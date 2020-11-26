«Расследование основного сценария имеет большее значение»: суд не будет изучать альтернативные версии крушения MH17

При рассмотрении дела малайзийского Boeing суд в Нидерландах не намерен изучать альтернативные версии произошедшего в небе над Украиной. Само рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года. Эксперты отмечают, что последние заявления нидерландской стороны ставят под сомнение состоятельность текущего судебного разбирательства о гибели рейса.

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, будет концентрироваться на версии произошедшего, которая была представлена судебными следователями.

«Суд решил, что не будет давать никаких инструкций для проведения дальнейшего расследования альтернативных сценариев», — цитирует ТАСС слова председателя судебной коллегии Хендрика Стейнхейса.

Он отметил, что в свете большого количества ходатайств защиты суд должен сделать выбор, который «заключается в том, что расследование основного сценария имеет большее значение, чем расследование альтернативных сценариев».

Наряду с этим суд частично удовлетворил запрос защиты о допросе членов 53-й бригады ВС РФ из Курска.

«Допрос членов 53-й зенитно-ракетной бригады является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК «Бук», — цитирует ТАСС судью.

Кроме того, суд проинструктировал прокуратуру о необходимости назначить российского эксперта из концерна «Алмаз-Антей», чтобы задать ему вопросы о возможном применении ЗРК «Бук».

Отметим, что ранее российская сторона предоставила следственной группе рассекреченные технические данные ракет системы «Бук», а также результаты эксперимента, проведённого производителем «Бука», которым и является концерн «Алмаз-Антей». При этом в концерне указывали, что последняя ракета такого типа была выпущена ещё в СССР и на вооружении РФ их нет.

Также, как передаёт ТАСС, председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года.

Пассажирский самолёт Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Воздушное пространство над регионом было открыто, несмотря на активную фазу вооружённого противостояния между Вооружёнными силами Украины и отрядами самопровозглашённых республик Донбасса.

Reuters

© Maxim Zmeyev

В результате крушения лайнера погибли все находившиеся на борту 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа). Ряд западных СМИ и политиков возложили вину за произошедшее на самопровозглашённые республики Донбасса и Россию.

Для расследования катастрофы силами нескольких стран была сформирована Совместная следственная группа (ССГ). Представителей Малайзии, которой принадлежал Boeing 777, включили в ССГ лишь через несколько месяцев после её формирования. В то же время Украина участвовала в работе группы с самого начала, но Россию к расследованию не допустили.

Текущий судебный процесс по делу MH17 стартовал в Нидерландах в марте 2020 года. В октябре МИД России заявил о срыве Гаагой трёхсторонних консультаций России, Австралии и Нидерландов по делу о крушении самолёта, следовавшего рейсом МН17, в небе над Донбассом в 2014 году. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что из-за недружественных действий Нидерландов участие Москвы в этой процедуре не имеет смысла.

«Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали её в рамках как технического расследования, так и уголовного. Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано всё, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России», — говорилось в заявлении ведомства.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT отметил, что с самого начала этого судебного процесса большинство российских экспертов сходились во мнении, что ожидать объективности от суда не приходится.

«И вот налицо один из шагов, которые доказывают справедливость данного подхода. Если вы говорите, что для вас существует только одна версия и вы не собираетесь изучать альтернативные точки зрения, в том числе доказательства, которыми они подкреплены, то ни о каком полноценном судебном разбирательстве речи не идёт», — подчеркнул парламентарий.

Как полагает Новиков, с одной стороны, это плохой признак для России, поскольку исход судебного решения будет во многом предопределён.

«Но, с другой стороны, это лишний раз всем нам напоминает о том, что объективности со стороны европейских структур ждать не приходится и нужно рассчитывать на свои силы», — заключил депутат.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что взвешенную позицию в разбирательстве проявляла только малайзийская сторона.

«Правительство Малайзии систематически делало заявления, в которых выражало заинтересованность в расследовании… Если Малайзия не будет делать каких-то значительных шагов в этом деле, не будет какого-то обжалования, то Россию поставят виновной», — предположил эксперт в беседе с RT.