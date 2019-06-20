Расследование по MH17: Россию обвинили из-за фейка в соцсетях

Бывший российский солдат Максим Герасимов опроверг свою причастность к переписке, которую Международная следственная группа (JIT) опубликовала в качестве доказательства, что малайзийский Boeing над Донбассом сбила Россия. Об этом сообщают «Открытые медиа».

«Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано все», — заявил экс-военнослужащий М. (так Герасимов фигурирует в отчете JIT).

В среду, 19 июня, представители JIT продемонстрировали скриншоты переписки в соцсетях от 2015 года. На кадрах видно, как солдат М. раскрывает собеседнице — Анастасии — номер своего батальона и делает намек, что другая часть, набранная по контракту, летом 2014 года якобы направилась на Украину. По словам экс-солдата, девушка сама добавилась к нему в друзья и просто начала писать, передает НСН.

М. пишет, что в Ростов-на-Дону ехал с контрактниками из 3-го батальона, но «после Миллерово они повернули». Он отметил, что не может точно сказать собеседнице, куда направились солдаты, но намекнул строчкой из песни.

«Дан приказ ему — на запад, ей — в другую сторону», — якобы пошутил военный. В ответ Анастасия уточнила, «к сине-желтым» ли поехали солдаты 3-го батальона. Герасимов заявил, что они явно отправились «не на Гражданскую войну» и похвалил девушку за красоту и сообразительность.

The Bell предполагает, что военный общался с фейковым аккаунтом, специально созданным международными следователями. Активность профиля в соцсети зафиксирована на протяжении только четырех месяцев 2015 года.

На презентации переписки JIT показала фотографию из профиля Анастасии с замазанным лицом. Изданию удалось обнаружить эту страницу, а также найти в друзьях, предположительно, страницу российского военнослужащего, вступившего с ней в переписку.

На странице М. были опубликованы фотографии, отмечает The Bell, на которых запечатлен плац воинской части 32406 в Курской области, где дислоцирована 53-я зенитно-ракетная бригада.

Именно эту бригаду JIT считает причастной к ракетному удару по Boeing MH-17. Следователи также заявили, что обвинения по делу о крушении самолета предъявят российским гражданам Игорю Стрелкову (Гиркину), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.

В 2014 году Стрелков-Гиркин был министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Пулатов занимал должность начальника второго отдела ГРУ ДНР. Дубинский является отставным офицером российского ГРУ. Харченко был командиром разведывательного подразделения ГРУ ДНР.

Сергей Дубинский при этом отрицает обвинения в своей адрес. В разговоре с «Би-би-си»

бывший контрразведчик назвал выводы JIT «бредом», с которым нужно обращаться «в Кащенко».

«Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных «черных ящиков» <...> Будь я злодеем — имел все возможности их уничтожить или привести в негодность», — отметил Дубинский. Он также заявил, что его местонахождение в тот период можно установить по биллингу сотовой связи — он не бывал в месте крушения с 17 по 27 июля.

Руководитель департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен 24 мая 2018 года заявил, что следственной группе удалось установить принадлежность ЗРК «Бук» к 53-й зенитной бригаде Вооруженных сил РФ.

Совет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты из установки «Бук», пуск которой был произведен из района площадью 320 кв. км. Ряд стран Запада сразу обвинил Москву в причастности к трагедии. Тогда погибло 298 человек.

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По данным следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел произошел с поля неподалеку от города Первомайска.

В мае 2018 года Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в крушении малайзийского Boeing. Президент России Владимир Путин указал на политическую подоплеку обвинений.

«Мы понимаем их позицию по Украине. Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информация противоречит этому, то тогда США никогда ее не раскроют», — заявил в июне 2017 года российский лидер.

Более того, заявил президент РФ, Нидерланды допустили к расследованию Украину, хотя Киев «нарушил международные правила, не закрыв воздушное пространство над территорией, где были боевые действия».

Спустя некоторое время после этого Министерство обороны России провело экстренный брифинг, чтобы проинформировать о новых доказательствах в деле об MH17. По российской версии, удалось установить бортовой номер сбившей самолет ракеты. Она была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, где до сих пор хранится информация о ней, и после распада СССР попала в воинскую часть ВСУ на территории нынешней Украины.

19 июня 2019 года МИД России заявил, что экспертизы, проведенные российскими специалистами, доказали сфальсифицированность видеоматериалов, используемых совместной следственной группой (ССГ), которая расследует причины крушения малайзийского Boeing-777 на Украине в 2014 году, передает ФАН.