из спецслужб, поэтому прошу встретиться с вами, где вы всё и увидите, и услышите, и руками потрогаете, — уже прямо, словно о каком-то предмете, предупредил тот, кто называет себя папой девочки. — Анечка очень умная и не по возрасту биологически и генетически красива и здорова.

Между тем в процессе переговоров, рассказывает Александр Гриценко, проскочила очень примечательная деталь: его собеседник, кажется, перепутал, в каком чате общается, и выдал сообщение о каком-то человеке, который вывез ребёнка с Украины в Германию.

Фото переписки журналиста с предполагаемыми продавцами

Дальше нужно было свернуть беседу, потому что он начал уже задавать прямые вопросы, уточнять время и дату, и всё такое, — продолжил журналист. — Но сложилось чёткое ощущение, что мы имели дело ни с каким не отцом девочки, а с посредником, который имеет конкретную цель. По всей видимости, там, на Украине, этот вопрос (по торговле детьми) поставлен на поток. Я нашел в Сети немало предложений о том, что можно "приобрести" дитя прямо из интернета.

Более того, когда он опубликовал первый пост на эту тему, его предупредили: парень, ты слишком далеко полез, этот рынок вырос за последние пять лет до невыносимых размеров.

Люди с "той стороны" утверждают, что у ОПГ, которые занимаются такими вещами, есть даже договорённости с роддомами, чтобы они, по согласию с родителями, не регистрировали младенцев, потому что потом их проще продавать желающим,

— сказал Александр.

Причины: бедность, за чертой которой живёт четверть населения Украины, и масштабная коррупция

Источники Царьграда подтверждают: спрос на украинских малышей есть. И от иностранцев, поскольку за рубежом практически нет детдомов, откуда можно было бы взять ребёнка на воспитание в семью, и от нечисти в самой стране, поражённой произволом.

Действовать легально нередко проблематично, поскольку, по украинскому законодательству, первоочередное право на усыновление имеют граждане страны, а зарубежным приёмным родителям достаются дети, требующие особого ухода — с врождёнными пороками, отсталые в развитии, — но и их отдают с трудом,

— объяснил один из наших источников.

Оттого и процветает эта беда: за взятки ребятишек пытаются вывезти с Украины нелегально, оформляя поддельные документы и раздавая через незаконные каналы взятки на границе. Периодически, впрочем, негодяев ловят, но проблема остаётся.

И ещё хуже, если ребёнок нужен «покупателям» для других целей, а не для усыновления (удочерения): для рабства и домогательств или «на органы».

Причину такого разгула беспринципности и цинизма эксперты видят в общей социально-экономической ситуации на Украине и, как следствие, в масштабной коррупции, поразившей там буквально все сферы жизни, что открыто признают даже сами кураторы Киева из Соединённых Штатов.

Низкие зарплаты, ничтожные пособия, высокие цены — это всегда приводит к развитию преступности, как раковой опухоли, — прокомментировал ситуацию социолог Дмитрий Абрамов. — Уровень жизни на Украине нельзя сравнить даже с российским, где тоже всё далеко не радужно, однако там за чертой бедности проживает, согласно официальным (это стоит подчеркнуть) данным, четверть населения. Особенно в провинции, разумеется.

Согласно данным последних исследований, средний доход в Незалежной составляет около 10,5 тысяч рублей в переводе на российскую валюту.

Так что 27,5 тысяч евро за ребёнка — это очень приличные деньги. Сколько из этой суммы получит сама семья, которая выставляет на продажу сына или дочь, — вопрос, что называется, третий. Другое дело, что это происходит. И это беда.