«Расследование идёт во всех направлениях»: что известно о совершившем наезд на пешеходов в Германии

При обыске в квартире водителя фургона, совершившего наезд на пешеходов в Мюнстере, полиция обнаружила автомат Калашникова. После проверки выяснилось, что это муляж. В результате инцидента на северо-западе Германии погибли два человека и покончивший с собой водитель машины, имевший психические отклонения. Силовики ведут расследование ЧП. Отмечается, что признаков исламистского следа пока не выявлено. По одной из версий полиции, речь может идти о так называемом расширенном самоубийстве. Также есть информация, что у совершившего наезд гражданина ФРГ были контакты в праворадикальной среде. Свои соболезнования в связи с трагедией уже направили многие мировые лидеры.

Полиция обнаружила автомат Калашникова при обыске в квартире мужчины, который въехал на машине в пешеходов и посетителей уличного кафе в немецком городе Мюнстер. После проведения проверки выяснилось, что найденное оружие оказалось муляжом. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщили в совместном заявлении полиция и прокуратура.

Прежде чем попасть в квартиру предполагаемого преступника, сотрудники правоохранительных органов уничтожили входные двери управляемым взрывом. Помимо муляжа автомата в квартире были в большом количестве обнаружены пиротехнические изделия, передаёт ТАСС.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в 15:27 по местному времени (16:27 мск), микроавтобус для кемпинга VW T5 California 4×4 врезался в людей, сидевших на летней веранде рядом с ресторанами Großer Kiepenkerl и Kleiner Kiepenkerl на площади Кипенкерл в Старом городе Мюнстера (земля Северный Рейн — Вестфалия) на северо-западе Германии.

По сообщениям очевидцев, позднее подтверждённым в полиции, после инцидента водитель машины покончил с собой. Изначально сообщалось о трёх погибших, не считая виновника трагедии, и большом числе (от 30 до 50) раненых. Однако позднее власти подтвердили смерть 51-летней женщины из Люнебурга и 65-летнего мужчины из Боркена. Ещё 20 человек пострадали, шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.

В машине был обнаружен подозрительный предмет, который изучили с целью определения наличия взрывчатки. Опасения силовиков на этот счёт не подтвердились. При этом в салоне автомобиля нашли боевой пистолет, газовое оружие и несколько петард.

Был известен полиции

Водитель Volkswagen был идентифицирован как местный житель Йенс Р. 1969 года рождения. Информацию о том, что он был гражданином Германии, подтвердил глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль.

«Преступник, который после трёх часов дня намеренно въехал в толпу людей... был гражданином Германии, а не беженцем, как это повсюду предполагалось», — заявил Ройль.

Он отметил, что признаков исламистского следа пока не выявлено, заметив, что о причинах произошедшего говорить пока слишком рано.

«В настоящее время ничто не говорит о том, что есть исламистский след, но нужно подождать, расследование идёт во всех направлениях», — добавил министр.

По информации местных СМИ, у мужчины были психические отклонения — с 2014 по 2016 год он наблюдался у психиатра.

Йенс Р. был известен полиции — он угрожал своим знакомым и был замешан в случаях порчи имущества, а недавно пытался покончить с собой. Более того, у него были контакты в праворадикальной среде.

Полиция рассматривает версии, согласно которым инцидент мог быть случаем так называемого расширенного самоубийства, как в случае пилота Андреаса Любица, или правого терроризма, как в случае Андерса Брейвика, пишет Bild.

27-летний второй пилот авиакомпании Germanwings Андреас Любиц, долгое время находившийся в состоянии глубокой депрессии, в ходе выполнения рейса из Барселоны в Дюссельдорф 24 марта 2015 года заперся в кабине авиалайнера Airbus A320-211 и направил его к земле. В результате крушения на территории Франции произошло полное разрушение самолёта. Погибли все 144 пассажира и шесть членов экипажа.

Норвежский националист Андерс Брейвик совершил серию терактов 22 июля 2011 года в правительственном квартале Осло и на острове Утёйа. Сначала он взорвал заложенную в автомобиль радиоуправляемую самодельную бомбу в центре норвежской столицы — погибли восемь человек, ещё 209 получили ранения. Спустя полтора часа одетый в полицейскую форму террорист прибыл на остров Утёйа, где проходил молодёжный лагерь правящей Рабочей партии.

Собрав вокруг себя несколько десятков участников форума, Брейвик открыл по ним прицельный огонь. Стрельба продолжалась около 73 минут — до приезда сотрудников полиции. 67 человек погибли от пуль, ещё двое утонули, пытаясь уплыть с острова. Различные ранения получили порядка 110 человек.

В августе 2012 года суд признал Брейвика вменяемым и приговорил к 21 году заключения. При этом Андерс Брейвик, сменивший имя и фамилию на Фьотольф Хансен, впервые заявил, что сожалеет о содеянном, лишь в феврале 2018 года.

«Трусливое нападение на невинных людей»

В связи с инцидентом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти делают всё возможное для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Мюнстере, помощи пострадавшим и родственникам погибших.

«Я глубоко потрясена в связи с ужасными событиями в Мюнстере. В настоящее время делается всё для выяснения деталей произошедшего и поддержки пострадавших и их родственников», — заявила Меркель.

Свои соболезнования в связи с трагедией в Германии выразили многие мировые лидеры. В своей телеграмме президент России Владимир Путин попросил «передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

В свою очередь пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Вашингтон готов оказать Берлину любую необходимую поддержку в расследовании инцидента в Мюнстере.

«Президента Дональда Трампа проинформировали об ужасном нападении с использованием автомобиля в немецком Мюнстере... Хотя власти Германии пока не объявили о мотиве этого трусливого нападения на невинных людей, мы всё равно его осуждаем и обещаем любую поддержку американского правительства, которая может понадобиться Германии», — заявила Сандерс.