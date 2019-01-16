Расширение НАТО, «Турецкий поток» и новая церковь на Украине: о чём Путин говорил с сербскими журналистами

Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, но будет принимать эффективные меры в ответ на развёртывание американских ракет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербским СМИ. По его словам, курс на расширение НАТО стал «пережитком холодной войны». Кроме того, российский лидер рассказал о возможном участии Сербии в «Турецком потоке» и выразил отношение к созданию новой церкви на Украине. Глава государства подчеркнул, что Москва высоко ценит приверженность Белграда принципу нейтралитета, отметив, что стороны продолжат развивать военно-техническое сотрудничество.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы сербских газет «Политика» и «Вечерние новости». Особое внимание он уделил темам безопасности и вооружений.

В частности, журналисты поинтересовались, как можно сохранить мир в условиях усиливающегося напряжения из-за таких действий, как, например, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Глава российского государства подчеркнул, что действия Вашингтона направлены на «фактический демонтаж системы международных соглашений», которые ранее не позволяли им наращивать военный потенциал. В Белом доме выполняют подобные договорённости «выборочно, то есть только в той части, которая отвечает их интересам», подчеркнул российский лидер.

«Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений», — заявил Путин.

Он также добавил, что Москва намерена продолжать поиск диалога для сохранения договора. Так в декабре в США был направлен ряд конкретных предложений по этому вопросу, чтобы показать, что Россия готова к диалогу.

Российский президент также призвал западных коллег «отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН».

Военная поддержка Сербии

Представитель СМИ задал вопрос, может ли Белград рассчитывать на военно-техническое сотрудничество с Москвой, учитывая то, что страна придерживается нейтралитета и не намерена вступать в северо-атлантический союз.

«На протяжении многих лет мы помогаем укреплять обороноспособность Сербии: поставляем вооружения и военную технику, оказываем содействие в их ремонте и модернизации. Будем и дальше развивать военно-техническое сотрудничество», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства также добавил, что курс на расширение НАТО является «пережитком холодной войны, ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией», а попытка альянса укрепиться на Балканах лишь воссоздаёт разделительные линии в Европе и грубо нарушает принцип неделимости безопасности.

«Турецкий поток»

Говоря о торговых отношениях Москвы и Белграда, российский президент отметил, что двусторонние связи активно развиваются. Товарооборот в 2017 году составил $2 млрд, и эта сумма продолжает расти, а российские капиталовложения в сербскую экономику превысили $4 млрд. Путин также отметил взаимовыгодное сотрудничество концерна «Газпромнефть» и компании «Нефтяная индустрия Сербии», которая благодаря этому партнёрству вышла в лидеры энергетического рынка Балканского региона.

Прокладка труб «Турецкого потока» на берегу Чёрного моря.

© Управление информации ПАО «Газпром»

Президент РФ также указал на то, что в данный момент «Газпром» активно занимается проектом «Турецкий поток», в рамках которого в ноябре была завершена укладка труб на морском участке. Сейчас ведутся работы по подключению трубопровода к строящемуся терминалу на черноморском побережье Турции. Далее «Газпром» рассматривает разные варианты продолжения сухопутной нитки газопровода в направлении Европы.

«Один из них предусматривает транспортировку топлива по маршруту Болгария — Сербия — Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. В этом случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать его транзит. Разумеется, это принесёт ощутимую выгоду сербской экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит энергобезопасность вашей страны и в целом Центральной и Юго-Восточной Европы», — подчеркнул Путин.

Подключению Сербии будет способствовать «дорожная карта» «Газпрома» о расширении и модернизации сети от 2017 года, при этом значимую роль в утверждении дальнейшего маршрута будет играть позиция Еврокомиссии, заметил президент России. По словам главы государства, «члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя».

Украинская автокефалия

Журналист издания «Вечерние новости» поинтересовался вопросом разделения русской и украинской православных церквей. Он напомнил, что сербские церковнослужители поддержали в этом вопросе Москву, и попросил Владимира Путина высказать свою точку зрения по поводу ситуации. Российский лидер отметил, что борьба Киева за независимость церкви никакого отношения к религии не имеет.

Андреевская церковь в Киеве, которая была отдана Константинопольскому патриархату.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Была сделана попытка легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие на Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов. Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы», — пояснил Путин

По его словам, связь между УПЦ и РПЦ является канонической. При этом новая церковь далека от независимости и подконтрольна Стамбулу, подчеркнул Путин.

«Ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством», — заключил российский президент.

Напомним, 15 декабря 2018 года украинское руководство провело так называемый объединительный собор. На нём было провозглашено создание «Православной церкви Украины». В начале января 2019 года патриарх Варфоломей подписал томос (указ) о её автокефалии.

Одновременно с этим роме того, на Украине приняли поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которому УПЦ МП должна изменить название, чтобы указать свою «российскую» принадлежность. Сайт «Миротворец», который запрещён в РФ за нарушение прав человека, начал заносить в свои списки священников УПЦ МП.