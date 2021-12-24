Расширение НАТО, борьба с пандемией и традиционные ценности: о чём Путин говорил на большой пресс-конференции

В четверг, 23 декабря, президент России провёл традиционную большую пресс-конференцию, в которой приняли участие 507 аккредитованных журналистов. Отвечая на их вопросы, Владимир Путин высказался по широкому спектру внутренних и внешних проблем: от ситуации на Украине и расширения НАТО на восток до текущего уровня вакцинации в России и задачи расселения ветхого жилья.

Вакцинация и коллективный иммунитет

В четверг, 23 декабря, Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию в Центральном выставочном зале «Манеж». Отвечая на вопросы журналистов, президент, в частности прокомментировал текущую ситуацию с коллективным иммунитетом к коронавирусу SARS-CoV-2 в России.

Президент привёл данные, согласно которым этот показатель сейчас порядка 59,4%. По его словам, при подсчёте имеются в виду и переболевшие, и привившиеся (полный курс вакцинации прошли около 70 млн россиян).

«Этого недостаточно: нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90–95%», — сказал Путин.

Вместе с тем президент высказался против введения в России наказания за отказ от вакцинации. Он подчеркнул, что в этом вопросе не идёт речь «о какой-то политической воле».

«Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, так — у нас же народ изобретательный — сразу появятся способы обойти это стремление надавить, и будут найдены эти способы», — сказал Путин. Он отметил необходимость терпеливо разъяснять важность принятия определённых мер.

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«1% только заболевает от переболевших, а из вакцинированных 3—4% всего», — пояснил Путин.

Президент также выразил уверенность, что идти по пути других стран, которые ужесточают наказание за отказ от вакцинации, неправильно. В пример он привел Германию, где введена ответственность за отказ от прививок, но уровень вакцинации на этом фоне не растёт.

Гарантии безопасности от НАТО

Отвечая на вопрос журналистки Sky News о гарантиях безопасности в свете ситуации на Украине, президент подчеркнул, что именно Запад должен немедленно дать России определённые обязательства, а не наоборот. По его словам, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности РФ «сегодня и на историческую перспективу».

Путин вновь отметил, что российская сторона чётко дала понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо для Москвы.

«Что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединённых Штатов? Нет. Это Соединённые Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» — сказал он.

«Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии — вы! И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями и под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют», — заявил российский лидер.

Президент вновь напомнил о существовавших в 1990-е годы договорённостях с НАТО не продвигать «ни одного дюйма на восток», однако позднее страны Запада отошли от этих соглашений, за которыми последовало несколько волн расширения альянса. «Надули. Просто нагло обманули», — констатировал российский лидер.

Украина и Донбасс

Говоря о ситуации в Донбассе, президент снова отметил, что Россия не является стороной конфликта на Украине, хотя некоторые силы пытаются представить её таким образом. Путин подчеркнул, что Москва видит свою роль в создании «наилучших условий для определения будущего людей», которые живут в Донбассе.

«Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — сказал Путин.

Он также предложил спросить у руководства Украины, как оно «в ежедневном режиме» отдаёт приказы стрелять по Донбассу. Говоря о минских договорённостях, президент напомнил, что в документе есть требование внести определённые изменения в Конституцию.

«Где эти изменения в Конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. Должны быть согласованы! Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что эти изменения не только не согласованы, но украинские власти «отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса» на эту тему, объявляя их «террористами».

«Объясните, почему? Потому что вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришёл к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов — как на Украине говорят, нациков», — отметил Путин.

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Президент также добавил, что российские власти неоднократно призывали Киев не пытаться решить ситуацию в Донбассе военными методами.

«Дважды украинские власти предприняли попытку с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военные операции! «Да-да», — и начал. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения», — заявил Путин.

В ходе разговора президент также допустил, что украинские власти могут готовить третью военную операцию на юго-востоке страны.

О разбирательствах по фактам пыток в колониях

В ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, президент сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел после сообщений о пытках в пенитенциарных учреждениях, более десяти сотрудников ФСИН уже были уволены.

Путин подчеркнул, что такие дела «нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны». При этом он заверил, что нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя.

«Мы поэтому и разделили Следственный комитет и прокуратуру. Они не связаны — прокуратура и СК, тем более места лишения свободы, которые находятся под контролем Министерства юстиции, даже не под контролем МВД, хотя всё время этот вопрос звучит, что для эффективного расследования нужно как-то вернуть пенитенциарную систему назад», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства признал, что проблема с пытками и жестоким обращением с людьми в местах заключения в России существует — как и во многих других странах мира — и призвал вместе добиваться изменения ситуации к лучшему.

Россия и традиционные ценности

Путин также ответил на вопрос RT об изменении традиционных ценностей на Западе и широком распространении культуры отмены. По его словам, эти настроения неизбежно придут в Россию.

«В условиях сегодняшнего мира с интернетом, с коммуникациями современными — это неизбежно. Это так же, как и пандемия коронавирусной инфекции... Нам от этого никуда не деться, нам надо просто противоядие искать эффективное», — сказал он.

Путин отметил, что бороться с «мракобесием» надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей.

«У всех народов Российской Федерации (хочу подчеркнуть: у всех) есть определённая внутренняя моральная защита от такого мракобесия… Да пусть они там делают, что хотят. Мы должны брать всё прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться... Но надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия», — добавил он.

Российское законодательство об иноагентах

Комментируя закон об иноагентах, Путин отметил, что российские нормы регулирования мягче зарубежных аналогов. Президент отметил, что действующий в РФ закон не предусматривает уголовной ответственности. Президент напомнил, что закон об иноагентах был принят в США ещё в 1930-е годы и действует по сей день.

«Этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое... все считают светочем демократии», — сказал Путин.

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Президент отметил, что в России и США иноагентами признан схожий процент организаций (0,034% от общего числа зарегистрированных НКО). Вместе с тем уровень жёсткости принимаемых санкций отличается, подчеркнул глава государства.

«В чём разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности — «пятёрочка». У нас ничего подобного нет», — добавил Путин.

Он напомнил, что в России инициатива направлена на то, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в стране, ясно заявили об источниках финансирования своей работы.

«Вот и всё, они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный», — подчеркнул президент.

Расселение ветхого жилья и дороги

Путин также уделил внимание вопросу о ветхом жилье в стране. По его словам, дискуссии об этой проблеме ведутся постоянно. «Хочу повторить ещё раз, мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают», — сказал Путин.

Он также высказался о ситуациях, когда люди берут ипотеку для приобретения жилья, которое позднее признаётся аварийным.

«Это, конечно, особая ситуация. Это просто качество строительства. Нужно смотреть, что делать и как поступать со строителями, с теми, кто контролировал это строительство и так далее. Но, безусловно, нужно и людям тоже помогать», — сказал Путин.

Президент также высказался о необходимости повышать связанность территорий в России. Он отметил, что важно уделять внимание развитию малых городов.

«Мы всегда об этом говорим в последнее время и предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры прежде всего, связанности территории и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, морскому и речному. Я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», — пояснил глава государства.