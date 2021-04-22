«Расширить горизонт планирования»: какие вопросы стали приоритетными в послании Путина Федеральному cобранию

Три российские вакцины от коронавируса стали одним из воплощений растущего научного и технологического потенциала страны. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. В планах у государства — продолжить совершенствовать систему здравоохранения, принять дополнительные меры поддержки семей и беременных женщин, оказавшихся в трудном материальном положении. Как подчеркнул президент, в России будет увеличено количество бюджетных мест в вузах, а регионы получат возможность сократить долговое бремя. Кроме того, в ходе послания Путин призвал организаторов «недружественных акций» не переходить «красную черту» и подчеркнул, что ответ Москвы «будет асимметричным, быстрым и жёстким».

Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Выступление главы государства прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 78 минут.

В своей речи перед членами правительства, Совета Федерации и Госдумы Путин сделал акцент на внутренних вопросах. Ситуации во внешней политике и национальной безопасности в этом году президент РФ уделил более скромное внимание.

В беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман отметил, что в послании президента были учтены мнения и пожелания широких слоёв населения, госорганов, политических партий, общественных и правозащитных движений.

«Считаю, что содержание послания отражает основные общественные запросы. Президент высказал конкретные инициативы, которые в ближайшее время должны улучшить жизнь домохозяйств, семей с детьми и других категорий граждан. Нынешнее послание было беспрецедентно ориентировано на внутренние дела», — пояснил Фельдман.

Основная часть послания Федеральному собранию была посвящена необходимости продолжения борьбы с коронавирусной инфекцией. По оценке Путина, российская система здравоохранения сработала «на опережение» в период пандемии, что позволило уменьшить негативные последствия распространения COVID-19.

В настоящее время, как подчеркнул президент, Россия обладает тремя надёжными вакцинами от коронавируса, и в том числе этот факт свидетельствует о растущей научной и технологической мощи страны. Путин призвал граждан пройти вакцинацию, а власти — обеспечить повсеместную возможность её проведения, чтобы «осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет».

«Тем более что коронавирус пока ещё не побеждён окончательно, остаётся прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растёт. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», — отметил Путин.

С 1 июля текущего года в России для граждан всех возрастов будут в полном объёме запущены и расширены программы диспансеризации и профилактических осмотров. Глава государства пообещал, что в ближайшее время регионы получат мобильные медицинские пункты.

Как заявил Путин, особое внимание медицинские специалисты должны уделить людям с сердечно-сосудистыми недугами, болезнями органов дыхания, злокачественными образованиями (онкологией) и гепатитом C. По словам российского лидера, в 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна составить 78 лет.

В целом система здравоохранения страны, с точки зрения президента РФ, должна функционировать «на новой технологической базе», под которой подразумевается развитие телемедицины, искусственного интеллекта, реабилитации, производства лекарств.

«Россия (в случае появления инфекции. — RT) должна быть готова в течение четырёх дней, именно в течение четырёх дней, разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к её массовому производству. Эти задачи мы ставим перед собой. Для достижения этих задач определяем период — к 2030 году. Но чем раньше мы это сделаем, тем лучше», — поставил задачу российский лидер.

При этом, как подчеркнул Путин, недопустимо ослаблять внимание к повседневным вопросам в сфере здравоохранения, таким как простота записи к врачам, отсутствие очередей и проблем с получением рецептов. Обеспечение нормальной работы поликлиник глава государства назвал прямой обязанностью губернаторов.

Производственная линия российской вакцины от коронавируса

Reuters

© Anton Vaganov

В разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что в России действительно было много сделано для нейтрализации коронавирусной угрозы. По его словам, государству удалось сохранить управляемую ситуацию, несмотря на колоссальную нагрузку на здравоохранение и экономику.

«Во многих странах ситуация как раз оказалась неуправляемой. Но сейчас очень важно нарастить темпы вакцинации, сформировать коллективный иммунитет, чтобы двигаться дальше», — сказал Мухин.

«В единой логике»

Ситуация в здравоохранении в послании тесно переплеталась с вопросами социального обеспечения. Учитывая негативные экономические изменения вследствие пандемии COVID-19, Путин поручил государству предоставить различные формы прямой поддержки семьям с детьми.

К 1 июля правительство должно подготовить целостную программу помощи таким семьям. При этом Путин заявил, что власти отдельно поддержат семьи с одним родителем и будущих матерей, оказавшихся в трудной ситуации.

Президент предложил назначить таким женщинам ежемесячное пособие — в среднем по стране оно составит 6350 рублей. Кроме того, глава государства призвал начать выплату больничных по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка.

«Понятно, о чём речь, большинство присутствующих в зале понимают: чем больше стаж, тем больше оплата. 100% имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100% не имеют. Но надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребёнка», — пояснил смысл инициативы президент.

Также в рамках анонсированных главой государства мер соцподдержки по 10 тыс. рублей должны получить семьи с детьми школьного возраста. Аналогичная сумма будет начислена и семьям, где дети готовятся пойти в школу в этом году.

Как сообщил в послании Владимир Путин, до конца 2024 года в РФ будет построено не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона детей. Наряду с этим в течение четырёх лет будут закуплены не менее 16 тыс. школьных автобусов.

В сфере высшего образования, как рассказал российский лидер, государство продолжит придерживаться курса, направленного на расширение доступа к бесплатному образованию в вузах. В предстоящие два года дополнительно будут открыты ещё 45 тыс. бюджетных мест, причём не менее 70% из них — в региональных вузах. В текущем году на бюджет поступят около 60% выпускников 11-х классов.

Как полагает Алексей Мухин, социальная защита населения — приоритетная тема для Путина в ходе ежегодных посланий. В нынешнем выступлении президент довольно подробно описал, как эта сфера должна развиваться.

«Путин очень много говорил о поддержке детей и семей с детьми. Полагаю, что такое внимание со стороны главы государства настроило соответствующим образом и кабинет министров, и законодателей, и региональные власти, которые отвечают за то, как каждая конкретная помощь доходит до нуждающихся граждан. Думаю, что в ближайшее время будет усилено внимание именно к этому вопросу», — предположил Мухин.

Не обошёл вниманием Путин и ситуацию в науке. До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные, исследования только из федерального бюджета будет направлено 1,63 трлн рублей. Президент считает, что Россия, помимо медицины, должна сосредоточиться в том числе на решении экологических проблем, технологий хранения (накопления) энергии, неуклонно уменьшать эмиссию парниковых газов в процессе промышленного развития.

«Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счёт природы — убери за собой. Здесь нужно действовать жёстко», — подчеркнул Путин.

Переходя к экономическому блоку послания, российский лидер рассказал, что в том числе за счёт льготных кредитов на выплату зарплат в России удалось сохранить в пандемию 5 млн рабочих мест. Правительству поручено полностью восстановить рынок труда к концу текущего года.

Рабочий на одном из предприятий РФ

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Для поддержки малого и среднего бизнеса Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, включая инструменты налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний.

Президент пообещал, что в России появятся новые инструменты стимулирования инвестиций для снижения рисков вложения частных капиталов. Как сообщил российский лидер, прибыль корпоративного сектора в 2021 году «обещает быть рекордной». Путин рассчитывает, что эти деньги будут вложены не в дивиденды, а в развитие предприятий.

«Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль, и с учётом этого по итогам года будем принимать решение о возможной донастройке налогового законодательства», — отметил президент.

Новые финансовые инструменты должны получить и субъекты Федерации. В частности, федеральный центр поможет регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Путин предложил весь объём коммерческого долга, превышающий 25% собственных доходов региона, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

«Кроме того, предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, уже бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Ну мне кажется, это справедливо. Напомню, что срок погашения таких кредитов истекает через два месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года», — сказал президент.

Большую надежду глава государства связывает с введением в России практики выдачи федеральных инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения не более 15 лет. Главным образом они будут выдаваться на строительство дорог, модернизацию системы ЖКХ и общественного транспорта, создание объектов туристической индустрии.

До конца 2023 года федеральный центр намерен выделить таких займов на общую сумму не менее 0,5 трлн рублей. Закредитованные регионы будут иметь меньше шансов на получение данных ресурсов. Распределение средств будет происходить под контролем Федерального казначейства.

«Все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике. И реструктуризация долгов, и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят нам расширить горизонт планирования, запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры», — подчеркнул Путин.

Павел Фельдман считает, что запуск масштабного строительства дорог и реализация других инфраструктурных проектов в регионах даст возможность заработать бизнесу и обеспечит работой местных жителей. Эксперт отмечает, что совершенствование транспортного сообщения практически всегда оказывает оздоровительный эффект на экономику.

«Государство адекватно действует, направляя деньги на крупные инфраструктурные проекты. Да, они возвращают прибыль в среднесрочной или долгосрочной перспективе, но эта прибыль в виде усиления деловой активности всегда колоссальная и с лихвой компенсирует затраты, которые сейчас понесёт бюджет», — рассуждает Фельдман.

«Отрезвить некоторые горячие головы»

В финальной части послания российский лидер прокомментировал участившиеся обвинения в адрес Москвы. С точки зрения Путина, Россию «цепляют» практически по любому поводу. При этом руководство РФ сдержанно реагирует на подобные провокации.

«Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким», — заявил глава государства.

Владимир Путин на послании Федеральному собранию

РИА Новости

© Михаил Метцель

Путин призвал организаторов «недружественных акций» не переходить «красную черту» и пообещал, что «организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели».

Президент напомнил о продолжающемся укреплении вооружённых сил страны. Так, в 2021 году доля современных вооружений в ядерной триаде должна превысить 88%. К 2024 году в целом по армии этот показатель составит 76%.

«На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года», — рассказал Путин.

Алексей Мухин считает, что во внешнеполитическом блоке послания президент РФ отправил «месседж» прежде всего «западным партнёрам», которые пытаются навязать России собственные «правила игры».

«Путин дал понять, что Россия сама будет устанавливать «красные линии» и никому не позволит их переходить», — заявил Мухин.

Павел Фельдман также полагает, что в словах Путина прозвучало «отрезвляющее предупреждение» на тот случай, если дружелюбие Москвы не будет «оценено». Подводя итог нынешнему посланию Федеральному собранию, собеседник RT отметил, что президент провёл своеобразную черту «под эпохой неопределённости», связанной прежде всего с коронавирусом.

«О победе над COVID-19 говорить ещё рано, но неопределённость всё-таки закончилась. Теперь на первый план выходят задачи не сиюминутного спасения от пандемии и выживания, а восстановления всех сфер, которые пострадали», — резюмировал политолог.