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Расследование о шариковой ручке Путина на "первой полосе" Süddeutsche Zeitung. Это шутка?

27 мая 2020, 13:55  •  28 • Политика
Издание Süddeutsche Zeitung выпустило материал-расследование о... шариковой ручке Владимира Путина. Мол, именно она, а ещё часы президента - доказательства кризиса и падения рейтинга. После прочтения хочется задать вопрос: это шутка?
Искать неочевидные сигналы - всегда интересно. Ручка Владимира Путина привлекла накануне внимание и российских журналистов. Очень уж метко он её бросил, требуя доклада от представителей МЧС России. Но переплюнуть Süddeutsche Zeitung не удалось никому.
Зильке Бигальке настаивает, что именно ручка Владимира Путина показывает, что в России всё плохо. Логика удивительная: слушая своих министров, Путин трогает то ручку, то часы. А значит, президент скучает и не хочет решать проблемы. Мол, и коронавирусный кризис ему не поддаётся, и рейтинги падают. Чтобы подкрепить собственное расследование, Бигальке приводит лишь один эксклюзивный комментарий, взятый у политолога Татьяны Становой. Она объясняет, что президента, мол, дезинформируют, говоря об успехах России. А после журналист снова переходит к личным размышлениям. Приводит разные вариации рейтинга Путина - он скачет от порядка 30 процентов до 60 процентов.
Завершается расследование о ручке Владимира Путина заимствованным комментарием политолога Екатерины Шульман. В беседе с "Эхом Москвы" она отметила, что Кремлю предстоит подобрать идеальный момент для голосования за поправки в Конституцию. Сразу после выхода с карантина и до того, как грянет экономический кризис. Только и здесь проблема... Кризис уже грянул, причём не только в России. Оригинал материала доступен по ссылке. После прочтения остаётся лишь спросить: это шутка или вы действительно выпустили расследование о ручке Путина?

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