Расскажу, но не покажу и не докажу: Мэй поведала о состоянии Скрипалей

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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии.

Премьер Великобритании сделала заявление о состоянии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, они живы, но состояние критическое.

Далее Тереза Мэй уточнила, что их состояние вряд ли изменится. "Они, возможно, никогда не поправятся полностью", - передает РИА Новости.

Отметим, что российские запросы об их состоянии остались без ответа. Впрочем, Мэй также отказалась предоставить улики, подтверждающие ее слова о состоянии Скрипалей.