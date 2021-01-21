Расследование о "дворце Путина" зашло в тупик

Комментируя историю с якобы дворцом президента России Владимира Путина, автор задаёт один, но важный вопрос: зачем Путину в таком случае проблемы с Западом?

"Зачем эти напряги в отношениях, зачем отстаивать какой-то там суверенитет России? Ведь всё должно быть ровно наоборот - Путину должно быть выгодно на Западе абсолютно рукопожатным, быть неким гибридом министра Козырева и президента Ельцина. Мистером Да Да Да Да Да", - отмечает автор.

По его словам, будучи в хороших отношениях с Западом, Путин запросто мог бы пользоваться плодами своей коррупции, о которой говорят в команде Навального.

"Жить на полную ногу, наслаждаться богатством, купаться в роскоши, хотя даже образ Путина у меня как-то не вяжется с золочёной лепниной, вот никак", - отмечает автор.

Он отметил, что в 1990-е именно так и было с учётом бывшего правительства.

"Правительство России было не только по уши коррумпированным и продажным, но оно также и полностью было "под Западом". И большие чиновники вполне себе спокойно пользовались наворованным, неограниченно тратя его в Куршевелях, Ниццах, Лондонах и Нью-Йорках, и никто им и слова не говорил", - сказал он, отметив, что ещё свободнее себя чувствовали олигархи.

Также автор напоминает о Крыме, Донбассе и Сирии - зачем тогда Путину обращать на всё это внимание?

"Чтобы провести остаток жизни безвылазно в тех самых "золочёных интерьерах"? В... Геленджике???" - спрашивает он.

"Не надо думать, не надо анализировать, не надо задавать вопросов - просто верьте и всё. Увидели картинку, как Супернавальный поражает молнией из глаз суперзлодея Путина, - верьте. Всё так и есть", - иронично отмечает автор.

"Там, наверное, ещё есть комната с долларами, как у дядюшки Скруджа, и Путин в этих долларах купается, зловеще хохоча. Верьте, идиоты. И не задавайте вопросов", - подытожил он.