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Расследование о биологических экспериментах США в Украине

26 января 2022, 06:20  •  100 • Украина

Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, которая ранее получила широкую известность благодаря своим расследованиям, вскрывшим схему поставок оружия из Болгарии боевикам ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии, опубликовала документы об американских биологических экспериментах на людях в Грузии и на Украине. Представленные материалы разоблачают проведение американцами опытов над грузинскими и украинскими военнослужащими.

В частности по Украине Агентство по снижению угрозы обороны (DTRA) профинансировало проект с участием украинских солдат под кодовым названием UP-8. Им предусматривалось инфицирование вирусом конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) и хантавирусом, последующее наблюдение с отбором крови для определения наличия антител. Проект стартовал в 2017 году и несколько раз продлевался до 2020 года, о чем свидетельствуют внутренние документы.


В соответствии с описанием, образцы крови были взяты у 4400 здоровых военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. 4000 из этих образцов были проверены на наличие антител к хантавирусам, а 400 из них – на наличие антител к вирусу Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Результаты анализа крови участникам исследования не предоставлялись.

Информация о том, какие еще процедуры выполнялись неизвестна, за исключением того, что «о серьезных инцидентах, в том числе со смертельным исходом, следовало сообщить в течение 24 часов» .

«О серьезных происшествиях, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов. Все случаи смерти субъектов исследования, которые подозреваются или связаны с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и Украине», — написано в проекте УП-8.

Согласно информации, полученной из реестра федеральных контрактов США, по состоянию на 30 июля 2020 года, DTRA выделило 80 миллионов долларов США на биологические исследования в Украине. Программой занимается американская компания Black & Veatch Special Projects Corp.

Еще одним подрядчиком DTRA, работающим в Украине, является американская компания CH2M Hill. Она получила контракт на $22,8 млн (2020-2023 годы) на реконструкцию и оснащение двух биолабораторий: Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киевская ИЛД), и «Областной диагностической лаборатории защиты прав потребителей» (Одесская РДЛ).

Деятельность DTRA в Грузии и Украине подпадает под действие специальных двусторонних соглашений. В соответствии с этими соглашениями Грузия и Украина обязуются обезопасить, не возбуждать судебного разбирательства и возместить ущерб Соединенным Штатам и их персоналу, подрядчикам и персоналу подрядчиков за ущерб имуществу или смерть или ранение любых лиц в Грузии и Украине, возникшие в результате деятельности по настоящему Соглашению. Если ученые, спонсируемые DTRA, причиняют смерть или ранения местному населению, они не могут быть привлечены к ответственности, в том числе уголовной.

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