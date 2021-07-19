«Расширить влияние на умы»: почему Байден заговорил о необходимости изменений в избирательном праве США

Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения корректив в систему избирательного права страны, чтобы защититься от «посягательств» на американские выборы. Он призвал конгресс принять два закона, которые, в частности, предоставляют «инструменты для борьбы с дискриминацией». Ранее Байден подписал исполнительный указ «О расширении возможностей участия в голосовании», который предполагает облегчение доступа к регистрации в качестве избирателей для ряда категорий граждан США. По мнению экспертов, посредством изменений в избирательном законодательстве Байден хочет увеличить лояльный демократам электорат в преддверии выборов в палату представителей в 2022 году.

Президент США Джо Байден выступил за внесение изменений в избирательное законодательство страны, заявив об угрозах «посягательства» на американские выборы. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на сайте Белого дома в ознаменование годовщины со дня смерти конгрессмена Джона Льюиса, который в 1960-х был одним из лидеров движения за гражданские права.

«Я вновь призываю конгресс принять «Закон для народа» и «Закон о продвижении избирательных прав им. Джона Льюиса», чтобы я мог их подписать. Как страна мы должны объединиться в коалицию американцев любого происхождения и любой партийной принадлежности... и уделить особое внимание этому моменту», — подчеркнул Байден.

«Закон для народа», скорейшего принятия которого добивается Джо Байден среди прочего предполагает расширение возможностей для регистрации избирателей (автоматическая запись и оформление в день голосования) и доступа к голосованию (волеизъявление по почте и досрочное голосование). Он также ограничивает удаление избирателей из реестра. Кроме того, законопроект устанавливает положения, касающиеся безопасности выборов, в том числе подразумевающие передачу разведывательной информации чиновникам избирательных органов штатов, а также другие положения, «направленные на развитие кибербезопасности избирательных систем».

Что касается «Закона о продвижении избирательных прав им. Джона Льюиса», то он предполагает восстановление норм, предусмотренных «Законом об избирательном праве» от 1965 года, который подписал президент Линдон Джонсон. Этот документ устранял барьеры на пути темнокожих американцев в некоторых штатах к участию в политической жизни. В 2013-м Верховный суд США признал неконституционным один из его разделов, который обязывал девять штатов и ряд других административно-территориальных единиц, где в прошлом наблюдалась расовая дискриминация, согласовывать на федеральном уровне новшества, которые они были намерены включить в свои избирательные законодательства.

По мнению Байдена, два этих законопроекта должны быть приняты в свете недавних событий в США.

«Таких яростных посягательств на права избирателей и честность выборов мы не наблюдали со времён движения за гражданские права темнокожих в 1950-х и 1960-х годах — от Большой лжи до беспорядков 6 января, до новых волн подавления избирателей и нового фронта подрыва избирательного процесса», — говорится в заявлении президента США.

«Внутренний терроризм»

Напомним, 6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Они хотели воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов главы Белого дома, победу на которых одержал Джо Байден. Сторонники Трампа не были согласны с результатами голосования и называли их сфальсифицированными. С таким утверждением неоднократно выступал и сам Трамп.

Избранный глава Белого дома обвинил бывшего лидера США в том, что он поощряет беспорядки в Вашингтоне, а участников штурма назвал «внутренними террористами».

Вашингтон, 6 января

Reuters

© Leah Millis

После прихода к власти Байден поручил правоохранительным органам разобраться в произошедшем. Расследованием до сих пор занимаются, в частности, ФБР и Министерство юстиции США. Под следствием оказались сотни людей, которых обвиняют в преступных действиях.

Помимо расследования, Байден решил также заняться изменениями в избирательном праве США. В марте 2021 года он подписал исполнительный указ «О расширении возможностей участия в голосовании», призванный облегчить доступ к регистрации в качестве избирателей для коренных американцев, небелого населения, заключённых, военных и людей с ограниченными возможностями.

В частности, как объяснялось в информационном бюллетене на сайте Белого дома, представителям «небелого электората» приходится чаще сталкиваться с длинными очередями на избирательных участках, а также они «больше ограничены в возможностях голосования по почте».

Что касается коренных американцев, то им, как отмечали в администрации Байдена, не хватает избирательных участков и мест для регистрации избирателей рядом с домом. Чтобы бороться с этими проблемами, американские власти предложили улучшить федеральные интернет-порталы, на которых избиратели смогут узнать интересующую их информацию о голосовании и зарегистрироваться.

«Расширить влияние Демпартии»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, посредством изменений в избирательном законодательстве Байден хочет в первую очередь увеличить количество лояльного демократам населения в свете подготовки к выборам в палату представителей, которые пройдут в следующем году.

«Байдену необходимо привлечь на свою сторону как можно больше цветного электората и тех, кто потенциально мог бы проголосовать за представителей Демпартии. Количество таких людей увеличивается, но не всегда и не у всех есть возможность проголосовать. Президент США хочет создать механизмы, которые позволят расширить влияние Демпартии на умы избирателей», — заявил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что демократы заинтересована в определённых категориях граждан, которые могли бы проголосовать за них.

«Представители Демпартии пытаются сохранить своё колоссальное влияние на афроамериканский электорат и латиноамериканских избирателей, а также пытаются привлечь на свою сторону новых представителей этого слоя общества. Число цветного населения в США растёт в результате неконтролируемой миграции, поэтому у демократов тут есть над чем работать», — сказал собеседник RT.

При этом Рогулёв констатировал, что в США уже действует ряд нормативных документов, касающихся избирательного права.

«Эти документы говорят о том, что любая дискриминация на выборах запрещена. И южные Штаты сейчас в основном не нарушают эти правила. Однако Байден прибегает к некоему манёвру, чтобы увеличить шансы демократов на предстоящих выборах в палату представителей», — считает эксперт.

В свою очередь, Константин Блохин напомнил, что после голосования по почте во время президентских выборов многие американцы, причём не только республиканцы, до сих пор считают, что голосование проходило нечестно.

«Сейчас Байден своими мерами пытается потушить пожар несогласных», — предположил эксперт.

Президентские выборы в США, 3 ноября 2020

Reuters

© Lawrence Bryant

Демократы активизировали свою деятельность по этому направлению, чтобы ответить тем американцам, которые не разделяют мнение о честности последних выборов в США, добавил Юрий Рогулёв.

«Демпартии надо перекрыть эту повестку, как-то приглушить раздающиеся голоса со всех сторон, что Байден стал президентом в результате махинаций. Ведь во время тех выборов из-за пандемии американцы могли голосовать заранее или по почте. Допускалось также отдавать голоса по незарегистрированным спискам», — напомнил аналитик.

Однако Блохин полагает, что как бы действующий президент США ни позиционировал себя в качестве консолидатора американского общества, «никакой стабильности по этому направлению не наблюдается». По его словам, попытки главы государства изменить избирательное право лишь усиливают раскол в обществе и накаляют обстановку.

«Происходит ещё больший разрыв между теми, кто верит в честность прошедших президентских выборов, и теми, кто считает их итоги незаконными. Ситуация вокруг всего этого может привести к непредсказуемым последствиям. Штурм в Вашингтоне 6 января казался какой-то фантастикой, но в итоге оказался реальностью. При таком подходе нынешней администрации конфронтационности в американском обществе не избежать», — заключил эксперт.