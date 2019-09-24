«Расследование способно далеко завести»: могут ли привлечь к ответственности виновников трагедии в Доме профсоюзов

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Государственное бюро расследований обвиняет его в создании вооружённых группировок, ответственных за беспорядки 2 марта 2014 года в Одессе. Тогда в организованном украинскими националистами пожаре в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Сам Парубий считает, что его хотят судить «за организацию защиты Одессы» и «противодействие украинской власти и гражданского общества». Источники RT в политических партиях Украины утверждают, что руководство страны готово принять политическое решение о привлечении Парубия к ответственности за трагедию. Однако эксперты отмечают, что к случившемуся могут оказаться причастны и люди, близкие новому руководству Украины, которые едва ли понесут наказание.

Экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что стал фигурантом уголовного дела Государственного бюро расследований (ГБР) по факту организации массовых беспорядков в городе 2 мая 2014 года. Об этом он сообщил в своём Facebook.

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своём письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», — сообщил политик.

Он опубликовал фото первой страницы документа ГБР, направленного в аппарат Верховной рады. В нём сообщается, что ведомство ведёт досудебное расследование. Политик подозревается в нарушении статьи 294 ч. 2 Уголовного кодекса Украины («Массовые беспорядки»). Ему инкриминируют «факт создания и координации вооружённых группировок» на территории Одессы.

На документе ГБР стоит дата — 16 сентября 2019 года, при этом само уголовное дело было возбуждено 23 августа.

Также внизу опубликованного Парубием снимка можно увидеть запрос ГБР в Раду о предоставлении следственному ведомству всех материалов Временной следственной комиссии парламента «по вопросам расследования фактов гибели граждан Украины в Одессе, Мариуполе и других местах Донецкой и Луганской областей от 2 сентября 2014 года». Также запрошены списки депутатов, которые входили в состав этого органа.

Добавим, что пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова подтвердила, что открыто уголовное производство по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, но не в отношении Парубия.

«Это не производство против Парубия, это производство, зарегистрированное на основании заявления Портнова (юрист Андрей Портнов. — RT). В рамках досудебного расследования проверяются факты, изложенные в заявлении», — цитирует её агентство УНИАН.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не понимает «предвзятости формулировок» открытого уголовного производства. По его словам, он ожидает закрытия дела и «опровержения абсурдных обвинений».

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе украинские националисты подожгли Дом профсоюзов, где были заблокированы активисты «антимайдана». Боевики забрасывали здание «коктейлями Молотова», обстреливали людей из оружия и не пускали к пострадавшим медиков. По официальным данным украинских властей, погибли 48 человек, более 200 получили ранения.

«Нарушение украинского законодательства»

Андрей Парубий, который в момент трагедии возглавлял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, так выразил своё отношение к произошедшему в Одессе: по его словам, это было «отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего юго-востока — восьми украинских областей — через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе».

Reuters

© Gleb Garanich

Также политик, являющийся сейчас депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сострил, что его удивило отсутствие в документах ГБР обвинений в организации государственного переворота и «незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича».

Парубия не в первый раз обвиняют в организации бойни в Одессе. Весной 2018 года в интервью израильскому телевидению его имя назвал Цезарь Баджалидзе — выходец из Грузии, который, по его словам, был снайпером на киевском Майдане, а потом принимал участие в событиях в Одессе. По словам Баджалидзе, Парубий несёт ответственность за гибель людей как в Одессе, так и на «евромайдане» в Киеве.

В мае 2019 года о необходимости привлечь Парубия к ответственности также заявлял Андрей Портнов, занимавший пост советника четвёртого президента Украины Виктора Януковича. Юрист, вернувшийся в страну после избрания Владимира Зеленского, стал инициатором ряда уголовных дел в отношении президента Порошенко и его окружения. Именно по его обращению ГБР возбудило в августе уголовное дело в отношении Парубия. Он призвал украинские власти как можно скорее арестовать экс-спикера Рады.

«Его нужно брать под стражу, а потом в тюрьме разбираться и проводить следствие. Точно так, как это происходило в последние пять лет», — написал Портнов в Facebook.

Экс-депутат горсовета Одессы, историк и публицист Александр Васильев заявил в разговоре с RT, что на вопрос, какую роль в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе сыграл Парубий, должно ответить следствие и суд.

«В первую очередь он стоял за организацией, как указано в документе, «общественных вооружённых формирований», то есть формирований, которые априори являются незаконными, что уже является очень серьёзным нарушением украинского законодательства. Именно силами этих формирований были подавлены выступления «русской весны», именно это привело к трагедии 2 мая 2014 года», — подчеркнул в беседе с RT Васильев.

Предвзятое расследование

Несмотря на то что с момента трагедии 2 мая в Одессе прошло более пяти лет, виновные до сих пор не понесли ответственность. В пятилетнюю годовщину одесских событий глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что «расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым».

В частности, представитель ООН отметила, что из 29 обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 28 — активисты «антимайдана», соратников которых сожгли в Доме профсоюзов. Лишь один евромайдановец — Сергей Ходияк — обвиняется в расстреле людей 2 мая. При этом следствие в отношении него ведётся с февраля 2015 года. Сейчас он находится на свободе, а на все судебные заседания приходит в компании националистов в камуфляже. А в прошлом году 2 мая украинские националисты даже устроили праздничное шествие в Одессе.

Участники факельного шествия националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе

РИА Новости

Зато гражданин России Евгений Мефёдов до 19 августа 2019 года находился в СИЗО. Сначала его пытались обвинить в причастности к событиям 2 мая в Одессе, однако не нашли никаких доказательств. Тогда россиянину инкриминировали «посягательство на территориальную целостность Украины», обвиняя в участии в автопробеге Одесса — Николаев. Он вернулся на родину в результате обмена заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, состоявшегося 7 сентября.

Однако, по словам источника RT в политической партии «Батькивщина», новое руководство страны заинтересовано установить истину и выяснить, кто виноват в гибели десятков людей в Одессе в мае 2014 года.

«Слухи о том, что Андрей Парубий мог принимать в этом активное участие и лично раздавал указы так называемым майдановцам, ходят давно. Но доказательств нет никаких, их предстоит установить следствию. Насколько я знаю, за этот вопрос взялись серьёзно», — заявил в разговоре с RT представитель «Батькивщины».

«Могут задержать»

Источники RT в украинских политических партиях склонны считать, что на сей раз за Парубия взялись серьёзно. Президент Владимир Зеленский готов поставить точку в событиях, которые произошли на Майдане и в Одессе, заявил источник RT в партии «Слуга народа».

«Европейские партнёры неоднократно говорили, что все эти преступления так и не были расследованы должным образом. И если окажется, что к ответственности нужно привлечь бывших высокопоставленных чиновников, он готов принять политическое решение», — заявил депутат в беседе с RT.

В свою очередь, собеседник RT из партии «Европейская солидарность» связывает уголовное дело, в котором фигурирует Парубий, с борьбой новой украинской власти против своих предшественников.

Экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Против Порошенко возбудили уже 13 уголовных дел, посмотрите, что происходит с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтарёвой. Теперь взялись и за Андрея Парубия. Я не исключаю, что к этому делу будут привлечены бывший генеральный прокурор Юрий Луценко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов», — прогнозирует депутат.

Тот факт, что расследованием дела занимается лично Андрей Портнов, говорит о том, что к ответственности могут привлечь высокопоставленных украинских чиновников, рассказал RT источник в партии «Голос».

«Портнов занимается только самыми резонансными делами — например, инициировал расследование против бывшего президента Петра Порошенко. У Андрея Парубия, который принимал очень активное участие в «майдане», уже нет влияния на следствие, и дело действительно могут рассмотреть беспристрастно. Я не исключаю, что его могут задержать», — говорит депутат.

Интересы власти

Статья 294 украинского Уголовного кодекса, в нарушении которой подозревают Парубия, предусматривает, что «организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений», если они «повлекли за собой гибель людей или иные тяжкие последствия», наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Однако опрошенные RT эксперты сомневаются, что уголовное дело в отношении Парубия доведут до конца.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил в беседе с RT, что если обвинять Парубия в организации бандформирований в Одессе, то неизбежно встанет вопрос и о беспорядках в ходе киевского «евромайдана», а это ставит под вопрос легитимность всей украинской политической системы, существующей после свержения президента Януковича.

«Если серьёзно будут обвинять Андрея Парубия, то в таком случае и действующей украинской власти, и той, которая была до неё, придётся признать, что они являются результатом государственного переворота, массового насилия, а это значит, что им нужно будет уйти в отставку», — отметил Ищенко.

Кроме того, по словам эксперта, полноценное расследование трагедии в Одессе может затронуть и интересы людей, близких к нынешней украинской власти.

В частности, олигарха Игоря Коломойского, чей ставленник Игорь Палица через несколько дней после трагедии в Одессе стал председателем Одесской государственной администрации.

«Если расследовать это дело от начала до конца, то придётся обвинять большое количество людей, интегрированных в нынешнюю власть, более того — в результате убийств в Одессе губернатором там стал человек Коломойского, — подчеркнул Ищенко. — Полноценное расследование способно далеко завести, а неполноценное не позволяет обвинить Парубия. Потому что не он лично поджигал, убивал и саботировал деятельность полиции. Возможно, просто создавались отряды бандитов и давались им какие-то распоряжения, причём какие именно, никто толком не знает, свидетели даже в показаниях расходятся. Расследовать этот инцидент до самого конца украинская нынешняя власть не заинтересована точно так же, как не была заинтересована предыдущая. А без этого Парубию ничего, кроме мелких неприятностей, не грозит».

В свою очередь, Александр Васильев считает, что «только полная смена власти на Украине» способна пролить окончательный свет на роль всех причастных к одесской трагедии.

«Я сомневаюсь, что действующая власть расставит все точки над «и», — заявил в беседе с RT политолог. — Возможны подвижки в отношении Парубия, а также наиболее одиозных представителей этого режима. Но вопрос в том, удастся ли довести это расследование до суда. Дело ведь касается не только Парубия, здесь были сосредоточены интересы Коломойского. А эта фигура на сегодняшний день максимально приближена к власти».