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Расследование только готовится, а США уже обвинили ВОЗ в нетранспарентности

11 ноября 2020, 20:30  •  91 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена изучить обстоятельства, которые привели к появлению коронавируса SARS-CoV-2. Расследование только готовится, но Соединённые Штаты уже обвинили ВОЗ в нетранспарентности.
Представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Гарретт Грисби заявил, что ВОЗ работает нетранспарентно, то есть непрозрачно. В частности, не предоставляет достаточный объём информации о миссии в Китай, где планируется прояснить историю возникновения коронавируса нового типа. Он обвинил организацию в том, что условия миссии не обсуждались открытым образом со всеми странами - членами ВОЗ.
"Понять источники происхождения COVID-19 путём транспарентного и всеобъемлющего расследования - вот что должно быть сделано", - цитирует Грисби Associated Press.
Ещё в середине весны Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из состава ВОЗ и, соответственно, приостановить финансирование. По крайней мере до тех пор, пока не будет проведено тщательное расследование о вспышке коронавируса в Китае.
Когда вспышка переросла в пандемию, появилась версия, которая до сих пор является основной. SARS-CoV-2 имеет зоонозное происхождение, то есть вирус передался человеку предположительно от летучих мышей.
В мае была обнародована резолюция Всемирной организации здравоохранения, где предлагалось системно проанализировать реакцию международного сообщества на пандемию COVID-19 (заболевание, вызываемое SARS-CoV-2). Примерно месяцем позже Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ, анонсировал создание группы, которая будет изучать действия ВОЗ в период пандемии. При этом условия появления коронавируса этого типа в человеческой популяции расследовать тогда не планировалось.

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