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Расширить и продлить: Путин дал правительству поручение о программе маткапитала
27 января 2020, 23:54 • 87 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о ежегодной индексации материнского капитала до 15 апреля. При этом программа будет продлена до конца 2026 года, а её действие расширено и охватит семьи с первым ребёнком.
Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано с целью реализации положений послания президента Федеральному Собранию. Поправки в законодательство, в частности, должны обеспечить реализацию права на получение маткапитала семьями, в которых после 1 января 2020 года включительно родился или был усыновлен первый ребёнок.
Размер средств маткапитала должен составить 466 617 рублей. В случае если такие семьи рождают или усыновляют второго ребёнка, то размер маткапитала в них должен вырасти на 150 тысяч рублей.
В перечне поручений главы государства указано, что нужно предусмотреть предоставление средств маткапитала в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении второго или последующих детей семьям, у которых не было такого права до 1 января.
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