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«Расследование продолжится для выявления виновных в трагедии»: Иран заявил, что украинский самолёт был сбит по ошибке
11 января 2020, 10:54 • 194 • В мире
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит средствами ПВО республики из-за человеческой ошибки. По его словам, Тегеран глубоко сожалеет о произошедшем и выражает соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Рухани отметил, что трагедия произошла на фоне существенной угрозы со стороны США, из-за чего Вооружённые силы Ирана были приведены в полную боевую готовность. Как сообщили в Генштабе ВС исламской республики, в условиях беспрецедентной воздушной активности американских сил в регионе, пролетавший мимо важного объекта КСИР украинский Boeing был ошибочно принят за «вражеский самолёт» и сбит.
Reuters © Nazanin Tabatabaee/WANA
Потерпевший крушение под Тегераном пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» был сбит средствами иранской ПВО из-за человеческой ошибки. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Хасан Рухани.
«Внутреннее расследование Вооружённых сил установило, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей», — написал он в Twitter.
Глава государства добавил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и выразил глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии. Рухани поручил принять все необходимые меры для выплаты компенсаций родственникам погибших, а также оказать всестороннее консульское содействие в идентификации и репатриации неиранских жертв авиакатастрофы.
Президент также заявил о необходимости устранения всех недостатков системы противовоздушной обороны во избежание повторения подобных катастроф в будущем.
Как пояснил президент Ирана, трагедия произошла «в атмосфере угроз и запугивания» со стороны США после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
«Вооружённые силы Исламской Республики Иран были в состоянии полной боевой готовности, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе, унесшей жизни десятков невинных людей из-за человеческой ошибки и ошибочного открытия огня», — добавил Рухани.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям страны обнародовать результаты расследования авиакатастрофы.
В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что речь идёт о человеческой ошибке, допущенной на фоне деятельности США в регионе.
«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооружённых сил: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период, вызванный авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал Зариф в своём Twitter.
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