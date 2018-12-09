«Расширяют границы абсурда»: как в РФ отреагировали на обвинения со стороны СБУ в организации протестов «жёлтых жилетов»

В Киеве решили не останавливаться на обвинениях Москвы во всех проблемах на Украине и предприняли попытку расширить географию «российского влияния». Так в Совете Федерации отреагировали на заявление Службы безопасности Украины (СБУ), которая возложила на Москву ответственность за протесты «жёлтых жилетов» во Франции. В Совфеде также подчеркнули, что единственным реальным потребителем подобных информационных вбросов в преддверии президентских выборов станет украинский избиратель. В Госдуме, в свою очередь, отметили, что после дела Бабченко СБУ перестали верить даже на Украине, не говоря уже о странах Запада.

В последнее время на Украине сформировалась новая тенденция: если раньше в Киеве сваливали на Москву только проблемы в стране, то теперь украинские власти решили расширить географию. На новый тренд в украинской политике российские парламентарии указали в связи с заявлением Службы безопасности Украины, которая возложила на Москву ответственность за протесты «жёлтых жилетов» во Франции.

«Известно: что бы ни случилось на Украине, там во всём обвиняют Россию. Но с недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было в мире — протесты во Франции или брексит в Британии, — в этом тоже виновата Россия», — написал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Киев без устали расширяет границы абсурда», — заявил сенатор.

«Если бы сейчас французским «жёлтым жилетам» и их сторонникам кто-то начал объяснять прямо на Елисейских полях, что за их протестами и за ними самими стоят спецслужбы России, то объясняющим в лучшем случае надавали бы по физиономии. Кроме как в Киеве, эту чушь нигде не услышать», — добавил Пушков.

Напомним, что накануне СБУ обвинила Москву в том, что в последние годы она якобы «пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры» и что на территории России при «непосредственном содействии российских спецслужб» проходили различные мероприятия, где «идеологи русского мира... вооружали иностранных представителей теорией силового свержения европейских демократий».

В сообщении СБУ отмечается, что сегодня эти радикалы «под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ» за спинами мирных протестующих занимаются организацией беспорядков во Франции. В качестве одного из доказательств СБУ опубликовала фотографию из Парижа, на которой два человека в жёлтых жилетах держат в руках флаг Донецкой народной республики.

При этом в украинском силовом ведомстве обвинили Россию в намерении устроить аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других странах ЕС.

«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, потому что видит в ней угрозу для себя», — заявил председатель СБУ Василий Грицак.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, подобные обвинения со стороны Киева, безусловно, являются глупостью. Если предположить, что российские спецслужбы способны устраивать беспорядки такого масштаба в течение столь длительного времени, то «останется только признать, что Россия управляет миром в целом», отметил собеседник RT.

«В чём выгода беспорядков в Париже для России? Пусть сотрудники СБУ ответят на этот простой вопрос. Нам гораздо выгоднее, чтобы Германия и Франция были двигателями единого Евросоюза... и чтобы этот ЕС как самостоятельный мощный геополитический субъект сотрудничал с Россией», — добавил Безпалько.

«Имидж неудачливого шулера»

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с RT отметил, что действия, подобные заявлению СБУ, невозможно объяснить в рамках «разумной логики и здравого смысла». Он также констатировал, что в Киеве по любому поводу ставят одну и ту же «треснутую пластинку о российском следе». Причём, как полагает сенатор, в преддверии грядущих президентских выборов на Украине, скорее всего, ещё не раз попытаются приписать Москве «всяческие чудеса».

«Если они будут такими безобидными, как это заявление, то можно будет просто посмеяться. Но боюсь, что только такими глупостями не обойдётся. Могут быть и провокации, поскольку правящему режиму нужна радикализация ситуации, мобилизация той части электората, которая живёт антироссийским духом. Его необходимо консолидировать и привести к этой клеточке, где будет написано «Пётр Порошенко», если выборы вообще состоятся», — заявил Морозов.

Парламентарий добавил, что в рамках этой логики Киев готов использовать любые средства, чтобы направить определённую информацию единственному адресату — украинскому обывателю и избирателю.

«Как-то хорошо продать эту идею на Запад, в ту же Францию, вряд ли получится, поскольку, наверное, французские спецслужбы сами кое-что знают про то, что там происходит... И если для нас в Москве это выглядит как бред сумасшедшего, то вполне возможно, что какая-то часть украинского общества воспринимает это как очередной довесок к обвинениям России в том, что она во всём виновата», — заключил сенатор.

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, СБУ идёт по наезженному фарватеру, указывая на Россию как на виновницу всех текущих и будущих проблем, однако уровень доверия к предоставляемой этой спецслужбой информации сейчас достаточно низок.

«Учитывая, что сегодня у СБУ имидж неудачливого шулера, которого постоянно ловят за руку при подтасовке карт, остаётся лишь обвинять Россию, в том числе и во французских протестах», — отметил Бальбек.

«После дела Бабченко СБУ — жалкий фигляр на мировом рынке спецслужб, профессиональный инвалид, бьющий на жалость окружающих. Им даже Пётр Порошенко не верит, но приходится идти в одной упряжке — сейчас на Украине такая политическая ситуация», — добавил депутат.

Аналогичное мнение в конце ноября высказывал спикер Национального совета Словакии Андрей Данко, который заявил, что не склонен доверять Петру Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе. В частности, он связал настороженное отношение к заявлением украинской стороны с тем, что в мае 2018 года Киев уже обманул всё мировое сообщество в ситуации с фейковым убийством Бабченко.

«Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но, на самом деле, я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто играют», — отметил Данко.

Во Франции четвёртую неделю продолжаются акции протеста «жёлтых жилетов». Изначально демонстранты выступали против повышения цен на топливо, однако позднее их требования стали более радикальными, вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.

Кроме того, часть активистов участвуют в погромах и актах вандализма, а полиция применяет для разгона протестующих весь арсенал спецсредств, включая водомёты, гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули. Только в минувшую субботу, 8 декабря, силовики задержали свыше 1700 человек (более тысячи — в Париже) из более чем 136 тыс. вышедших на улицы французских городов.

При этом, хотя власти и ввели мораторий на повышение цен, Эммануэль Макрон пока фактически самоустраняется от разрешения ситуации, что также вызывает недовольство во французском обществе. Добавим, что, помимо СБУ, о возможном иностранном вмешательстве в протесты «жёлтых жилетов» написала британская The Times.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье заявил, что власти проводят расследование в связи с этими слухами, а также призвал дождаться его результатов: «Я не могу судить, пока факты не будут установлены».