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Расследование потерянных руин в Шотландии: тайна раскрыта
10 октября 2019, 01:09 • 70 • В мире
Ученые британской правительственной организации исследовали лесную усадьбу Wee Bruach недалеко от Глазго, где обнаружили ряд разрушенных зданий.
Исследователи Forestry and Land Scotland установили, что здания относятся к концу XVIII века. Археологи подняли имеющиеся исторические архивы и обследовали постройки наземным лазерным сканированием. Таким образом стало известно, что Wee Bruach была овцеводческой фермой в конце XVIII века, прежде чем она был окончательно заброшена в качестве жилья между 1841 и 1851 годами.
Но на этом история не заканчивается. Исследование на местности привело к тому, что там нашли чашеобразные камеры двух больших кирпичных печей, которые предназначались для сушки зерна.
Вот что говорит Мэтт Ричи, археолог из FES:
"Я увидел, что сохранившиеся руины были необычно длинными и узкими. Сами здания, большие сушилки для зерна, близость к водопроводу, в относительно недоступном районе, но также недалеко от Глазго, заставили меня задуматься о крупномасштабном незаконном производстве виски".
Сопоставив увиденное и изучив исторический архив, ученые пришли к выводу о возможном отгоне скота и незаконном производстве виски и последующей продаже его в Глазго. Почему незаконно? В то время на производство солодового ячменя накладывался высокий налог. Приходилось выживать и “прикрывать” свой нелегальный бизнес.
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