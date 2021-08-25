Рассекречено: Японцы планировали захватить Сибирь и Дальний Восток

ФСБ рассекретила документы о планах Японии в годы ВОВ напасть и расчленить СССР.

Рассекречены документы Токийского международного военного трибунала 1946-1948 годов, доказывающие планы Японии оккупировать территории СССР на Дальнем Востоке и в Сибири во времена ВОВ.

Документы появились в рамках проекта ФСБ "Без срока давности".

Известно, что Япония ещё в 1931 году нарушила договор с Россией о демилитаризации Южного Сахалина, также Япония ввела войска в Маньчжурию.

"Японские руководители считали захват советских территорий в такой степени осуществимым, что в Генеральном штабе и в штабе Квантунской армии были выработаны конкретные планы по управлению этими территориями", говорится в документах трибунала. Есть документы, доказывающие намерение Японии вести войну с СССР.

Япония в рамках Тройственного пакта договорилась о расчленении СССР с нацистской Германией. В годы ВОВ Япония не стала нападать на СССР, однако постоянно совершала диверсии.

Также Япония планировала использовать бактериологическое оружие, намереваясь заразить солдат бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Заражённые должны были умереть в страшных муках.

СССР начал войну против Японии 8 августа 1945 года и довёл её до капитуляции 2 сентября 1945 года, что стало концом Второй мировой войны.