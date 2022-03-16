Рассказы украинцев на горячей линии «СТОП НАЦИЗМ» ужасают • 50 • Украина





Фашисты ни в чем себе не отказывают – они издеваются над мирными жителями, избивают, мочатся, отбирают имущество. Люди теряют квартиры, потому что мародеры устраивают там свои притоны.





Люди не могут уехать из этого ада. На блокпостах стоят ВСУшники, которые разворачивают машины обратно. Они же забирают воевать всех, кому исполнилось 18 лет. Детей не обучают – просто отправляют на линию соприкосновения.



Кто-то успел эвакуироваться в Россию. Кому-то удалось убежать в Польшу, чтобы потом перебраться в РФ. Те, кто еще остался на Украине, очень ждут российских солдат, потому что так жить больше невозможно.



Нацисты – не люди и даже не звери. Это бессердечные отморозки, которым никого не жалко. Ниже привожу некоторые рассказы. Если кто-то еще не понял, за что ВС РФ сражаются на Украине, почитайте.



«Пьяные бандеровцы замучили мужа, когда я была беременна. Услышали, как он по-русски говорит со мной по телефону, избили, потом привязали к столбу, мочились на него и снова били. Они даже не заметили, как он умер», — Алеся.



«Случайно стала свидетелем расправы с двумя бомжами. Парни без формы, но с автоматами просто хладнокровно расстреливали их. Теперь боюсь за свою жизнь, но бежать не дают: на всех дорогах из Киева ходят патрули и никого не пропускают», —Галина.



«Сначала нам говорили, что русские — твари и убийцы. И я даже верил. Пока на наших улицах наши же вчерашние соседи и друзья не появились с бешеными глазами и автоматами в руках…» — Виктор.



«Твари на КПП искали доказательства того, что я русский диверсант. Раскурочили инвалидную коляску. Потом заставили доказывать, что я на самом деле не могу ходить, а то им не велено выпускать потенциальных призывников», — Олег.



«Зверье бешеное! Разнесли мой магазин, забрали что хотели, а остальное просто расстреляли из автоматов. Ржали и хвалили Зеленского, что он их простил, выпустил на свободу еще и дал заработать с помощью оружия. А у меня двойняшки шестимесячные и жена с осложнениями после родов. Как теперь выживать?» — рассказал Арсений.



«Сейчас коллега, которая из Украины, рассказала. Эти хохлятские выродки реально детьми прикрываются. У нее родители с сыном там находятся, сейчас в Днепр перебрались, а до этого сидели в подвалах под обстрелами. Так вот, рассказывают, в детских садах, вместе с детьми вооруженная свора вэсэушников отсиживается. Вот прямо зла не хватает!» — Кристина.



«Когда ж нас уже выпустят отсюда? Хотели уехать в Россию, так говорят — даже не суйтесь, езжайте в Польшу или Бельгию. А что я в той Польше забыла, если у меня сестра в Курске?» — Валентина.



«Мужики, захватывайте нас уже поскорее, тут трындец что творится. То ли от голода помирать, то ли от пули мародеров, которые людей просто из квартир уже выгоняют и устраивают там свои притоны», — Дмитрий.



«В общем, сцапал сына и рванул к ближайшей границе. Едва успели до приказа Зели о всеобщей мобилизации. Пустили, правда, без проблем — потому что в Польшу. Оттуда хотели через Брест пробраться в Россию. Но пока никак. Обживаемся в Бяло-Подляске и ждем удобный случай», — Тарас.



Свою историю или историю своих родных или друзей в Донбассе или на Украине можно рассказать по телефонам +7 931 323 77 34 и +7 981 766 99 15. В Сети запущена горячая линия «СТОП НАЦИЗМ». Жители Украины и Донбасса могут рассказать о происходящем в своих городах и поселениях. На линию уже пришло огромное число рассказов. Слабонервным лучше не читать – то, что люди пишут о действиях украинской стороны, ужасает.Фашисты ни в чем себе не отказывают – они издеваются над мирными жителями, избивают, мочатся, отбирают имущество. Люди теряют квартиры, потому что мародеры устраивают там свои притоны.Усугубляется все тем, что во всем этом участвуют освобожденные Зеленским зэки. Им все равно и на Украину, и на ее жителей. Они разворовывают и уничтожают все на своем пути.Люди не могут уехать из этого ада. На блокпостах стоят ВСУшники, которые разворачивают машины обратно. Они же забирают воевать всех, кому исполнилось 18 лет. Детей не обучают – просто отправляют на линию соприкосновения.Кто-то успел эвакуироваться в Россию. Кому-то удалось убежать в Польшу, чтобы потом перебраться в РФ. Те, кто еще остался на Украине, очень ждут российских солдат, потому что так жить больше невозможно.Нацисты – не люди и даже не звери. Это бессердечные отморозки, которым никого не жалко. Ниже привожу некоторые рассказы. Если кто-то еще не понял, за что ВС РФ сражаются на Украине, почитайте.«Пьяные бандеровцы замучили мужа, когда я была беременна. Услышали, как он по-русски говорит со мной по телефону, избили, потом привязали к столбу, мочились на него и снова били. Они даже не заметили, как он умер», — Алеся.«Случайно стала свидетелем расправы с двумя бомжами. Парни без формы, но с автоматами просто хладнокровно расстреливали их. Теперь боюсь за свою жизнь, но бежать не дают: на всех дорогах из Киева ходят патрули и никого не пропускают», —Галина.«Сначала нам говорили, что русские — твари и убийцы. И я даже верил. Пока на наших улицах наши же вчерашние соседи и друзья не появились с бешеными глазами и автоматами в руках…» — Виктор.«Твари на КПП искали доказательства того, что я русский диверсант. Раскурочили инвалидную коляску. Потом заставили доказывать, что я на самом деле не могу ходить, а то им не велено выпускать потенциальных призывников», — Олег.«Зверье бешеное! Разнесли мой магазин, забрали что хотели, а остальное просто расстреляли из автоматов. Ржали и хвалили Зеленского, что он их простил, выпустил на свободу еще и дал заработать с помощью оружия. А у меня двойняшки шестимесячные и жена с осложнениями после родов. Как теперь выживать?» — рассказал Арсений.«Сейчас коллега, которая из Украины, рассказала. Эти хохлятские выродки реально детьми прикрываются. У нее родители с сыном там находятся, сейчас в Днепр перебрались, а до этого сидели в подвалах под обстрелами. Так вот, рассказывают, в детских садах, вместе с детьми вооруженная свора вэсэушников отсиживается. Вот прямо зла не хватает!» — Кристина.«Когда ж нас уже выпустят отсюда? Хотели уехать в Россию, так говорят — даже не суйтесь, езжайте в Польшу или Бельгию. А что я в той Польше забыла, если у меня сестра в Курске?» — Валентина.«Мужики, захватывайте нас уже поскорее, тут трындец что творится. То ли от голода помирать, то ли от пули мародеров, которые людей просто из квартир уже выгоняют и устраивают там свои притоны», — Дмитрий.«В общем, сцапал сына и рванул к ближайшей границе. Едва успели до приказа Зели о всеобщей мобилизации. Пустили, правда, без проблем — потому что в Польшу. Оттуда хотели через Брест пробраться в Россию. Но пока никак. Обживаемся в Бяло-Подляске и ждем удобный случай», — Тарас.Свою историю или историю своих родных или друзей в Донбассе или на Украине можно рассказать по телефонам +7 931 323 77 34 и +7 981 766 99 15. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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