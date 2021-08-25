|
Рассекречено: Японцы планировали захватить Сибирь и Дальний Восток
25 августа 2021, 21:35 • 47 • Политика
ФСБ рассекретила документы о планах Японии в годы ВОВ напасть и расчленить СССР.
Рассекречены документы Токийского международного военного трибунала 1946-1948 годов, доказывающие планы Японии оккупировать территории СССР на Дальнем Востоке и в Сибири во времена ВОВ.
Документы появились в рамках проекта ФСБ "Без срока давности".
Известно, что Япония ещё в 1931 году нарушила договор с Россией о демилитаризации Южного Сахалина, также Япония ввела войска в Маньчжурию.
"Японские руководители считали захват советских территорий в такой степени осуществимым, что в Генеральном штабе и в штабе Квантунской армии были выработаны конкретные планы по управлению этими территориями", говорится в документах трибунала. Есть документы, доказывающие намерение Японии вести войну с СССР.
Япония в рамках Тройственного пакта договорилась о расчленении СССР с нацистской Германией. В годы ВОВ Япония не стала нападать на СССР, однако постоянно совершала диверсии.
Также Япония планировала использовать бактериологическое оружие, намереваясь заразить солдат бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Заражённые должны были умереть в страшных муках.
СССР начал войну против Японии 8 августа 1945 года и довёл её до капитуляции 2 сентября 1945 года, что стало концом Второй мировой войны.
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2021, 00:40
|
24 августа 2021, 02:30
|
22 августа 2021, 02:50
|
19 августа 2021, 10:30
|
20 августа 2021, 03:00
|
19 августа 2021, 02:15
|
19 августа 2021, 02:15