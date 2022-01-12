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Расширение НАТО несёт угрозу. Для объяснения хватило двух слов

12 января 2022, 14:50  •  158 • Политика
Расширение НАТО представляет угрозу для России. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил суть альянса буквально двумя словами.
Дмитрий Песков высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Он разъяснил, что альянс представляет собой далеко не институт развития.
Это инструмент конфронтации,
- указал Дмитрий Песков, дав ёмкую характеристику организации.
Именно поэтому расширение альянса представляет для России угрозу, уточнил официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, как политолог Евгений Сатановский предложил остановить продвижение НАТО на восток. Он уверен, что есть простой и действенный способ.

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