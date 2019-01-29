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Расследование продолжается: что известно о поджоге школьника в подъезде жилого дома в Москве
29 января 2019, 21:39 • 101 • В России
СК расследует поджог школьника в подъезде жилого дома в Москве. По информации следствия, к инциденту может быть причастен его 16-летний знакомый, находившийся на месте трагедии. Врачам не удалось спасти пострадавшего, который получил ожоги 98% поверхности тела. Подросток скончался 28 января.
РИА Новости © Павел Лисицын
В Москве задержан 16-летний подросток, подозреваемый в поджоге своего приятеля в подъезде жилого дома по улице Берзарина. 24 января 15-летнего девятиклассника одной из московских школ доставили в больницу с ожогами 98% поверхности тела.
В понедельник, 28 января, подросток скончался в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В пресс-службе столичного управления СК не исключают, что нанести юноше увечья, приведшие к смерти, могли его знакомые.
По подозрению в поджоге задержали одного из приятелей погибшего, присутствовавшего при трагедии 24 января. В отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ещё один юноша проходит по делу свидетелем.
Следователи также проверяют условия жизни и воспитания всех трёх несовершеннолетних.
Горел заживо
По словам жильцов дома на Берзарина, где произошла трагедия, 24 января подростки сидели на лестничной площадке пятого этажа и распивали спиртные напитки, а по некоторым данным, ещё и нюхали бензин — полицейские нашли на месте происшествия пустую канистру. Жильцы дома утверждают, что троица часто бывала в этом подъезде.
В какой-то момент с лестничной клетки начали раздаваться громкие крики, привлекшие внимание соседей. Валерия Кустова, проживающая на пятом этаже, выглянула в глазок и увидела, что весь подъезд в дыму. Женщина рассказала РИА Новости, что слышала, как кто-то бьётся о стены, и не сразу поняла, что это горящий ребёнок пытается сбить с себя пламя. По её словам, ему удалось выбежать из подъезда. На улице подростка потушили дворник и один из жильцов дома, забросав пламя снегом.
«Я же сразу позвонила в пожарную службу. Кто-то вроде видел, как два приятеля снимали объятого пламенем друга на мобильный телефон», — вспоминает собеседница агентства.
В то же время друзья участников трагедии в соцсетях утверждали, что произошёл несчастный случай — якобы пострадавший пролил на себя немного бензина и попытался закурить.
Установленная над подъездной дверью камера наблюдения засняла момент, когда горящий подросток выбегал из дома. На кадрах, попавших в интернет, видно, как охваченный огнём человек бежит к сугробу, а вслед за ним выбегают ещё несколько человек.
Ожоги всего тела
Юноша оставался в сознании до приезда медиков, однако, по словам Валерии Кустовой, не смог рассказать, что с ним произошло. В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что потерпевший успел сказать прибывшим на место полицейским, что неизвестные облили его бензином и подожгли.
Подросток, пострадавший в доме на Берзарина, был немедленно госпитализирован в отделение термических повреждений НИИ скорой помощи им. Склифосовского с ожогами III и IV степени 98% поверхности тела.
Когда ожоги составляют свыше 80% поверхности тела, шансы на спасение пациента почти нулевые.
У подростка также диагностировали отравление продуктами горения и ожог дыхательных путей — он не мог самостоятельно дышать. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому, в противном случае он бы скончался от болевого шока. Несмотря на все усилия медиков, спасти юношу не удалось, через четыре дня он скончался.
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