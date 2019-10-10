Расследование потерянных руин в Шотландии: тайна раскрыта

Исследователи Forestry and Land Scotland установили, что здания относятся к концу XVIII века. Археологи подняли имеющиеся исторические архивы и обследовали постройки наземным лазерным сканированием. Таким образом стало известно, что Wee Bruach была овцеводческой фермой в конце XVIII века, прежде чем она был окончательно заброшена в качестве жилья между 1841 и 1851 годами.

Но на этом история не заканчивается. Исследование на местности привело к тому, что там нашли чашеобразные камеры двух больших кирпичных печей, которые предназначались для сушки зерна.

Вот что говорит Мэтт Ричи, археолог из FES:

"Я увидел, что сохранившиеся руины были необычно длинными и узкими. Сами здания, большие сушилки для зерна, близость к водопроводу, в относительно недоступном районе, но также недалеко от Глазго, заставили меня задуматься о крупномасштабном незаконном производстве виски".

Сопоставив увиденное и изучив исторический архив, ученые пришли к выводу о возможном отгоне скота и незаконном производстве виски и последующей продаже его в Глазго. Почему незаконно? В то время на производство солодового ячменя накладывался высокий налог. Приходилось выживать и “прикрывать” свой нелегальный бизнес.