Расширить и продлить: Путин дал правительству поручение о программе маткапитала

Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано с целью реализации положений послания президента Федеральному Собранию. Поправки в законодательство, в частности, должны обеспечить реализацию права на получение маткапитала семьями, в которых после 1 января 2020 года включительно родился или был усыновлен первый ребёнок.

Размер средств маткапитала должен составить 466 617 рублей. В случае если такие семьи рождают или усыновляют второго ребёнка, то размер маткапитала в них должен вырасти на 150 тысяч рублей.

В перечне поручений главы государства указано, что нужно предусмотреть предоставление средств маткапитала в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении второго или последующих детей семьям, у которых не было такого права до 1 января.