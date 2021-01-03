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«Расширить доступ к прививке»: в Москве к вакцинации от коронавируса допустили новые группы граждан

03 января 2021, 18:00  •  71 • В России
Вакцинация от коронавируса в Москве вскоре будет доступна новым группам граждан. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с 4 января открывается запись на прививку для работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. На днях градоначальник рассказал, что на процедуру записались уже 100 тыс. человек, а в Минздраве сообщили, что вакцину от коронавируса в России получили уже более 800 тыс. граждан.
 
АГН «Москва» © Киселев Сергей
 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице к вакцинации от коронавируса вскоре будут допущены новые группы граждан. Как рассказал градоначальник в своём блоге, с 4 января открывается запись на прививку для работников финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января, мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — написал Собянин.

Мэр города уточнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Отметим, что 1 января Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве. По его словам, на эту процедуру в городе записались уже 100 тыс. человек, половина из которых сделали прививку.

Позднее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что вакцину от COVID-19 в стране получили более 800 тыс. человек. По его словам, процесс идёт очень активно, в регионы уже поступило более 1,5 млн доз препарата.

На этом фоне в Роспотребнадзоре сообщили, что вопрос о возможном снятии ограничений («для свободного перемещения в общественных местах») для привитых от коронавируса требует проработки с учётом данных о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации.

Новые данные о заболеваемости

За минувшие сутки в России выявлено 24 150 новых случаев COVID-19 (в предшествовавшие этому два дня диагноз был подтверждён у 26 301 и 27 039 человек). С начала наблюдений в РФ отмечено 3 236 787 заболевших.

За весь период выздоровело 2 618 882 человека, в том числе 19 847 — за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, скончались 58 506 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 504.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 91,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, под медицинским наблюдением остаются более 656 тыс. человек.

В Москве за сутки выявлен 3851 случай коронавируса, в Санкт-Петербурге — 3738, в Московской области — 1539. Более 400 новых эпизодов также отмечены в Нижегородской (483) и Свердловской (404) областях.

Накануне в администрации Санкт-Петербурга сообщили о постепенном снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

«Помощь петербуржцам с коронавирусом оказывают в 16 городских и семи федеральных стационарах, в которых развёрнуты 12 328 коек. Число свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями превысило 24% и составляет 3030», — говорится в сообщении.

Комментируя последние данные, инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, что снижение ряда статистических показателей связано с тем, что в праздники люди меньше обращаются к врачам и проводится меньше тестов на COVID-19.

«Снижение только за счёт того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше», — цитирует Тимакова РИА Новости.

Врач полагает, что пик заболеваемости в России ещё не пройден. Более того, Тимаков считает, что в ближайшее время стоит ожидать рост заболеваемости COVID-19.

«Сейчас будет рост заболеваемости после первых пяти дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать», — сказал он, предположив, что в Москве эпидемиологическая ситуация будет стабилизироваться к концу января, а по России — к концу февраля.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения отметили работу российских медиков в борьбе с пандемией. В совместной статье директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович говорится, что организация стала свидетелем «героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19» в России.

«С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью», — говорится в статье.

Авторы материала добавили, что исполнение российскими врачами своего профессионального долга «являет собой прекрасный пример для будущих поколений».

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