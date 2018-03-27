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Расскажу, но не покажу и не докажу: Мэй поведала о состоянии Скрипалей
27 марта 2018, 02:09 • 53 • В мире
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии.
Премьер Великобритании сделала заявление о состоянии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, они живы, но состояние критическое.
Далее Тереза Мэй уточнила, что их состояние вряд ли изменится. "Они, возможно, никогда не поправятся полностью", - передает РИА Новости.
Отметим, что российские запросы об их состоянии остались без ответа. Впрочем, Мэй также отказалась предоставить улики, подтверждающие ее слова о состоянии Скрипалей.
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