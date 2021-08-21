Расширение санкционного списка: Россия ввела ограничения против главы МИД и секретаря СНБО Украины

Россия расширила санкционный список в отношении официальных лиц Украины. Перечень утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Под ограничения попали 73 человека, в том числе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и ряд депутатов Рады. Санкции Москвы введены в качестве ответной меры на рестрикции Киева, принимаемые украинской стороной в отношении граждан и компаний РФ.

Россия расширила санкционный список в отношении официальных лиц Украины. Перечень физических лиц, на которых распространяются контрмеры, утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соответствующий список опубликован на официальном портале правовой информации.

Под ограничения попали, в частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, глава Счётной палаты Валерий Пацкан.

В список также внесены уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, депутат Верховной рады Александр Дубинский, экс-депутат Рады Надежда Савченко, пресс-секретарь «Нафтогаза» Алена Осмоловская и другие.

Общее число лиц, включённых в перечень, выросло до 922.

МИД Украины выразил протест в связи с решением Москвы.

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые специальные экономические меры», — говорится в заявлении ведомства.

Украинская сторона заявила, что оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования.

В прошлый раз Москва расширяла санкционный список в отношении украинских физических лиц в декабре 2020 года. Тогда в перечне значилось 849 имён.

В тот раз в список были включены, в частности, занимавшие тогда посты спикера Верховной рады Дмитрий Разумков, первого заместителя спикера парламента Руслан Стефанчук, главы делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько. Под санкции также попали депутаты президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

kremlin.ru

В документе подчёркивалось, что решение принято в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ, а также в целях защиты национальных интересов России.

Глава государства поручил кабинету министров составить список украинских структур и физлиц, которые должны подпадать под российские ограничения, а также разработать рестрикции в отношении них.

«Правительству РФ определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего указа», — говорится в документе.

При этом президентский указ может быть отменён в случае прекращения действия ограничительных мер, введённых Киевом в отношении российских граждан и юридических лиц.

Принятие указа стало ответным шагом Москвы на вводимые Киевом ограничительные меры в отношении российской стороны. Украина начала вводить санкции в отношении граждан и компаний РФ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение полуострова с Россией.

В феврале 2021 года правительство России также расширило список попавших под ограничительные меры украинских компаний. Документ подписал премьер Михаил Мишустин.

В расширенном перечне были указаны 84 компании. Туда были включены, в частности, одесские ООО «Донмар» и «Краншип», поставщик металлов «Максима Металл Сервис» (Днепр), Полтавский агроагрегатный завод, ООО «Солар Стальконструкция» (Днепр), «Трансшип» и дочерние компании «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис» (Одесса).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя принятые Москвой санкции, подчёркивал, что Россия будет исходить из принципов взаимности и национальных интересов.

«Мы исходим из принципов взаимности — это раз. И мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам», — отмечал он.