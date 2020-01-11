«Расследование продолжится для выявления виновных в трагедии»: Иран заявил, что украинский самолёт был сбит по ошибке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит средствами ПВО республики из-за человеческой ошибки. По его словам, Тегеран глубоко сожалеет о произошедшем и выражает соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Рухани отметил, что трагедия произошла на фоне существенной угрозы со стороны США, из-за чего Вооружённые силы Ирана были приведены в полную боевую готовность. Как сообщили в Генштабе ВС исламской республики, в условиях беспрецедентной воздушной активности американских сил в регионе, пролетавший мимо важного объекта КСИР украинский Boeing был ошибочно принят за «вражеский самолёт» и сбит.

Потерпевший крушение под Тегераном пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» был сбит средствами иранской ПВО из-за человеческой ошибки. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Хасан Рухани.

«Внутреннее расследование Вооружённых сил установило, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей», — написал он в Twitter.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

«Расследование продолжится с целью выявления и привлечения к ответственности виновных в этой ужасной трагедии и непростительной ошибке», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и выразил глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии. Рухани поручил принять все необходимые меры для выплаты компенсаций родственникам погибших, а также оказать всестороннее консульское содействие в идентификации и репатриации неиранских жертв авиакатастрофы.

Президент также заявил о необходимости устранения всех недостатков системы противовоздушной обороны во избежание повторения подобных катастроф в будущем.

Как пояснил президент Ирана, трагедия произошла «в атмосфере угроз и запугивания» со стороны США после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

«Вооружённые силы Исламской Республики Иран были в состоянии полной боевой готовности, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе, унесшей жизни десятков невинных людей из-за человеческой ошибки и ошибочного открытия огня», — добавил Рухани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям страны обнародовать результаты расследования авиакатастрофы.

В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что речь идёт о человеческой ошибке, допущенной на фоне деятельности США в регионе.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооружённых сил: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период, вызванный авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал Зариф в своём Twitter.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

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