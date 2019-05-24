«Расширить сферу воздействия»: как в США прорабатывают использование искусственного интеллекта для военных нужд

Пентагон планирует изучить возможности маневрирования систем с искусственным интеллектом, а также их способности выполнять действия совместно с военнослужащими «перед лицом равного по потенциалу противника». Об этом говорится в заявке на исследование Министерства Армии США, с текстом которой ознакомился RT. Между тем, по мнению экспертов, перспективы проектов по оснащению искусственного интеллекта способностями к распознаванию, равными навыкам человека, пока находятся под вопросом.

Министерство армии США (подразделение Пентагона. — RT) планирует провести исследования в сфере использования искусственного интеллекта для военных целей — маневрирования и разведки.

Так, в военном ведомстве хотят выяснить, каким образом интеллектуальные системы осмысляют динамично меняющуюся обстановку (в том числе в «неизвестном физическом мире»), ориентируются в ней, взаимодействуют с ней и воздействуют на неё для выполнения сложных задач, «связанных с деятельностью сухопутных войск США по одновременному ведению боя в различных средах».

В частности, американских военных интересует способность искусственного интеллекта изучать и моделировать динамику сложных объектов, в том числе людей, для прогнозирования их физического взаимодействия с интеллектуальной системой.

Кроме того, в Пентагоне также хотят узнать, каким образом «интеллектуальные агенты» коллективно воспринимают окружающий мир, делают выводы, а также планируют и реализуют действия совместно с военнослужащими перед лицом равного по потенциалу противника.

«А кроме того, как расширить сферу воздействия, а также повысить ситуационную осведомлённость и эффективность работы команд, в которых возможности военной интеллектуальной системы сочетаются с живой силой, перед лицом динамических угроз в сложной обстановке», — указывается в документе.

По задумке американских военных, искусственный интеллект также должен обладать способностью учиться и взаимодействовать с людьми, уметь адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Подобные исследования проводятся в Штатах уже давно. Однако, как заявил в разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, перспективы оснащения систем с искусственным интеллектом способностями распознавания находятся под вопросом.

«Одним из аспектов является автоматизация системы разведки, целеуказания и наведения на поле боя. Для этого надо искусственный интеллект оснастить примерно такими же способностями к распознанию, опознаванию в рамках парадигмы «свой — чужой» и целеуказанию, которыми на сегодняшний день обладает только человек. Насколько это успешно получится, большой вопрос. Проблема в том, что, естественно, такими мощными компьютерными системами с искусственным интеллектом не может быть оснащён каждый солдат. И даже в мелких подразделениях их не поставишь. Это как минимум уровень оперативный», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что взаимодействие этих систем с солдатами, боевыми машинами на поле боя будет осуществляться по каналам связи, однако в условиях, когда противник обладает мощными средствами радиоэлектронной борьбы и может подавить такие каналы связи, такие системы вряд ли что-то смогут сделать.

Здание Пентагона

Reuters

$927 млн на искусственный интеллект

Согласно американскому военному бюджету на 2020 финансовый год, на разработки в области искусственного интеллекта планируется выделить $927 млн.

Однако об использовании средств искусственного интеллекта и машинного обучения для создания роботизированного оружия, комплексов «человек-машина» и «суперсолдат» в Пентагоне заговорили ещё в 2016 году.

Как заявил занимавший тогда пост замминистра обороны США Роберт Уорк, высокими технологиями США рассчитывают «посеять неуверенность в умах русских и китайцев».

По мнению Виктора Мураховского, искусственный интеллект представляет ценность только при условии его взаимодействия с другими объектами, однако этому могут воспрепятствовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Искусственный интеллект сам по себе никакой ценности не представляет. Он ценен только в том случае, если он взаимодействует с реальными объектами, например со средствами разведки, боевыми машинами или солдатами на поле боя. Взаимодействовать он может с ними только по каналам связи. Асимметричный ответ — это разработка таких средств РЭБ, которые позволяют подавить подобные каналы связи. И пускай искусственный интеллект тогда в своём чёрном ящике сам себе сочиняет что угодно», — подчеркнул эксперт.

В ответ на разработки России и Китая

В феврале этого года Пентагон описал свою первую стратегию военного применения искусственного интеллекта. Документ предусматривает ускорение использования подобных систем в таких сферах, как сбор разведывательной информации, а также прогнозирование технических проблем на кораблях и самолётах.

Как указывается в американской стратегии, Штатам необходимо перейти к использованию искусственного интеллекта, так как другие страны, а именно Россия и Китай, делают значительные инвестиции в подобные разработки для военных целей.

Как отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков, подобные заявления об угрозе со стороны Москвы и Пекина традиционно служат Пентагону оправданием для увеличения финансирования различных военных программ.

«Разработка систем нейронных сетей для искусственного интеллекта — очень дорогая штука. Сейчас в Америке самые большие госбюджеты, конечно же, имеет Пентагон. Для того чтобы получать эти бюджеты в будущем, надо всегда подогревать образ врага. Традиционные враги Америки — это Иран, Северная Корея, Россия, Китай. Американцы прекрасно понимают, что масштаб, который способен по-настоящему напугать, — это Россия и Китай, так называемые масштабные страны, в которых нуждаются, чтобы постоянно поддерживать образ врага. Ведь под это можно зарабатывать большие деньги», — подчеркнул эксперт.

Ранее аналитики конгресса США заявили, что Россия и Китай могут использовать оружие на основе искусственного интеллекта. В частности, эксперты выступили за применение роботов в сухопутных войсках США и создание новой структуры вооружённых сил.