Расширить возможности применения: в центре Гамалеи готовятся провести испытания вакцины на людях старше 60

Одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» от COVID-19 станет получение разрешения на применение препарата среди лиц старше 60 лет. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, соответствующие испытания начнутся через пять — семь дней. Между тем глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия направила другим странам для апробации около 1—2 тыс. доз «Спутника V».

Одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19 станет получение разрешения на применение препарата среди старших возрастных групп. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«И надеюсь... вакцина получит разрешение для использования людьми с серьёзным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что пострегистрационные испытания, в том числе с участием добровольцев старше 60 лет, начнутся через 5—7 дней. Кроме того, по словам Гинцбурга, ряд сотрудников НИЦЭМ имени Гамалеи в возрасте 70—80 лет привились вакциной и чувствуют себя хорошо — «все бодры, здоровы, активны».

В свою очередь, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов подтвердил ТАСС, что верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено.

Вдобавок министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ напомнил, что до конца 2020 года планируется нарастить объём производства первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» до более 1,5 млн доз в месяц. Он также сообщил, что в настоящее время ведётся апробация отечественного препарата за рубежом — в несколько стран для этих целей направлено по 1—2 тыс. доз вакцины.

Между тем глава Минпромторга указал, что российские фармацевтические компании при желании смогут производить на своих мощностях вакцины иностранного производства.

«Кто-то из фармпроизводителей будет производить не только гамалеевскую вакцину, но и в том числе иностранного производства. Здесь ничего предосудительного нет. У людей должен быть выбор», — сказал он.

Мантуров также заявил, что две недели назад привился от COVID-19 вакциной «Спутник V».

«В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день, с учётом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. В третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — пояснил министр.

К 2 сентября в России общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 005 000, из них 4952 — за последние сутки. По сообщению оперштаба, у 24,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Днём ранее было выявлено 4729 новых случаев коронавируса.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (625), Санкт-Петербург (189), Московская (158), Нижегородская (147) и Ростовская области (145).

Вместе с тем с начала эпидемии в России выздоровели 821 169 пациентов (81,71%), в том числе 5464 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, за весь период скончались 17 414 пациентов (1,73%). За последние сутки умерли 115 человек.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 37,1 млн тестов на коронавирус.

Греция разрешила въезд россиянам

Граждане России с 7 сентября смогут въехать на территорию Греции. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.

С 7 сентября до 23:59 21 сентября максимум 1 тыс. россиян (до 500 человек в неделю) смогут въехать в Грецию через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе у граждан РФ должен быть отрицательный результат лабораторного анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию, сделанный не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, в сертифицированных лабораториях со справкой на английском языке.

Reuters

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«Авиакомпании обязаны проверить данную справку перед посадкой пассажира, а в случае её отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира под свою ответственность и за свой счёт», — говорится в постановлении, текст которого приводит ТАСС.

Кроме того, россияне должны будут заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. Также они должны иметь при себе квитанцию о бронировании гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства на территории республики.

Кроме того, у прибывших могут выборочно взять анализ на наличие коронавирусной инфекции. До получения её результатов запрещено покидать место временного проживания. Нарушителям режима грозит штраф в размере €5 тыс.

Напомним, что с 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение. В рамках первого этапа были открыты границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также в этот день была открыта граница с Абхазией. С 15 августа вновь запустили авиарейсы между Россией и Швейцарией. Кроме того, въезд для граждан РФ разрешили власти Киргизии, Молдавии и Черногории, а 1 сентября Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением COVID-19.