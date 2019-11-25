Расширенным составом: проезд по МЦД две недели будет бесплатным

Власти Москвы сделали проезд по МЦД бесплатным на две недели. До 8 декабря турникеты на двух запущенных маршрутах будут отключены. Также принято решение расширить составы, следующие по диаметрам, до 10—11 вагонов. Это позволит почти на треть увеличить число пассажирских мест. По словам Собянина, все возникающие проблемы будут устраняться в сжатые сроки.

Проезд на электричках Московских центральных диаметров (МЦД) на две недели стал бесплатным. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это сделано для наладки работы билетной системы.

«Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания. — RT) приняла решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным», — говорится в сообщении Собянина в Twitter

Кроме того, для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 24, 2019

Таким образом, воспользоваться бесплатным проездом можно будет с 25 ноября по 8 декабря. Как поясняется на сайте мэра Москвы, турникеты будут отключены.

Также Собянин сообщил, что с 25 ноября на МЦД-2 будут увеличены составы поездов до 10—11 вагонов. Этот маршрут соединяет Рижское и Курское направления Московской железной дороги. Мэр подчеркнул, что это позволит на 30% увеличить количество пассажирских мест в часы пик. Решение связано с высоким пассажиропотоком — в рабочие дни он превышает полмиллиона человек, пояснил Собянин.

На МЦД-1, связывающем Савёловское и Смоленское направления, число вагонов в составах будет увеличено в течение 15 дней, добавил мэр. Собянин заверил, что Москва будет расширять и совершенствовать МЦД.

«Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», — заключил он.

В день запуска МЦД, 21 ноября, пассажиры столкнулись с целым рядом проблем. Так, некоторые турникеты не считывали карты «Тройки», поезда были переполнены, на обоих маршрутах сбилось расписание. Для ликвидации сбоев был создан оперативный штаб по улучшению работы МЦД. Собянин признал, что недочёты есть, но подчеркнул, что они будут устранены в сжатые сроки.

«Конечно, есть какие-то технические погрешности, но над этим надо спокойно работать и устранять в максимально короткие сроки те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов. Вы видели, как мы активно продолжали совершенствовать работу МЦК после открытия. Примерно такая же работа (пожалуй, даже более масштабная) будет проходить на открытых МЦД», — сказал он в эфире «Россия — 1».

«Такие проекты делают жизнь людей более комфортной»

Напомним, МЦД официально открыли 21 ноября. Первыми были запущены два маршрута общей протяжённостью 132 км. Задача проекта — связать Москву с некоторыми подмосковными городами.

В церемонии запуска принимали участие президент России Владимир Путин, мэр Москвы Собянин и глава РЖД Олег Белозёров.

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Маршруты созданы на базе уже существующей инфраструктуры Московской железной дороги. МЦД-1, длиной 52 км, состоит из 24 станций и связывает Смоленское и Савёловское направления. Длина МЦД-2 — 80 км, на его протяжении (от Нахабино до Подольска) расположены 33 станции. На 19 из 57 остановок двух Московских центральных диаметров можно совершить пересадку на метро, МЦК или железные дороги. В дальнейшем количество станций вырастет до 66, а число возможных пересадок — до 27. Таким образом, общественный транспорт станет более доступным для 4 млн жителей Москвы и области.

МЦД, помимо обычных электричек, оборудованы также и новыми поездами «Иволга». В таких составах нет тамбуров, у вагонов более широкие входные двери — это увеличивает внутреннее пространство и ускоряет посадку и высадку пассажиров. В максимальной конфигурации из 12 вагонов «Иволга» может вмещать до 3 тыс. человек.

В поездах температура поддерживается системами климат-контроля. Также установлена система обеззараживания воздуха. Для пассажиров предусмотрены Wi-Fi, USB-розетки и крепления для велосипедов. Как отмечается на сайте мэра Москвы, уровень шума в этих вагонах снижен на 30%.

«Очень хорошо, когда мы что-то планируем, а потом реализуем. Особенно такие крупные инфраструктурные проекты. За последнее время Москва вообще сделала хороший рывок, — сказал на открытии Путин. — Такие проекты, конечно, в значительной степени делают жизнь людей более комфортной».

Экономит деньги и время

Новые линии позволяют сократить время, которое жители пригородов тратят на дорогу до Москвы. Так, по словам начальника дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов, новые маршруты уже сейчас позволяют жителям Одинцово экономить и быстрее добираться до работы.

«Благодаря запуску МЦД смогут экономить до 50 тыс. рублей в год на проезде, если пересядут с личного авто на диаметры. Сейчас они тратят на дорогу, к примеру, до Белорусского вокзала, около 47 минут, а в часы пик время в пути может увеличиться вдвое. При этом время поездки на МЦД по тому же маршруту фиксировано и составляет всего 36 минут», — приводит его слова официальный портал мэра Москвы.

За три дня работы МЦД воспользовались в общей сложности 1,4 млн человек.

«За субботу, 23 ноября, по МЦД-1 (Белорусско-Савёловскому) проехали более 136 тыс. человек, а маршрутом МЦД-2 (Курско-Рижским) воспользовались 143 тыс. человек. Общий объём перевозок за субботу составил 279 тыс. человек, что на 7% выше, чем за прошлую субботу. Всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 млн человек», — сообщил Департамент транспорта Москвы.

Ожидается, что в 2020 году число ежесуточных пассажиров метро, МЦК, МЦД-1 и МЦД-2 составит 9,8 млн человек. Для сравнения, в 2010 году эта цифра была ниже более чем на 2 млн — 7,5 млн пассажиров.